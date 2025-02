Auf Brettern bis nach Österreich: Das südlichste Skigebiet Deutschlands befindet sich im Allgäu

Wer an das Allgäu denkt, denkt zwangsläufig an Berge - und damit ans Skifahren. Kein Wunder, gibt es in den Allgäuer Alpen doch über 50 Skigebiete, auf deren verschneiten Pisten Einheimische und Touristen Jahr für Jahr zurück ins Tal düsen.

Doch welches der Skigebiete im Allgäu liegt eigentlich am südlichsten?

Deutschlands südlichstes Skigebiet liegt im Allgäu

Das südlichste Skigebiet Deutschlands gehört wenig überraschend zur südlichsten Gemeinde in Deutschland: Oberstdorf. Etwa sieben Kilometer vom Ortskern entfernt und nahe des höchsten Skigebiets in den Allgäuer Alpen am Nebelhorn wartet das Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand auf Skifahrer und Snowboarder.

Die Besonderheit: Das Skigebiet erstreckt sich über zwei Länder und ist damit grenzübergreifend. Wer mit der Fellhornbahn zum Gipfel fährt, kann sowohl auf den Pisten auf deutscher als auch auf österreichischer Seite fahren. Die Talabfahrt mit einer Länge von rund 5,7 Kilometern zählt außerdem zu den längsten in Deutschland. Saust man sie hinunter, legt man etwa 1000 Höhenmeter zurück. In Österreich ist die Abfahrt 4,3 Kilometer lang.

Das ist Deutschlands südlichstes Skigebiet

Name: Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand

Saison: Anfang Dezember bis Mitte/Ende April

Pistenkilometer: etwa 36

Anzahl der Schneekanonen : 110

Anzahl der Lifte/Bahnen: 14

Orte in der Nähe: Faistenoy, Oberstdorf, Riezlern, Hirschegg

Icon Vergrößern Am Fellhorn können Skifahrer, Snowboarder und Wanderer einen schönen Wintertag genießen. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Am Fellhorn können Skifahrer, Snowboarder und Wanderer einen schönen Wintertag genießen. Foto: Ralf Lienert

Wintersport im Allgäu: Deutschlands südlichstes Skigebiet

Im Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand gibt es sowohl leichte Pisten wie die Familien-Abfahrt als auch herausfordernde schwarze Pisten wie die Branntwein- oder Buckelpisten. Zudem können sich junge Skifahrer und Snowboarder in Funparks wie dem „Crystal Peak Park“ ausprobieren. Auch Winterwanderungen sind möglich, außerdem gibt es im Skigebiet mehrere Gasthäuser und Restaurants zum Einkehren - zum Beispiel Deutschlands höchstgelegene Sennalpe.

Eine Tageskarte für den Verbund der Skigebiete Oberstdorf-Kleinwalsertal kostet zur Saison 2024/2025 für Erwachsene 65,80 Euro. Jugendliche zahlen 50,70 Euro, Kinder 25,80 Euro.

So kommen Sie zum südlichsten Skigebiet Deutschlands

Oberstdorf ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto über die A7 und die B19 erreichbar. An der Talstation des Skigebietes befinden sich Parkplätze. Von dort aus fährt die Fellhornbahn täglich ab 8.30 Uhr auf den Berg, die letzte Talfahrt findet in der Regel zwischen 15.30 und 17 Uhr statt.

Icon Vergrößern Die Fellhornbahn II ist seit der Saison 2006/2007 in Betrieb. Foto: Ulrich Weigel Icon Schließen Schließen Die Fellhornbahn II ist seit der Saison 2006/2007 in Betrieb. Foto: Ulrich Weigel

In Spitzenzeiten transportiert die 2006 gebaute Fellhornbahn II über 2000 Wintersportfreunde pro Stunde. Sie ist außerdem die längste Einseil-Umlaufbahn Deutschlands. Eine Fahrt dauert ungefähr 6 Minuten.

Schnee, Ski und Winter: Rekorde aus dem Allgäu

Weitere winterliche Rekorde aus der Region finden Sie hier: