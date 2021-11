Mutiger Wechsel mit 26 Jahren: Weltmeisterin Johanna Holzmann wagt "Seitensprung"

Johanna Holzmann wechselt die Sportart. Die Telemark-Weltmeisterin debütiert im Skicross. Ihr Traum von Olympia ist ein Antrieb – aber nicht der einzige.

17.11.2021 | Stand: 19:03 Uhr

Es ist mehr als nur der Wunsch nach Wandel, nach etwas Neuem. Es ist die Aussicht auf die Erfüllung eines Kindheitstraums, der Johanna Holzmann antreibt. Deutschlands erfolgreichste Telemarkerin wechselt die Sportart – mit 26 Jahren – und steigt schon am kommenden Wochenende mit dem Saisonauftakt im Europacup in den Zirkus der Skicrosser ein. Eine gewaltige Herausforderung, der sich die Athletin vom Skiclub Oberstdorf stellt.

Ein Grund: der Traum von Olympia. „Teilnahme an den Spielen war schon immer ein großer Traum für mich. Da es sich aber recht früh abgezeichnet hat, dass es mit Telemark nicht klappen wird, habe ich das schon abgehakt“, sagt Holzmann. „Jetzt hat sich diese neue Chance aufgetan.“

Pandemie wirkte für die Idee wie ein Katalysator

Zwölffache Junioren-Weltmeisterin, Weltmeisterin 2019 und Gesamtweltcup-Siegerin 2018 – Holzmann hat auf internationalem Niveau im Telemarken fast alles erreicht. Und doch habe sie, die mit drei Jahren erstmals auf Skiern stand, „immer irgendwie gespürt, dass da noch mehr ist“. Die Pandemie wirkte wie ein Katalysator.

Trainingsmöglichkeiten für die Telemarker waren rar, der Wettkampfkalender immens ausgedünnt – Holzmann machte aus der Not eine Tugend. Auf der Suche nach Trainingsmöglichkeiten landete sie bei den Skicrossern. „Als bei uns die Lifte nicht liefen, habe ich mich den Crossern in Grasgehren angeschlossen, weil ich wusste, dass die dort am DSV-Bundesstützpunkt trotzdem trainieren konnten“, erzählt Holzmann.

Bilderstrecke

Comeback der Grüntenstafette in Burgberg

1 von 25 2 von 25 3 von 25 4 von 25 5 von 25 6 von 25 7 von 25 8 von 25 9 von 25 10 von 25 11 von 25 12 von 25 13 von 25 14 von 25 15 von 25 16 von 25 17 von 25 18 von 25 19 von 25 20 von 25 21 von 25 22 von 25 23 von 25 24 von 25 25 von 25 Das Spektakel ist zurück! 188 Teams und damit 1128 Sportler wagen sich beim Comeback nach der Corona-Pause an die 16. Grüntenstafette. Der Sturm auf den Wächter des Allgäus startete traditionell am Flugplatz in Agathazell und führte den Sechskampf einmal auf den Grünten und zurück. Bild: Dominik Berchtold Das Spektakel ist zurück! 188 Teams und damit 1128 Sportler wagen sich beim Comeback nach der Corona-Pause an die 16. Grüntenstafette. Der Sturm auf den Wächter des Allgäus startete traditionell am Flugplatz in Agathazell und führte den Sechskampf einmal auf den Grünten und zurück. Bild: Dominik Berchtold 1 von 25 Grüntenstafette 2021 - 6er Staffel rund um den Grünten. Start Bild: Dominik Berchtold Grüntenstafette 2021 - 6er Staffel rund um den Grünten. Start Bild: Dominik Berchtold

