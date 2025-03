Noahkai Banks im Porträt: Das ist das FCA-Talent aus dem Allgäu

Noahkai Dominic Banks gehört zu den Aufsteigern beim Fußball-Bundesligist FC Augsburg in der Saison 2024/2025. Der 18-jährige Innenverteidiger bestritt im Januar 2025 gegen den VfB Stuttgart (0:1) sein Bundesliga-Debüt für den FCA, seitdem kamen mehrere Kurzeinsätze dazu.

Ausgebildet wurde Banks beim Oberallgäuer Verein TSV Dietmannsried, in der D-Jugend wechselte Banks in den Nachwuchs des FC Augsburg. Dort kam er in den Bundesliga-Nachwuchsmannschaften zum Einsatz, sowie in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern (17 Spiele, zwei Tore).

Noahkai Banks im Steckbrief: Geburtsort, Profi-Debüt, Spitzname

Geburtstag 1. Dezember 2006

Spitzname „Noki“

Sternzeichen Schütze

Größe 1,92 Meter

Gewicht 93 Kilo

Geburtsort Honolulu (US-Bundesstaat Hawaii)

Wohnort Augsburg

Heimatort Dietmannsried

Vereine TSV Dietmannsried (bis 2015), FC Augsburg (2015 bis jetzt)

Bundesliga-Debüt 12. Januar 2025 (0:1 gegen den VfB Stuttgart)

Instagram Noahkai Banks , 25.900 Follower (Stand März 2025)

Woher kommt FCA-Talent Noahkai Banks?

Noahkai Banks ist der Sohn eines US-amerikanischen Soldaten und einer Deutschen. Er wurde am 1. Dezember 2006 in Honolulu (US-Bundesstaat Hawaii) geboren. Im Alter von zwei Jahren zog Banks mit seiner Mutter Nadine nach Deutschland, 2009 lernte sie Banks‘ jetzigen Stiefvater Thomas Kinkel kennen.

Hat Noahkai Banks Geschwister?

In Dietmannsried (Oberallgäu) wohnen Banks‘ Geschwister Jordan und Amy. Dort begann Noahkai Banks auch seine Fußballkarriere, ehe er in den Nachwuchs des FC Augsburg wechselte. In Dietmannsried spielte Banks zudem Handball.

Icon Vergrößern In der D-Jugend wechselte Noahkai Banks vom TSV Dietmannsried zum FC Augsburg. Foto: Thomas Kinkel Icon Schließen Schließen In der D-Jugend wechselte Noahkai Banks vom TSV Dietmannsried zum FC Augsburg. Foto: Thomas Kinkel

Hat Noahkai Banks eine Freundin?

Über das Privatleben des jungen Fußball-Profis Noahkai Banks ist nur wenig bekannt.

Wieso spielt Noahkai Banks für die USA?

Noahkai Banks wurde im US-Bundesstaat Hawaii geboren und hat deshalb sowohl die amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Banks spielte bisher in den Nachwuchs-Auswahlmannschaften des amerikanischen Fußball-Verbandes (US Soccer), dürfte den Verband aber noch wechseln. Zuletzt war Banks für die U20-Mannschaft der USA im Einsatz.

Welchen Rekord hält Noahkai Banks?

Durch sein Eigentor am 1. Februar 2025 beim 1:1 gegen den FC St. Pauli ist Noahkai Banks mit 18 Jahren und 62 Tagen der jüngste Eigentor-Schütze der Bundesliga-Geschichte. In der Liste der 15 jüngsten Eigentorschützen der Bundesliga finden sich einige prominente Namen - unter anderem Lothar Matthäus , Georg Schwarzenbeck oder Jens Nowotny.

Wie hoch ist der Marktwert von Noahkai Banks?

Das Branchenportal transfermarkt.de schätzt den Marktwert von Noahkai Banks auf 150.000 Euro. Betreut wird der 18-jährige Allgäuer von der Spielerberateragentur Karl M. Herzog Sportmanagement aus München. Zu deren Klienten zählen unter anderem Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Aaron Zehnter (SC Paderborn) und Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf, ausgeliehen vom VfL Wolfsburg).

Icon Vergrößern Im Sommer 2024 bestritt Noahkai „Noki“ Banks mit dem FC Augsburg ein Testspiel gegen Leicester City im Illerstadion in Kempten. Foto: Dirk Klos Icon Schließen Schließen Im Sommer 2024 bestritt Noahkai „Noki“ Banks mit dem FC Augsburg ein Testspiel gegen Leicester City im Illerstadion in Kempten. Foto: Dirk Klos

Wie lange läuft der Vertrag von Noahkai Banks beim FC Augsburg?

Noahkai Banks unterschrieb im Juli 2024 seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Augsburg. Der Vertrag des Allgäuers läuft bis zum 30. Juni 2027. Der Kontrakt beinhaltet eine Option für zwei weitere Jahre.

Noahkai Banks auf Instagram: Das ist der Social-Media-Content des 18-Jährigen

Auf Instagram ist Noahkai Banks aktiv und postet meistens Fotos von seinen Bundesliga-Spielen, aber auch Urlaubsbilder mit seinem Mitspieler Kerim Yaman (FC Augsburg). Noahkai Banks hat 25.900 Follower (Stand März 2025), die Zahl ist seit seinem Bundesliga-Debüt sprunghaft angestiegen.

Lesen Sie auch: So erlebte Noahkai Banks sein Profi-Debüt