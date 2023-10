Warum Moore im Oberallgäu so wichtig fürs Klima sind

770.000 Euro fließen in vier Jahren in den Moorschutz im Oberallgäu. Warum der Moorschutz auch wichtig für unser Klima ist.

20.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der LandschaftspflegeverbandOberallgäu/ Kempten startet ein neues Großprojekt: Im „Oberallgäuer Moorverbund“ sollen zwölf Allgäuer Moorgebiete wiedervernässt beziehungsweise renaturiert werden. So soll ein Biotopverbund von Altusried bis Oberstdorf entstehen. Auftaktveranstaltung war im Großen Wald zwischen Wertach und Rettenberg. Im Batzhainzenmoos setzten Karl Tannheimer vom Landschaftspflegeverband (LPV) zusammen mit der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller und dem Rettenberger Bürgermeister Nikolaus Weißinger eine erste Spundwand zum Verschließen eines Entwässerungsgrabens.

Viele Moore in der Region

Das Projekt kostet gut 770.000 Euro und ist auf vier Jahre angelegt. 90 Prozent der Kosten übernimmt dabei der Freistaat. Fallen Erlöse an, beispielsweise, weil Moorwälder durchforstet werden, bekommt der Grundeigentümer das Geld. Zur Umsetzung komme es nur dort, wo alle Beteiligte einverstanden sind, sagte LPV-Geschäftsführerin Leonie Schäfer.

Treffpunkt: Batzhainzenmoos

Zwölf Oberallgäuer Moorregionen werden in vier Jahren wiedervernässt oder renaturiert. Dieser Moorverbund soll es Tier- und Pflanzenarten möglich machen, in höhere, kühlere Lagen auszuweichen. Leonie Schaefe zeigte im Batzhainzenmoos sogenannte "Glazialreliktarten". Sie seien während der letzten Eiszeit weit verbreitet gewesen, heutzutage aber vor allem in Mooren zu finden.

Der Hochmoorgelbling: Mit seinen Lebensraumansprüchen gilt er als Charakterart intakter Moore. Er braucht offene Hochmoorflächen mit Rauschbeeren, an die blumenreiche Moor- und Streuwiesen angrenzen. Bild: Thomas Gretler

Sie erwähnte den Hochmoorgelbling, einen stark im Rückgang befindlichen gelben Schmetterling. "Er legt in den kühlen Moorgebieten seine Eier auf der Rauschbeere ab." Er benötige gleichzeitig die blütenreichen Randbereiche von Mooren als Nektarquelle. Für den Artenschutz stellten intakte Moore wichtige Refugien dar, betonte Schäfer. Die Fördermittelsituation sei aktuell gut für den Moorschutz in Bayern. Geplant sei, bis 2040 in Bayern 55.000 Hektar Moorflächen zu renaturieren.

Viele Moorflächen sind geschädigt

Landrätin Baier-Müller sagte, im Oberallgäu befänden sich auf 4,7 Prozent der Landkreisfläche Vermoorungen. Über 90 Prozent davon seien jedoch aufgrund von Entwässerung, Torfabbau oder Aufforstung in ihrem Wasserhaushalt oder ihrer Lebensraumfunktion geschädigt. Daran etwas zu ändern bedeute auch, etwas gegen die Klimaveränderung zu unternehmen.

Treibhausgase stammen aus trockengelegten Mooren

Sechs bis acht Prozent der deutschen Treibhausgase stammten aus sich zersetzenden trockengelegten Mooren, sagte Pojektmanagerin Maria Schweizer. Sobald der Torfboden eines Moores nicht mehr dauerhaft nass ist, beginne die Zersetzung des enthaltenen organischen Materials und somit die Freisetzung des über Jahrtausende gespeicherten Kohlenstoffdioxids. Schweizer: "Auch die Wasserspeicherfähigkeit und damit der Hochwasserschutz ist in intakten Mooren höher als in entwässerten." Die meisten dieser Moorflächen seien in kleine Parzellen unterteilt und in Privatbesitz. Schweizer möchte nun möglichst viele Grundstücksbesitzer von der Wichtigkeit des Moorschutzes überzeugen.

Ansprechpartnerin beim Landschaftspflegeverband Oberallgäu/Kempten ist Maria Schweizer, Telefon 08321/805684, E-Mail: info@lpv-oa-ke.de.

Lesen Sie auch: Wie der Biber den Zugverkehr von Sonthofen nach Immenstadt lahm legte