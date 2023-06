Diese Feste und Märkte im Allgäu im Juni sollten Sie sich vormerken

Im Juni 2023 kommen Peter Maffay und Sarah Connor nach Kempten. Aber der Monat hat noch mehr Kulturelles und Feste zu bieten. Hier der Überblick.

Im Juni 2023 ist der Festival-Sommer im Allgäu in vollem Gange. Wir können uns auf zahlreiche, Open Airs, Märkte und Feste freuen. Bierzelt-Fans kommen gleich bei drei Bezirksmusikfesten in der Region auf ihre Kosten. Aber auch für Kultur-Interessierte hat der Monat einiges zu bieten. Diese Märkte und Feste finden im Juni 2023 im Allgäu unter anderem statt:

9. bis 11. Juni: Streetfood Markt in Immenstadt

15. bis 18. Juni: Bezirksmusikfest in Oberopfingen ( Unterallgäu

15. bis 19. Juni: Bezirksmusikfest in Germaringen ( Ostallgäu

17. und 18. Juni: Open Airs am Hildegardplatz in Kempten

17. Juni: Stadtfest Memmingen

22. Juni bis 15. Juli: Memminger Meile

23. Juni bis 9. August: Immenstädter Sommer

23. Juni bis 2. Juli: Frundsbergfest in Mindelheim

24. und 25. Juni: Street Food Markt in Leutkirch

24. bis 26. Juni: Töpfermarkt mit Kunsthandwerk in Irsee

29. Juni bis 2. Juli: Bezirksmusikfest in Geisenried (Ostallgäu)

30. Juni bis 2. Juli: Marktfest in Oberstaufen

30. Juni: Beginn der Bad Grönenbacher Sommerfrische

Streetfood Markt in Immenstadt

Im Mai gab es im Allgäu schon den ein oder anderen Streetfood Markt - zum Beispiel in Memmingen oder Kempten. Auch im Juni kann man in der ein oder anderen Stadt neue Gerichte ausprobieren. Zum Beispiel in Immenstadt: Der Streetfood Markt auf dem Marienplatz hat von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, geöffnet. An den verschiedenen Foodtrucks gibt es süße und herzhafte Speisen aus aller Welt. Zum Rahmenprogramm gehören Live-Musik, eine Hüpfburg, eine Malecke und Kinderschminken. Die Öffnungszeiten:

Freitag: 16 bis 22 Uhr

Samstag: 12 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 19 Uhr

In Immenstadt findet Anfang Juni ein Streetfood Markt statt. Bild: Matthias Becker (Symbolbild)

Bezirksmusikfest in Oberopfingen (Unterallgäu)

Die Festzelt-Saison im Allgäu ist bereits gestartet. In Oberopfingen im Unterallgäu geht es von Donnerstag, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, weiter mit der Feierei. Dort steht nämlich das Bezirksmusikfest des Allgäu-schwäbischen Musikbundes im Bezirk 6 Memmingen statt. Das Programm im Überblick:

Donnerstag, 15. Juni: Auftakt 18 Uhr: Sternmarsch mit den Musikkapellen Danach "Schwäbischer Abend" mit der Band Waidigel Eintritt frei

Freitag, 16. Juni: Blech, B(r)ass 'n' Beats 19.30 Uhr: Illertaler Danach Muckasäck und Lausbuam Vorverkauf: 12 Euro, Abendkasse: 15 Euro

Samstag, 17. Juni: Blasmusik-Parade 19.30 Uhr: Berthold Schick & seine Allgäu 6 Danach Brauhaus Musikanten Vorverkauf: 16 Euro, Abendkasse: 19 Euro

Sonntag, 18. Juni: Festsonntag 5 Uhr: Tagwache mit dem Musikverein Berkheim 9.15 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche St. Vinzentius in Oberopfingen 10.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Rot an der Rot 13.15 Uhr: Gemeinschaftschor mit allen eingeladenen Kapellen aus Bayern Baden-Württemberg 14 Uhr: Festumzug mit vielen Musikkapellen, Fußgruppen und schön geschmückten Festwägen, Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse 17.30 Uhr: Festausklang mit "Die Dorfheiligen" Eintritt frei



Tickets können Sie online auf der Seite des Bezirksmusikfestes bestellen.

