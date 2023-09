Viele Märkte und noch mehr Event-Highlights im Oktober im Allgäu

Egal ob Jahrmarkt, Kunsthandwerkermarkt oder Bauernmarkt: Im Oktober gibt es im Allgäu viele Gelegenheiten zum Bummeln. Die Veranstaltungsübersicht.

29.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Viehscheid-Freunde haben im Oktober noch ein wenig Grund zur Freude: Die letzten Alpabtriebe des Jahres finden bis zum Tag der Deutschen Einheit statt. Außerdem ist Herbstzeit Marktzeit. Es gibt Jahrmärkte, Kunsthandwerkermärkte und Herbstmärkte im Allgäu. Die Veranstaltungen im Oktober im Überblick:

29. September bis 1. Oktober: Westallgäuer Oktoberfest

1. Oktober: Tag der Regionen in Pfronten

1. bis 3. Oktober: Kunstmarkt in Kempten

1. bis 3. Oktober: Alternativer Markt in Altusried

2. und 3. Oktober: Kunsthandwerkermarkt in Schwangau

Bis 7. Oktober: Viehscheid-Saison

7. Oktober: Dorffest "Seinerzeit" in Rettenberg

7. Oktober: Isnyer Schmalzmarkt

7. bis 15. Oktober: Memminger Jahrmarkt

Bis 8. Oktober: Allgäuer Genusstage im Ost- und Unterallgäu

8. Oktober: Rustikalmarkt in Kaufbeuren

14. bis 22. Oktober: Tanzherbst Kempten

15. Oktober: Bauern- und Käsemarkt in Immenstadt

15. und 16. Oktober: Rummel und Gallusmarkt in Leutkirch

20. bis 29. Oktober: Kathreinemarkt in Kempten

21. Oktober: Rock the Box Festival in Kempten

21. Oktober bis 24. November: Ottobeurer Herbstzeitlose

28. Oktober: CamboMetal in Kempten

Die ein oder andere Veranstaltung im Allgäu, die bereits im September begonnen hat und noch bis in den Oktober hinein dauert, finden Sie in unserem Veranstaltungsüberblick für September.

Westallgäuer Oktoberfest

Während in München die Wiesn über die Bühne geht, wird auch im Allgäu auf dem Oktoberfest gefeiert. Am Wochenende des 29. September bis 1. Oktober steigt in Weiler-Simmerberg das Westallgäuer Oktoberfest 2023. Alle Infos zum Programm und Tickets finden Sie hier.

Welche Veranstaltungen noch am ersten Oktober-Wochenende im Allgäu stattfinden, lesen Sie in unseren Tipps aus der Redaktion.

Der Alternative Markt in Altusried findet traditionell am ersten Sonntag im Oktober und am Tag der deutschen Einheit statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Tag der Regionen in Pfronten

Am Erntedanksonntag, dem 1. Oktober, findet in Pfronten der Tag der Regionen statt. Auf einem Bauern- und Handwerkermarkt präsentieren und verkaufen Erzeuger sowie Unternehmer aus der Region ihre Produkte. Es gibt Obst, Käse, Honig, Wollprodukte, Leder, Schreinerwaren und vieles mehr. Die Stände am Haus des Gastes und in der Allgäuer Straße in Pfronten-Ried sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Bahnhof Pfronten-Ried gibt es einen Jugendbasar, eine Reparierbar und Verpflegungsstände. Daneben haben die Geschäfte in Pfronten von 11 bis 16 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Kunstmarkt in Kempten

Einen weiteren Markt gibt es am ersten Oktober-Wochenende in Kempten. Der Kunsthandwerkermarkt vor der Basilika ist von Sonntag, 1. Oktober, bis Dienstag, 3. Oktober geöffnet. Die Händler verkaufen selbstgemachte Waren und Kunstwerke aus Keramik, Glas, Porzellan, Holz, Leder und Textilien. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Sonntag 11 bis 17 Uhr

Montag 11 bis 18 Uhr

Dienstag 11 bis 17 Uhr

Alternativer Markt in Altusried

Fast hätte der Alternative Markt in Altusried nicht stattfinden können. Nun gab es doch ein Happy End: Der Markt findet traditionell am ersten Sonntag im Oktober sowie am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) im Ortskern von Altusried (Kreis Oberallgäu) statt - so auch in diesem Jahr. Die Stände haben am Sonntag, 1. Oktober, und am Dienstag, 3. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem Alternativen Markt verkaufen 170 Aussteller Bioprodukte und Feinkost, Steinzeug und Töpferwaren, Leder- und Fellprodukte, Holzwaren und naturbelassene Möbel und Glasbläser. Daneben gibt es ein Unterhaltungsprogramm.

