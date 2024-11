Das ist am Wochenende im Allgäu los

Am kommenden Wochenende beginnt die Adventszeit. Kein Wunder, dass viele Veranstaltungen im Allgäu ganz im Zeichen von Weihnachten stehen. Zwei große Weihnachtsmärkte öffnen, daneben treffen sich Nikolause. Außerdem ziehen Klausen, Bärbele und Prechten durch die Straßen. Aber auch Shoppingfans kommen auf ihre Kosten. Das ist am Freitag, Samstag und Sonntag im Allgäu los:

Diese Veranstaltungen finden am Wochenende im Allgäu statt

Lange Einkaufsnacht in Memmingen und Kempten

Eröffnung des Kaufbeurer Weihnachtsmarktes und des Memminger Christkindlesmarktes

Internationales St. Nikolaus-Treffen in Missen-Wilhams

Nachtumzug in Erkheim

Verschiedene Weihnachtsmärkte im Allgäu

Nikolaus-Publikumslauf in Sonthofen

Familien-Musical „Die Schneekönigin“

Lange Einkaufsnächte in Memmingen und Kempten

Wer bereits nach Weihnachtsgeschenken schauen möchte, der sollte sich am Freitag, 29. November, Zeit nehmen. Dann lädt Memmingen zur langen Einkaufsnacht ein. Unter dem Motto „Einkaufen im Lichterglanz“ öffnen die Geschäfte der Innenstadt bis 22 Uhr ihre Türen. Dazu treten Feuerkünstler und Musikgruppen auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt auf. Nach dem Shoppen können Kundinnen und Kunden sich an einem der Verkaufsstände stärken. Oder sie legen eine Pause auf dem Memminger Christkindlesmarkt ein. Der wird am Freitag um 17.30 Uhr offiziell eröffnet. Zum Abschluss der langen Einkaufsnacht gibt es ab 22 Uhr ein musikalisch unterlegtes Feuerwerk.

Auch Kaufbeuren startet am Freitag, 29. November, in die Vorweihnachtszeit. Um 16 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) den Weihnachtsmarkt am Kirchplatz St. Martin. Von 16.15 Uhr bis 17 Uhr spielt die Stadtkapelle Kaufbeuren, danach zieht das Christkind ein.

Missen-Wilhelms ist am Freitag das Ziel vieler Nikolause. Denn dort findet das 12. Internationale St. Nikolaus-Treffen in der Pfarrkirche St. Martin statt. Vor dem Aussendungs-Gottesdienst um 19 Uhr treffen sich die Gläubigen um 18.45 Uhr zum Kirchzug. Danach sorgen die Bärbele am Haus des Gastes für Speis und Trank.

Wer am Freitag keine Zeit zum Shoppen hatte, kann das am Samstag, 30. November, nachholen. Dann lädt Kempten zur Einkaufsnacht ein. Die Geschäfte der Innenstadt schließen erst um 23 Uhr. Für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgen verschiedene Musikgruppen und Künstler. Folgende Shows und Auftritte erwarten die Besucher:

Feuershow von Artistica Anam Cara um 18.30 Uhr (Forum Allgäu), 20.15 Uhr und 21.30 Uhr (jeweils in der Bahnhofstraße beim C&A)

Weihnachtliche Stelzenläufer

Tanzperformance von J&J Dance

Holzschnitzkunst von 19 bis 22 Uhr

Günztaler Vocalensemble um 18.45 Uhr (Mühlrad) und 20 Uhr (Freitreppe)

Börwanger Alphornbläser um 18 Uhr (Klostersteige/Reischmann), 19.15 Uhr (Bahnhofstraße/C&A) und 20.30 Uhr (Forum Allgäu)

Night Fever in der Basilika St. Lorenz um 18.30 Uhr (Messe), 19.30 Uhr (Gebet, Gesang, Gespräch) und 21.45 Uhr (Nachtgebet)

Dazu gibt es bei den Händlern verschiedene Aktionen. Bei einigen Gastro-Betrieben steigen Shopping-Partys. Zudem hat der Kemptener Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr geöffnet.

Klausenmarkt und Nachtumzug in Erkheim

Weihnachtlich wird es am Wochenende auch in Erkheim (Unterallgäu). Dort findet am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, der Klausenmarkt am Raiffeisenparkplatz statt. Dieser hat am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Dazu gibt es am Samstag den Nachtumzug mit anschließender Party in der Festhalle Erkheim (Einlass ab 16 Jahre). 16 Gruppen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland ziehen ab 19 Uhr über die Marktstraße. Angeführt werden die Klausen, Bärbele, Krampusse und Prechten von den Erkheimer Klausen.

Welche Weihnachtsmärkte es im Allgäu sonst noch gibt, lesen Sie hier.

Nikolaus-Publikumslauf und Familien-Musical

Zur Einstimmung auf das Nikolausfest lädt die Eissporthalle Sonthofen am Sonntag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr zum Nikolaus-Publikumslauf. Alle Kinder bis 14 Jahre, die mit einer Nikolausmütze erscheinen, erhalten freien Eintritt.

Ein Musical für die ganze Familie ist am Sonntag, 1. Sonntag in der Bigbox in Kempten zu sehen. Dort läuft um 15 Uhr „ Die Schneekönigin“. Das Theater Liberi inszeniert das Märchen von Hans Christian Andersen als Musicaladaption. Es erzählt von Mut, Freundschaft und einer einsamen Außenseiterin, die sich Bewunderung und Akzeptanz wünscht.