Hauptpreis-Gewinner gesucht: Wer hat die Teilnehmernummer 357?

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller spendet eine Schelle zum Weltrekord in Oberjoch (Bad Hindelang). Doch bislang hat sich niemand gemeldet.

22.03.2023 | Stand: 19:50 Uhr

Der Hauptpreis liegt noch in Bad Hindelang: Landrätin Indra Baier-Müller hatte eine große Zugschelle gespendet. Dieser Hauptpreis wurde unter allen Teilnehmern beim Schellen-Weltrekordversuch in Bad Hindelang verlost: Die Teilnehmernummer 357 gewann. Doch trotz mehrmaligen Aufrufen im Stadionrund am Grenzwieslift, niemand meldete sich – bis heute nicht.

Auf der einen Seite ist der Aufdruck mit dem Freigetränk

Wer also die blaue Teilnehmerkarte als Erinnerung aufgehoben hat, der sollte noch einmal genau drauf schauen: Auf der einen Seite ist der Aufdruck mit Freigetränk und QR-Code (da kann man sich selbst eine Teilnehmerurkunde ausdrucken), auf der anderen Seite ist eine Nummer. Und diese Nummer, falls es die 357 ist, bringt die Zugschelle.

Zeit bis Mittwoch, 29. März

Auf der silbernen Schnalle des Zugbands der großen Schelle ist zu lesen: „Schellen-Weltrekord 18.3. 2023“ und darunter „gestiftet Landrätin Indra Baier-Müller“. Und wenn sich niemand meldet, was passiert mit der Schelle? Das wird sich die Landrätin überlegen, wenn sich bis Mittwoch, 29. März niemand meldet. So heißt es auf Anfrage aus dem Landratsamt.

2537 Schellen läuteten in Oberjoch am Grenzwies

Zur Erinnerung 2357 Schellen waren am Samstag registriert in Oberjoch. Das bedeutet: Weltrekord – und ein Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde. Die frühere Bestmarke lag laut Guiness-Buch bei 700 Kuhglocken von 640 Personen, die im Schweizer Boswil 2009 zusammengekommen waren.

Lesen Sie auch: Weltrekord in Bad Hindelang geknackt