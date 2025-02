Experte schätzt: Über 50.000 Kinder lernen im Allgäu pro Jahr das Skifahren

Gäste und Einheimische wollen im Winter im Allgäu oftmals eines: raus und auf die Pisten. Für viele führt der Weg über Skischule oder Skiverein zum Skikurs.

Doch wie unterscheiden sich die Angebote von Vereinen und Schulen? Wie viel kosten die Kurse? Und wie viele Kinder machen pro Jahr einen Skikurs im Allgäu? Wir haben mit zwei Allgäuer Experten gesprochen.

Zertifizierte Skilehrer an vielen Allgäuer Skischulen

Etwa 200 vom Deutschen Skilehrerverband geprüfte Ski-Lehrerinnen und -Lehrer unterrichten an 44 Ski-Schulen im Allgäu. Einer von ihnen ist Norbert Haslach.

Er ist im Vorstand des Deutschen Skilehrerverbands (DSLV) und dort verantwortlich für die kommerziellen Schulen in ganz Deutschland. Außerdem betreibt er eine Skischule in Buchenberg im Oberallgäu.

Norbert Haslach betreibt eine Skischule im Oberallgäu und ist im Vorstand des Deutschen Skilehrerverbandes. Er kennt die Situation an Skischulen im Allgäu.

Diese Skikurse bieten Skischulen im Allgäu an

Die Angebote der Skischulen ähneln sich, sagt Haslach: „Kurse für Kleinkinder und Kinder, für Jugendliche, Erwachsene, für Langlauf und Snowboard decken die meisten ab.“ Im Allgäu liege der Schwerpunkt auf Kursen für Kinder und Jugendliche. Einige Skischulen seien aber auch auf Kurse für Erwachsene spezialisiert. Diese unterscheiden sich in der Regel durch mehr Theorie als bei Kindern.

Enorme Nachfrage an allen Allgäuer Skischulen

Alle Schulen würden von dem großen Einzugsgebiet weit über das Allgäu hinaus profitieren. „Die Schülerinnen und Schüler fahren bis aus Ulm oder Ravensburg für Skikurse ins Allgäu“, sagt Haslach.

Keine Nachwuchsprobleme im Allgäuer Skisport

Die Nachfrage nach Skikursen sei an allen Skischulen enorm hoch, sagt Haslach - und zwar nicht nur in den Gebieten, die als schneesicher gelten. „Die Nachfrage ist in vielen Skigebieten gestiegen, nachdem andere Skigebiete den Betrieb eingestellt haben“, erklärt Haslach. Die Gründe für die Schließungen seien häufig finanzieller Natur.

Die Nachfrage nach den Kursen sei aber kein Problem. „Wir kämpfen eher mit dem Thema, hat man Schnee oder hat man keinen“, sagt Haslach. In diesem Jahr habe man einen sensationellen Winter mit „tiefen Temperaturen und herrlichem Wetter“. Insgesamt müsse man sich aber flexibler auf die Schneeverhältnisse einstellen.

Das kosten Skikurse an Skischulen im Allgäu

Ein zweitägiger Halbtageskurs ohne Leihmaterial und Skipass in einer Allgäuer Skischule kostet für Kinder zwischen 50 Euro und 115 Euro. Der Unterricht dauert zwischen zwei bis drei Stunden. Erwachsene zahlen zwischen 70 und 100 Euro.

Ein Leih-Set inklusive Schuhen und Stöcken kostet für zwei Tage für Kinder zwischen 18 Euro und 40 Euro. Erwachsene zahlen grundsätzlich etwas mehr. Hier liegen die Preise um die 40 Euro.

150 Vereine bieten im Allgäu Skikurse an

Einen Überblick über die Allgäuer Skivereine hat Markus Golling. Er ist Lehrreferent beim Allgäuer Skiverband (ASV) und kümmert sich um die Skilehrer in den Vereinen und die Skilehrerausbildung. Im ASV seien 200 Vereine Mitglied, 150 davon würden in irgendeiner Form Skikurse anbieten. Die würden sich hinsichtlich des Formats und ihrer Länge unterscheiden.

„Bayern ist das einzige Bundesland mit einem Skischulgesetz“, erklärt Golling. Das bedeute unter anderem: Die Mitgliedschaft in einem Verein sei unbefristet und nicht etwa das Jahr beschränkt, in dem jemand in Bayern Skiferien mache. Nur für dieses eine Jahr Mitglied zu werden, um währenddessen an einem Kurs in einem Skiverein teilnehmen zu können, funktioniere daher nicht. „Eine Familie, also Eltern und alle Kinder, kann bereits für 50 Euro im Jahr Mitglied werden“, weiß Golling.

So viel kostet ein Skikurs in einem Skiverein im Allgäu

Golling sagt: „Einen Bambini-Kurs für Kinder, der drei ganze Tage dauert, bietet zum Beispiel ein Verein für 110 Euro an.“ Hinzu kämen die Kosten für die Anfahrt.

In einem anderen Verein koste ein viertägiger Skikurs etwa 135 Euro. Die beiden Beispiele bewegten sich eher im unteren Bereich der Preisspanne.

Warum die Kurse in Skischulen und Skivereinen unterschiedlich viel kosten

Während Vereine ihr Angebot meist zum Selbstkostenpreis anbieten, lägen die Kosten für kommerzielle Skikurse deutlich höher. „Das ist verständlich, die Skischulen leben davon“, sagt Golling. Der Unterschied rührt unter anderem auch daher, dass die Leistungen unterschiedlich sind.

So müssen Teilnehmer eines Skikurses bei Vereinen ihre Ausrüstung oft selbst stellen, während dies bei Skischulen häufig in der Gebühr inbegriffen ist.

