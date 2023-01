CSU kritisiert Baier-Müller scharf: „Landrätin verharrt in ihrer Wagenburg“

Der Fraktionsvorsitzende zeigt wenig Verständnis für die Ablehnung einer Sondersitzung zum Rappenalptal. Vor allem die Begründung verärgert die CSU.

16.01.2023 | Stand: 08:27 Uhr

Mit scharfer Kritik hat die Oberallgäuer CSU auf die Ablehnung des Landratsamtes reagiert, den nicht genehmigten Ausbau eines Wildbaches im Oberstdorfer Rappenalptal in einer Sondersitzung des Kreistags zu besprechen. „Mag sein, dass die Kreisverwaltungsbehörde bereits maximale Transparenz gegenüber den Justizbehörden und zuständigen Ministerien gezeigt hat, aber nicht gegenüber der Öffentlichkeit“, erklärt der CSU-Kreisvorsitzende Joachim Konrad. „Die Landrätin verharrt in ihrer Wagenburg. Schade!“, teilt Konrad in Richtung Indra Baier-Müller (FW) aus.

CSU akzeptiert Teil der Begründung "zähneknirschend"

Das Landratsamt hatte wie berichtet, den Antrag der CSU abgelehnt und hatte das öffentlich mit den laufenden Gerichtsverfahren und damit begründet, dass der Kreistag formal nicht zuständig sei, weil das Landratsamt im Fall des Rappenalptals als Staatsbehörde agiere. Der Kreistag hingegen entscheide über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung. Die Überwachungsfunktion beim Vollzug von Staatsaufgaben wie Wasser- und Naturschutzrecht werde von den übergeordneten staatlichen Stellen wahrgenommen. Diesen Punkt müsse man „wohl zähneknirschend akzeptieren“, teilt Konrad mit. „Allerdings sei mir der Hinweis erlaubt, dass auch in der Vergangenheit zahlreiche Themen im Kreistag diskutiert wurden, bei denen die formale Zuständigkeit gefehlt hat.“

Begründung aus dem Landratsamt erzürnt den CSU-Fraktionsvorsitzenden

In dem Ablehnungsschreiben an die CSU stellt die Kreisbehörde zudem infrage, dass nicht alle Fraktionsmitglieder den Antrag unterschrieben hätten. Für die Gültigkeit müssten aber ein Drittel der Kreistagsmitglieder die Sondersitzung beantragen. „Aus diesem Grund ist der Antrag bereits als unvollständig zu werten“, teilt das Landratsamt der CSU mit. „Eine Spitzfindigkeit sondergleichen“, nennt das Konrad. „Dass ich als Fraktionsvorsitzender einer Fraktion, die das geforderte Drittel stellt, noch im ganzen Landkreis herumfahren und Unterschriften sammeln soll, kann ich nur als schlechten Witz auffassen.“

