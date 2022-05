Es wird immer wärmer im Allgäu - und Gewitter ziehen auf

Es wird wärmer im Allgäu, gleichzeitig steigt aber auch das Unwetter-Risiko. Teilweise nähern sich die Temperaturen 30 Grad an. Das 7-Tage-Wetter.

18.05.2022 | Stand: 07:08 Uhr

Aktualisiert am Montag, 14.30 Uhr Nach einem sonnigen Wochenende legt der Sommer im Allgäu eine Pause ein. Pünktlich zum Start in die neue Woche gibt es einen Wetterwechsel. Wieder ziehen Gewitter mit Unwetterpotenzial durch das Land inklusive Schauer, Starkregen, eventuell Sturmböen und Hagel.

Doch lange hält die Sommerpause nicht an: Bereits am Donnerstag wird es wieder sonnig und die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke an. Ob das so bleibt und ob am nächsten Wochenende wieder warmes Ausflugswetter ist, lesen sie hier in unserem Sieben-Tage-Wetter.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Mittwoch, 18. Mai: Am Mittwoch gibt es dann wieder viel Sonne. Laut dem DWD ist nur mit einzelnen, harmlosen Quellwolken zu rechnen. Mit rund 21 Grad wird es angenehm warm.

Am Mittwoch gibt es dann wieder viel Sonne. Laut dem DWD ist nur mit einzelnen, harmlosen Quellwolken zu rechnen. Mit rund 21 Grad wird es angenehm warm. Donnerstag, 19. Mai: Es wird heiß - und wolkig. Das Thermometer klettert auf etwa 26 bis 30 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent.

Es wird heiß - und wolkig. Das Thermometer klettert auf etwa 26 bis 30 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent. Freitag, 20. Mai: Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird sommerlich warm mit 25 bis 30 Grad. Im Allgäu kann es örtlich gewittern.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird sommerlich warm mit 25 bis 30 Grad. Im Allgäu kann es örtlich gewittern. Samstag, 21. Mai: Das Wochenende startet etwas bewölkt und regnerisch. Doch gegen Nachmittag lockern die Wolken auf und es wird mit bis zu 25 Grad warm. Es kann vor allem in Alpennähe Gewitter geben.

Das Wochenende startet etwas bewölkt und regnerisch. Doch gegen Nachmittag lockern die Wolken auf und es wird mit bis zu 25 Grad warm. Es kann vor allem in Alpennähe Gewitter geben. Sonntag, 22. Mai: Örtlich kann es stark bewölkt und etwas regnerisch sein. Doch im Allgäu stehen die Chancen auf Sonnenschein - im Vergleich zum Rest von Deutschland - noch am besten.

Örtlich kann es stark bewölkt und etwas regnerisch sein. Doch im Allgäu stehen die Chancen auf Sonnenschein - im Vergleich zum Rest von Deutschland - noch am besten. Montag, 23. Mai: Auch am Montag müssen Allgäuerinnen und Allgäuer mit Gewittern rechnen - lediglich in Richtung Bodensee