Beim Westallgäuer Oktoberfest in Weiler ist auch in diesem Jahr wieder die Musikkapelle Weiler dabei. Bild: Shakral Photography/Florian Wolf (Archiv)

Kunsthandwerkermarkt in Schwangau

"Kommen, Sehen, Staunen" lautet das Motto des Kunsthandwerkermarkts am Montag und Dienstag, 2. und 3. Oktober, in Schwangau. Im Außenbereich des Schlossbrauhauses gibt es Gestricktes und Genähtes, abstrakte Bilder, Taschen und Rucksäcke, Produkte aus Holz und Keramik, traditionelle Holzschuhe mit Fellbesatz, Kindermode und vieles mehr. Die Stände haben am Montag von 11 bis 17 Uhr und am Dienstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Viehscheid-Saison

Die Viehscheid-Saison im Allgäu ist noch nicht ganz vorbei. Im Oktober finden die letzten Alpabtriebe in der Region statt. Das sind die verbleibenden Viehscheid-Termine im Allgäu 2023:

Der letzte Viehscheid im Allgäu ist meist der Viehscheid in Memhölz bei Waltenhofen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Dorffest "Seinerzeit" in Rettenberg

In der Gemeinde Rettenberg im Oberallgäu können die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 7. Oktober, in die Vergangenheit eintauchen. Das Dorffest rund ums Kurgärtle steht unter dem Motto "Seinerzeit im Bier.Genuss.Dorf Rettenberg" und findet nur alle zwei Jahre statt. Von 11 bis 23 Uhr gibt es Vorführungen von altem Handwerk wie Bierbrauen, Säcklerei, Polsterei, Buttern, Schnitzen, Klöppeln, Handspinnen, Destillieren und mehr.

Die Böllerschützen schießen das Dorffest am Vormittag an. Anschließend blasen die Jagdhörner zur Jagd. Es gibt außerdem eine Jagdhundevorführung und ein Theaterstickle. Für weiteres Programm mit Tänzen und Musik sorgen die örtlichen Vereine und Musikkapellen. An den Essensständen gibt es typische Allgäuer Gerichte. Je nach Wetterbedingungen kann das Dorffest auch abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der offiziellen Internetseite der Gemeinde, ob das Dorffest stattfindet.

Isnyer Schmalzmarkt

Am Samstag, 7. Oktober, wird es herbstlich am Marktplatz und in der Wassertorstraße in Isny - und das nicht nur wegen des Wetters. An diesem Tag findet dort von 9 bis 16 Uhr der Schmalzmarkt statt. Die Händlerinnen und Händler aus dem Allgäu verkaufen auf dem Markt herbstliche Waren wie Pilz- und Wildgerichte, Allgäuer Birnenbrot oder Schmalzbrote und -gebäck. Daneben gibt es Weine und Liköre aus der Region und natürlich das Schmalz selbst. Außerdem verkaufen Künstlerinnen und Künstler handgemachte Deko für Haus und Garten.

Im Programm sind auch verschiedene Infostände. Falkner Andreas Huber und die Pilzfreunde Altusried bringen lebendige Greifvögel und frische Pilze zum Kennenlernen mit. Das Städtische Wasserwerk und der Wasser- und Abwasserverband Untere Argen informieren über Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserschutzgebiete und Kläranlagen. Daneben gibt es geführte Spaziergänge, Mitmachangebote für Kinder und Live-Musik.

Auf dem Schmalzmarkt in Isny ist einiges geboten. Bild: Gregor Lengler / Isny Stadtmarketing

Memminger Jahrmarkt

Der Jahrmarkt in Memmingen öffnet von 7. bis 15. Oktober seine Pforten. Der Rummel mit Fahrgeschäften, Schieß- und Losbuden ist nach Angaben der Stadt eine der beliebtesten Veranstaltungen in Memmingen. Am Freitag, 13. Oktober, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Die Öffnungszeiten des Jahrmarkts im Überblick:

Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr

Montag und Freitag 12 bis 22 Uhr

Dienstag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr

Daneben gibt es von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. Oktober, einen Krämermarkt mit rund 90 gewerblichen Ständen. Der Krämermarkt ist während dieser Zeit täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Noch mehr Infos zum Memminger Jahrmarkt 2023 finden Sie hier.

Der Jahrmarkt ist eine der beliebtesten Veranstaltungen in Memmingen. Bild: Uwe Hirt (Archivbild)

Allgäuer Genusstage im Ost- und Unterallgäu

Bei den Allgäuer Genusstagen, die noch bis zum 8. Oktober stattfinden, gibt es verschiedene Aktionen von Landwirten, Gastronomen und Verarbeitern von Lebensmitteln im Unterallgäu und Ostallgäu. Die Besucherinnen und Besucher bekommen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die regionale Küche besser kennenzulernen. Einen Überblick über die Allgäuer Genusstage finden Sie hier.

