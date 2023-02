Kommt jetzt ein Kraftwerk am Rappenalpbach? Investor hat offenbar Pläne

Nach der unerlaubten Begradigung des Rappenalpbachs kommt nun heraus: Weiter flussabwärts könnte ein Wasserkraftwerk gebaut werden - im Naturschutzgebiet.

10.02.2023 | Stand: 14:52 Uhr

Ein privater Investor will offenbar im natürlichen Teil des Rappenalpbaches im Oberallgäu, etwas flussabwärts des illegal begradigten Bereichs, ein Wasserkraftwerk errichten. Dagegen hat sich der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung ausgesprochen.

Demnach liegen die Kraftwerkspläne, die im Rahmen einer Gemeinderatssitzung in Oberstdorf präsentiert wurden, im Bereich Einödsbach/Stillachklamm, der "zum größten Teil im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen und einem europäischen Fauna-Flora-Habitat" liegt, so der Bund Naturschutz Bayern (BN) in der Mitteilung. Schon vor Jahren habe es Pläne für ein Kraftwerk an dieser Stelle gegeben, diese seien aber zwischenzeitlich verworfen worden.

Neue Pläne im Rappenalptal: Offenbar Wasserkraftwerk im Naturschutzgebiet geplant

Laut BN ist der Rappenalpbach als Biotop geschützt und bis zu den Begradigungsarbeiten im Oberlauf als einer von wenigen Fließgewässern in "sehr gutem ökologischen Zustand" bewertet. Der Verein fordert Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber auf, den Plänen einen Riegel vorzuschieben. „Es geht jetzt darum, den Rappenalpbach so gut wie möglich zu renaturieren und nicht noch weiter zu zerstören."

Glauber hatte erst kürzlich, nach dem Bekanntwerden der illegalen Begradigungsarbeiten am Rappenalpbach, das Tal besucht und sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Mittlerweile sind die Bauarbeiten Thema vor einem Augsburger Gericht und im Bayerischen Landtag. Die zuständige Alpgenossenschaft weist die Schuld von sich und verweist auf einen Aktenvermerk der zuständigen Behörden. Das Landratsamt Oberallgäu hält sich bislang verdeckt zu dem Thema - bei einer ersten Pressekonferenz ließ die Landrätin keine Fragen zu und hat kürzlich eine Sondersitzung zu der Situation abgelehnt.

Umweltminister Thorsten Glauber im Rappenalptal: Der bayerische Umweltminister (links) macht sich mit Klaus Möller von der Regierung von Schwaben ein Bild der Lage im Rappenalptal. Im Hintergrund ist das ausgebaggerte Bachbett zu sehen. Bild: Sophia Ungerland