Bezirksmusikfest in Germaringen (Ostallgäu)

Parallel findet von Donnerstag, 15. Juni, bis Montag, 19. Juni, das Bezirksmusikfest im Bezirk 5 Kaufbeuren statt. Das richtet dieses Jahr die Musikkapelle Germaringen aus. Das Programm im Überblick:

Donnerstag, 15. Juni 18.30 Uhr: Beginn und Auslosung der Kapellen 19 Uhr: Stimmung Karussell 22 Uhr: Bekanntgabe der Sieger 22.30 Uhr: CNSB

Freitag, 16. Juni 19 Uhr: 5er Blech 21.30 Uhr: Allgäu Feager

Samstag, 17. Juni 17. Juni: Musikverein Gosbach 19 Uhr: Quattro Poly 21.30 Uhr: Radlerband

Sonntag, 18. Juni 9.30 Uhr: Festgottesdienst mit der Musikkapelle Ketterschwang 10.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Rieden 13 Uhr: Gemeinschaftschor 13.30 Uhr: Festumzug 14 Uhr: Musikkapelle Ketterschwang 16 Uhr: Bekanntgabe der Wertungsergebnisse 17 Uhr: Brauhaus Musikanten

Montag, 19. Juni 19 Uhr: Sternmarsch mit dem Kapellen 20.30 Uhr: Musikkapelle Ingenried Ausweichtermin für den Festumzug



Open Airs am Hildegardplatz in Kempten

Zwei prominente Gesichter kommen am 17. und 18. Juni nach Kempten: Bei den Open Airs am Hildegardplatz bei der Basilika St. Lorenz treten dieses Jahr der Deutsch-Rocker Peter Maffay und die Pop-Sängerin Sarah Connor auf. Als Special Guest kommt die gebürtige Hamburgerin Zoe Wees zum Open-Air Konzert nach Kempten. Peter Maffay spielt am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr. Sarah Connor steht einen Tag später am Sonntag, 18. Juni, um 19 Uhr auf der Bühne.

Tickets für die Open-Air-Konzerte gibt es unter anderem bei der Allgäuer Zeitung, Telefon 0831/20655 55 sowie online unter www.allgaeuticket.de oder unter www.allgaeu-concerts.de.

Stadtfest Memmingen

Am Samstag, 17. Juni, wird in Memmingen beim Stadtfest gefeiert. Bei schlechtem Wetter wird das Stadtfest um eine Woche auf den 24. Juni verschoben. Los geht es um 11 Uhr, gefeiert wird bis Mitternacht. Eine kleine Änderung wird es in diesem Jahr geben: Aufgrund von Bauarbeiten findet das Stadtfest Memmingen 2023 nicht am Marktplatz sondern am Hallhof statt. Die Stadt hat bisher noch kein Programm veröffentlicht (Stand: 24. Mai).

Memminger Meile

Die Memminger Meile startet dieses Jahr am Donnerstag, 22. Juni, und dauert bis Donnerstag, 13. Juli. Bürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) eröffnet den städtischen Kultursommer. Während der gesamten Dauer des Festivals ist Luke Jerrams Installation GAIA in der Kirche St. Martin ausgestellt. Die Ausstellung ist täglich bei freien Eintritt von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet. Sie ist lediglich geschlossen, wenn Sonderprogramm läuft oder Gottesdienste sind. Das Programm im Juni:

24. Juni: Peter Schindler "Der blaue Planet" - Konzert für die ganze Familie in der Kirche St. Martin

25. Juni: Orchester des Wandels "Im Wandel #trans:formen" in der Kirche St. Martin

30. Juni: Puppentheater mit Mensch und Wiese im Grimmelgarten (Ulmer Straße 13)

Immenstädter Sommer

Der Immenstädter Sommer ist eines der kulturellen Highlights in der Oberallgäuer Stadt. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 23. Juni und dauert bis zum 9. August. Den Auftakt der Open-Air-Reihe machen Vuimera und Jonathan Besler im überdachten Klostergarten am Freitag, 23. Juni, um 20.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Am Mittwoch, 28. Juni, spielen die Bananafishbones ab 20 Uhr im Klostergarten. Im Juli und August können Sie sich auf Luise Kinseher (6. Juli), Heaven in Hell (7. Juli), Stephan Zinner (21. Juli), Ringlstetter & Band (3. August), Hans Söllner (4. August) und weitere Acts in Immenstadt freuen. (Lesen Sie auch: Diese Festivals und Open-Airs stehen 2023 im Allgäu an)

Frundsbergfest Mindelheim

Alle drei Jahre wird Mindelheim zum Schauplatz für eines der größten historischen Festen Süddeutschlands: Das Frundsbergfest. Die Mindelheimer feiern so alle drei Jahre für zehn Tage den einstigen Stadtherrn Georg von Frundsberg (1473 bis 1528) und locken in dieser Zeit etwa 100.000 Besucher ins Unterallgäu.

Nach der coronabedingten Absage des Frundsbergfests 2022 wollen die Veranstalter die Stadt heuer nach fünf Jahren zwischen 23. Juni und 2. Juli wieder ins Mittelalter zurückversetzen. Dazu helfen rund 2.500 Mitwirkende zusammen. Ebenso mit dabei: 200 Pferde, etwa 30 Kutschen, zahlreiche Festwagen und Geschütze.

Wichtige Programmpunkte sind das Altstadtfest und das Lagerleben sowie der historische Festzug, die traditionsreichste Veranstaltung in der fast 160-jährigen Geschichte des Frundsbergfests.

Landsknechte und Fahnenschwinger beim Festumzug des Frundsbergfests 2018. Bild: Axel Schmidt (Archivbild)

Street Food Markt in Leutkirch

Wer von der Schlemmerei in Immenstadt noch nicht genug hat, kann Ende Juni einen Ausflug nach Leutkirch im baden-württembergischen Allgäu machen. Das "Schmecktakel" hat in der Altstadt am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, geöffnet. An den Foodtrucks gibt es verschiedene Speisen aus aller Welt sowie Cocktails, Kaffee und andere Getränke. Es gibt außerdem Live-Musik und Auftritte von Straßenkünstlern und Schaustellern. Für Familien mit Kindern sind eine Hüpfburg sowie ein Kinderkarussell geboten.

Samstag: 11 bis 23 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Töpfermarkt mit Kunsthandwerk in Irsee

Neben dem Kloster hat die kleine Ostallgäuer Gemeinde Irsee noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel den 40. Irseer Töpfermarkt mit Kunsthandwerk am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni. Über 45 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Deutschland bieten an diesem Wochenende ihre Waren feil. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten:

Samstag: 12 bis 19 Uhr

Sonntag: 10 bis 18 Uhr

45 Austellerinnen und Austeller kommen zum Irseer Töpfermarkt im Juni 2023. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Bezirksmusikfest in Geisenried (Ostallgäu)

Das dritte Allgäuer Bezirksmusikfest im Juni ist das Fest im Bezirk 4 Marktoberdorf, das dieses Jahr die Musikkapelle Geisenried ausrichtet. In dem Zuge feiert der Verein dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Das Bezirksmusikfest findet von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, statt. Das Programm im Überblick:

Donnerstag, 29. Juni 19 Uhr: Festauftakt mit Sternmarsch Eintritt frei

Freitag, 30. Juni 19 Uhr: Blaskapelle Gehörsturz, Fättes Blech, Speckdrum Eintritt 15 Euro

Samstag, 1. Juli 13.30 Uhr: Bezirksjugendkonzert (Eintritt frei) 19 Uhr: Brauhaus Musikanten, Muckasäck (Eintritt 10 Euro)

Sonntag, 2. Juli 9 Uhr: Festgottesdienst 10.30 Uhr: Frühschoppen im Festzelt 13 Uhr: Gemeinschaftschor 13.30 Uhr: Festumzug 16.30 Uhr: Bekanntgabe der Ergebnisse der Wertungsspiele



Tickets im Vorverkauf gibt es hier.

Marktfest in Oberstaufen

Oberstaufen feiert am Wochenende von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, das Staufner Marktfest 2023 rund um den Marienplatz. Neben Party und Live-Musik gibt es beim Marktfest verschiedene Essensstände. Die Stände öffnen am Freitag um 17.30 Uhr, ab 19 Uhr spielt die Party-Band "Air Bubble". Weiter geht's am Samstag von 12 bis 17 Uhr mit verschiedenen Attraktionen für Familien und Blasmusik. Ab 20 Uhr spielen Hindervier. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit Frühschoppen mit der Blasmusik Oberstaufen. Danach folgen verschiedene Shows und Aufführungen von Tanzgruppen, Trachtlern sowie der Trommelkinder. Gegen 16 Uhr endet das Marktfest.

Bad Grönenbacher Sommerfrische

Am Freitag, 30. Juni, beginnt in Bad Grönenbach (Kreis Unterallgäu) die Sommerfrische. Die Veranstaltungsreihe wird an dem Tag mit einem Open-Air Konzert mit Quadro Nuevo am Marktplatz eröffnet. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Gästeinformation Bad Grönenbach (Telefon 08334/605-31, Mail: gaesteinfo@bad-groenenbach.de). Die Karten kosten 28 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 26 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets jeweils zwei Euro mehr. Den kompletten Juli, August und September über können Sie Ausstellungen, Konzerte und Feste im Rahmen der Sommerfrische besuchen.