Rustikalmarkt in Kaufbeuren

Noch mehr herbstliches Markttreiben gibt es am Sonntag, 8. Oktober, in Kaufbeuren. Der Rustikalmarkt in der Innenstadt hat an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Händlerinnen und Händler bieten Kunsthandwerk und Deko für Haus und Garten sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Geschäfte in der Innenstadt haben von 13 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Auf dem Rustikalmart in Kaufbeuren gibt es viel Selbstgemachtes. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Tanzherbst Kempten

Der Tanzherbst in Kempten ist ein zeitgenössisches Tanzfestival. Auch in diesem Jahr gibt es vom 14. bis 22. Oktober Performances von regionalen und internationalen Tanzgruppen. Außerdem gibt es Workshops und Kurse für verschiedene Tanzstile, Yoga oder Schauspiel. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in der Stadt statt. Alle Infos zum Festival und zum Programm finden Sie hier.

Bauern- und Käsemarkt in Immenstadt

Beim Bauern- und Käsemarkt auf dem Marienplatz am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 18 Uhr gibt es unter anderem Allgäuer Käse- und Wurstwaren, Honig, Milchprodukte, Obst, Säfte, Brände, Liköre, Speiseöle und Wein. Daneben können die Besucherinnen und Besucher Holzartikel, Kräuterprodukte und Blumen kaufen.

Rummel und Gallusmarkt in Leutkirch

Am verkaufsoffenen Sonntag am 15. Oktober haben die Geschäfte in Leutkirch von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Die Einzelhändler haben sich Aktionen für Familien überlegt, es gibt ein Kinderkarussell und Süßwaren. Am Sonntag können die Besucherinnen und Besucher außerdem durch den Koffermarkt im Innenhof des Museums im Bock schlendern.

Am Montag, 16. Oktober, öffnet dann der traditionelle Gallusmarkt in der Altstadt von 8 bis 17.30 Uhr. Auf dem Markt gibt es Kunsthandwerk, Mützen und Schals, Haushaltswaren, bis hin zu Gewürzen und Lederwaren.

Kathreinemarkt in Kempten

Die Schaustellerinnen und Schausteller ziehen vom Memminger Jahrmarkt weiter nach Kempten. Der Kathreinemarkt auf dem Königsplatz hat vom 20. bis 29. Oktober geöffnet. Der Markt beginnt am Freitag, 20. Oktober, um 14.30 Uhr. An allen anderen Markttagen hat der Rummel von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt Fahrgeschäfte, Spiel- und Schießbuden sowie Losstände.

Der dazugehörige Händlermarkt hat vom 22. bis 24. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Buden stehen auf dem Hildegardplatz, den angrenzenden Flächen vor der Residenz und bis hinunter zum Bauernmarktplatz.

Die Schausteller ziehen nach dem Jahrmarkt in Memmingen weiter nach Kempten zum Kathreinemarkt. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Rock the Box-Festival in Kempten

Die Band "Stepfather Fred" präsentiert am Samstag, 21. Oktober, das Rock the Box-Festival in der Kultbox in Kempten. Neben der Allgäuer Band "Stepfather Fred" spielen das deutsch-australische Duo "Powder for Pigeons", die Schweizer Band "Sickert", die Kemptener "Thriller" und "Lit Villans" aus Karlsruhe bei dem Rockfestival. Einlass ist um 18 Uhr, los geht's um 18.45 Uhr. Tickets sind noch für 34,99 Euro verfügbar.

Ottobeurer Herbstzeitlose

Die 26. Ottobeurer Herbstzeitlosen in der Unterallgäuer Gemeinde beginnen am 21. Oktober und dauern bis zum 25. November. Im Programm der Veranstaltungsreihe sind Konzerte, Kabarett und Theater. Zum Auftakt der Herbstzeitlosen wird am Samstag, 21. Oktober, im Haus des Gastes beim Oktoberfest mit dem Trachten- und Heimatverein "Günztaler" gefeiert. Los geht es um 19.30 Uhr.

CamboMetal in Kempten

Am letzten Wochenende des Monats am Samstag, 28. Oktober, steigt in der Kulturwirtschaft in der Allgäuhalle in Kempten das Metal-Konzert CamboMetal. Es entstand aus der Idee zweier Freunde und findet dieses Jahr bereits zum zweiten Mal statt. An dem Abend spielen die Bands "The Privateer", "Wasted Act" und "Iron Echo". Einlass ist um 19 Uhr, Tickets kosten 24 Euro im Vorverkauf und 27 Euro an der Abendkasse.

Noch mehr Veranstaltungen im Oktober im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.