Was anfangs noch „ohne Hintergedanken“ als Möglichkeit zum Fithalten und zur Verfeinerung des eigenen Start- und Sprungstils galt, nahm alsbald Fahrt auf. Die Coaches luden sie zu zwei Proberennen der Skicrosser im März in der Schweiz ein, der Anfang war gemacht. „Im Winter ist diese Idee aufgekommen, und wenn die Gedankenspiele beginnen, dann spinnt man das Ganze immer weiter“, sagt Holzmann. „Es hat sich gut angefühlt, und ich habe mir gedacht, dass ich diese Chance nun nutzen muss. Sonst sitze ich im Winter während der Olympischen Spiele wieder vor dem Fernseher – das könnte ich mir schwer verzeihen.“

Holzmann: Jeder Schritt macht enorm Spaß

Lesen Sie auch

Bahnrad-WM in Roubaix Lisa Brennauer spricht vor der Bahnrad-WM über ihr herausragendes Jahr

Gewiss, der Weg nach Peking ist weit. Die Vorfreude, die Art und Weise, wie Holzmann über das neue Abenteuer spricht, unterstreicht, dass „sich nun alles richtig anfühlt“, sagt die 26-Jährige. „Es macht unheimlichen Spaß – schon die schnellen Verbesserungen, die man am Anfang erlebt. Jeder kleine Schritt macht enorm Spaß. Das Umfeld ist cool, es ist sehr professionell und es erfüllt mich, Neues zu probieren.“ Rein körperlich habe der Fokus in der Vorbereitung im Vergleich zum Telemarken verstärkt auf dem Krafttraining gelegen. Skispezifisch hat sich die ausgebildete staatliche Skilehrerin sogar noch neue Techniken angeeignet.

Die Mammutaufgabe allerdings bringt der Wandel im mentalen Bereich mit. „All das Neue fordert mich extrem heraus und kostet mental unheimlich viel Kraft. Ehrlich gesagt, bin ich in dieser neuen Sportart immens gefordert, weil immer wieder neue Impulse kommen. Das bringt mich aber sportlich und menschlich weiter. Ich versuche, mit Selbstvertrauen neue Herausforderungen portionsweise anzunehmen“, sagt Holzmann und ergänzt mit Blick auf den Start am Wochenende. „Ich weiß nicht, wo ich stehe, und wir werden sehen, wo es für mich hingehen kann. Ich habe viele Jahre Erfahrung, eine breite Ausbildung und viel Rennerfahrung. Und ich habe gelernt, mit Drucksituationen umzugehen.“

Option Telemark bleibt

Ihr bis heute letztes Telemark-Rennen fuhr die 26-Jährige übrigens am 21. März 2021, als sie bei der Weltmeisterschaft im schweizerischen Melchsee-Frutt Silber im Classic gewann. Auf den endgültigen Abschied von ihrer langjährigen und so erfolgreichen Leidenschaft will sich Holzmann aber nicht festlegen. „Ich will eine Rückkehr nicht ausschließen – mir ist wichtig, dass ich auf keinen Fall damit abschließe“, sagt die Oberstdorferin. „Diese Türe möchte ich offenhalten. Aber es ist klar, dass man künftig schauen muss, wie ich Skicross und Telemarken terminlich und planungstechnisch verbinden kann.“

Denn die Schlagzahl wird auf dem Weg zur Erfüllung ihres großen Traums zunehmen. Der gesamte Rahmenkalender sowie Trainingsplanung und -steuerung für die kommende Wintersaison sind auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking ausgerichtet. Über die anstehenden Europacup-Rennen kann sie Fis-Punkte sammeln, die ihr einen Weltcup-Platz freischalten sollen. Die Olympia-Norm liegt bei einer Top-Acht- oder zwei Top-16-Platzierungen im Weltcup. „Olympia ist mein großes Ziel, das war es schon als kleines Mädchen. Aber ich weiß allzu gut, dass es sehr ambitioniert ist. Ich habe in den vergangenen Jahren allerdings auch gelernt, dass es außerhalb des Sports viele Dinge gibt, die mich erfüllen“, sagt Johanna Holzmann. „Ich kann vollkommen frei fahren – jetzt habe ich nichts zu verlieren.“