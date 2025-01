So viel kosten Tageskarten in großen Skigebieten - im Allgäu und darüber hinaus

Skifahren wird immer teurer - nicht nur im Allgäu. Gerade in den großen Skigebieten können Tageskarten mittlerweile locker 70 Euro und mehr kosten. Tickets für kleinere Gebiete sind zwar billiger, bieten aber verhältnismäßig oft wenig Pistenkilometer fürs Geld. Die Preise der einzelnen Skigebiete zu vergleichen, kann sich also durchaus lohnen.

Wir haben die Preise für Tageskarten in den größeren Skigebieten im Allgäu, in Bayern, in Österreich und in Europa gesammelt. Wo ist Skifahren für Erwachsene in der Wintersaison 2024/2025 am teuersten - und wo am billigsten? Um eine Orientierung zu bieten, haben wir die jeweilige Länge der Pisten mit angegeben. Für die Auswahl des idealen Skigebietes können aber auch Familienfreundlichkeit oder der Komfort der Liftanlagen eine Rolle spielen.

So viel kostet eine Tageskarte im Allgäu

Im Allgäu gibt es über 50 Skigebiete. Mit dem Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal liegt unter anderem nur das größte Skigebiet Deutschlands in der Region, sondern auch das höchstgelegene. Die Preise der größeren Skigebiete in der Übersicht:

Oberstdorf-Kleinwalsertal (teils ins Österreich): 65,80 Euro für etwa 130 Pistenkilometer

Balderschwang : 42 Euro für 42 Pistenkilometer

Oberjoch Bad Hindelang: 49,80 Euro für 35 Pistenkilometer

Oberstaufen Hündle-Thalkirchdorf: 47 Euro für etwa 18 Pistenkilometer

Oberstaufen Imberg: 50 Euro für etwa 18 Pistenkilometer

Ofterschwang-Gunzesried: 53 Euro für etwa 18 Pistenkilometer

Bolsterlang: 53 Euro für 17 Pistenkilometer

Söllereck: 53,90 Euro für 14 Pistenkilometer

Mittagbahn Immenstadt: 30 Euro für 12 Pistenkilometer

Grasgehren-Riedbergerhorn: 42 Euro für 11 Pistenkilometer

Alpspitzbahn Nesselwang: 42 Euro für 11 Pistenkilometer

Breitenberg-Pfronten: 34 Euro für 10 Pistenkilometer ( dieses Jahr geschlossen )

Das Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal ist mit über 100 Pistenkilometern das größte Deutschlands. Foto: Ralf Lienert

Im Allgäu gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Verbundtickets oder Saisonkarten zu kaufen, um Geld zu sparen. Eine Übersicht über die Angebote finden Sie hier. Welche Skigebiete besonders für Familien geeignet sind, lesen Sie hier.

Das sind die Preise für Skipässe in Bayern

Die Preise für Tagestickets in bayerischen Skigebieten außerhalb des Allgäus schwanken stark. Die Pisten auf der Zugspitze sind zum Beispiel nur halb so lang wie im Skigebiet Garmisch-Classic - beide Tageskarten sind aber gleich teuer.

Steinplatte-Winklmoosalm: 60 Euro für 42 Pistenkilometer

Garmisch-Classic: 66 Euro für 40 Pistenkilometer

Brauneck-Lenggries: 51 Euro für 34 Pistenkilometer

Sudelfeld: 51 Euro für 31 Pistenkilometer

Zugspitze: 66 Euro für 20 Pistenkilometer

Spitzingsee: 49 Euro für rund 14 Pistenkilometer

Skifahrer auf der Zugspitze müssen ordentlich blechen - für verhältnismäßig wenige Pistenkilometer. Foto: Bayerische Zugspitzbahn (Archivbild)

So viel kosten Skipässe in Österreich

Auch in Österreich und in Tirol sind die Preise für Liftkarten enorm gestiegen - teilweise um bis zu vierzig Prozent. Die Preise in der Übersicht beziehen sich auf die jeweilige Hauptsaison, in der Regel von Ende Dezember bis Mitte März.

Arlberg: 78 Euro für 302 Pistenkilometer

Saalbach-Hinterglemm -Leogang-Fieberbrunn: 76 Euro für 270 Pistenkilometer

Wilder Kaiser-Brixenthal: 73 Euro für 270 Pistenkilometer

Silvretta Ischgl-Samnaun: 76 Euro für 239 Pistenkilometer

Serfaus-Fiss-Ladis: 74 Euro für 214 Pistenkilometer

Kitzbühel: 76 Euro für 188 Pistenkilometer

Zillertal: 76 Euro für 150 Pistenkilometer

In Österreich gibt es viele Skigebiete - mit unterschiedlichen Preisen und Pistenlängen. Foto: Florian Sanktjohanser, dpa (Symbolbild)

Sölden: 73,50 Euro für 143 Pistenkilometer

Mayrhofen-Hippach: 76 Euro ür 142 Pistenkilometer

Schladming-Planai: ab 69,50 Euro für 123 Pistenkilometer

Obertauern: 65 Euro für etwa 100 Pistenkilometer

Damüls-Mellau : 70 Euro für 84 Pistenkilometer

Nauders: 61 Euro für 75 Kilometer

Winterberg-Fendels: 50 Euro für 15 Pistenkilometer

Weitere Informationen zum Skifahren in Tirol lesen Sie hier.

Das sind die Preise für weitere beliebte Skigebiete in Europa

Während es in Osteuropa preiswerte Tagestickets gibt, erreichen die in der Schweiz schon beinahe den dreistelligen Bereich - dafür haben die Skigebiete aber viele Pistenkilometer zu bieten.

Les Portes du Soleil (Frankreich/Schweiz): etwa 70 Euro für mehr als 600 Pistenkilometer

Les 4 Vallées (Schweiz): etwa 84 Euro für 410 Pistenkilometer

Matterhorn-Zermatt (Schweiz): etwa 94 Euro für 360 Pistenkilometer

Madonna di Campiglio (Italien): 79 Euro für 150 Pistenkilometer

Val d‘Isere (Frankreich): 71 Euro für 137 Pistenkilometer

Jasná (Slowakei): 61 Euro für etwa 50 Pistenkilometer

Maribor Pohorje (Slowenien): 45 Euro für 41 Pistenkilometer

Szczyrk (Polen): etwa 47 Euro für 35 Pistenkilometer

Klinovec (Tschechiche Republik): etwa 46 Euro für rund 31 Pistenkilometer

Feldberg (Deutschland): 45 Euro für etwa 30 Pistenkilometer

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Längen der Pisten sind dem Vergleichsportal skigebietetest.de entnommen, die Preise den Webseiten der Betreiber. (Stand: 08.01.2025)