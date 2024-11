Sieben Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu

Veranstaltungen im Allgäu heute am Freitag (15.11.2024) und an diesem Wochenende: Wer Ablenkung von den nebligen Tagen im Allgäu braucht, darf sich freuen. Denn das Wetter von verspricht Sonne von Freitag bis Sonntag - egal ob für letzte Wanderungen in den Bergen oder den ersten besuch auf einem Allgäuer Weihnachtsmarkt. Diese Veranstaltungstipps für das Wochenende (15. bis 17. November 2024) in der Region hat unserer Redaktion ausgesucht:

Veranstaltungen im Allgäu heute: Kaufbeuren leuchtet - Himmel & Erde

Licht in die trüben Novembertage bringt das Lichtkunstprojekt "Kaufbeuren leuchtet". In diesem Jahr zeigen zwei Künstler und eine Künstlerin ihre Werke. Die Werke von Benjamin Sandro Jantzen können Besucherinnen und Besucher als Projektion auf die Fassade des Rathauses und im Innenraum der Dreifaltigkeitskirche bestaunen. Musikalisch begleitet dort Organist Arno Krokenberger. Die Hamburger Künstlerin Eva Blomeyer präsentiert ihre Installation in der Kaiser-Max-Straße. (Noch mehr Informationen zu verkaufsoffenen Sonntagen im Allgäu gibt es hier.)

Parallel dazu gib es heute am Freitag zum 20. Mal ein Candle-Light-Shoppinglädt in der Kaufbeurer Innenstadt zu einem Einkaufsbummel bis in die späten Abendstunden ein. Am Freitag, 15. November, öffnen die Läden in der Innenstadt bis 22 Uhr. Zum Jubiäum gibt es eine Überraschung für die Kundinnen und Kunden.

Erstmals können Fotografinnen und Fotografen an einem Fotowettbewerb teilnehmen. Für die Verpflegung sorgen der Foodtrucks Shantylicious und die Contheke. Die Veranstaltung findet von Freitag, 15. November, bis Sonntag, 17. November, täglich von 18 bis 21 Uhr statt.

Mit einer Großprojektion ließ der Künstler Benjamin Jantzen im vergangenen Jahr eine futuristische Vision an der Fassade des historischen Rathauses entstehen. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

Bergfrühstück auf der Rohrkopfhütte

Wer seinen Sonntag aktiv starten möchte, hat dazu am Sonntag, 17. November, im Ostallgäu die Gelegenheit. Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr gibt es Bergfrühstück auf der Rohrkopfhütte am Tegelberg. Der Aufstieg auf die Rohrkopfhütte auf 1320 Metern Höhe dauert etwa eineinhalb Stunden.

Während der kleinen Wanderung von Schwangau hat man die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau im Blick. Als Belohnung winken regionaler Aufschnitt, Rührei und Weißwürste, Brot, Obst mit Naturjoghurt, Granola und Saft.

Die Rohrkopfhütte am Tegelberg nach dem Umbau Luftbilder der Berghütte im Allgäu auf rund 1300 Meter. Allgäu, Berge, Hütten, Bergsommer, Rohrkopf, Rohrkopfhütte. Foto: Benedikt Siegert

Eisdisco in Lindenberg

Bis im Allgäu die zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen einladen, dauert es noch ein wenig. Wer vorher Abwechslung beim Üben haben möchte, ist auf dem Eisplatz in Lindenberg genau richtig. Jeden Freitag drehen hier Groß und Klein in der Eisdisco ihre Runden.

Die Lichtshow und ein DJ verwandeln den Eisplatz für fast zwei Stunden in eine Disco. Von 17.45 bis 19.30 Uhr sind alle Schlittschuhläuferinnen und -läufer willkommen, bevor um viertel nach acht das Eishockeytraining startet.

Bevor die Eisdisco auf dem Eisplatz in Lindenberg öffnet, wird die Fläche präpariert. Foto: Florian Wolf

Sonderöffnung der Breitachklamm

Die tiefste Felsenschlucht in Mitteleuropa liegt mitten im Allgäu, genauer gesagt im Oberallgäu. Die Breitachklamm bei Oberstdorf ist bei Einheimischen wie Gästen ein beliebtes Ausflugsziel. Wie jedes Jahr im November werden dort Revisionsarbeiten durchgeführt.

Ein Besuch ist zu den Sonderöffnungszeiten am Wochenende möglich. Am Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, können Besucherinnen und Besucher zwischen 9 und 15.30 Uhr die Breitachklamm erkunden. Der letzte Einlass ist um 15 Uhr.

Die Breitachklamm ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Trotz der Revisionsarbeiten können Besucherinnen und Besucher die Felsschlucht auch im November besichtigen. Foto: xEdiValx / imago (Archiv)

Theaterstück Pippi Langstrumpf in Memmingen

Pippi Langstrumpf kommt nach Memmingen. Am Landestheater Schwaben feiert das Theaterstück am Sonntag, 17. November, Premiere. Der Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren ist ein Stück für die ganze Familie. Pippi, mit vollem Namen Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, zeigt, wie sie mit den Dorfpolizisten und einer Erzieherin fertig wird, dass ihre Freunde auf sie zählen können - und dass sie sehr wohl auf sich selbst aufpassen kann.

Selbstverständlich treten auch Kleiner Onkel und Herr Nilsson, Pippis Pferd und ihr Affe, auf. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren. Noch gibt es Karten. Das Landestheater Schwaben ist am Theaterplatz 2 in Memmingen.

Das Landestheater Schwaben mit Sitz in Memmingen zeigt in dieser Saison das Theaterstück Pippi Langstrumpf. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich (Archivbild)

Veganer Kochkurs für Singles in Kempten

Wem am Sonntag die Decke auf den Kopf fällt, kann sich auf den Weg zur Landwirtschaftsschule Kempten machen. Im Adenauerring 97 stehen gleich zwei Themen mit Mittelpunkt: gesunde Ernährung und neue Kontakte. Denn der vegane Kochkurs ist nur für Singles.

Gemeinsam schneiden, kochen und braten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit frischen, rein pflanzlichen Zutaten - und können ganz nebenbei Gleichgesinnte kennenlernen. Ob Hobbykoch oder Anfängerin, jede und jeder ist willkommen. Der Kochkurs beginnt um 10 Uhr und endet um 14 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich.

Gemüse und Obst stehen beim Kochkurs für Singles in Kempten auf dem Speiseplan. Foto: Fabian Sommer, dpa (Symbolbild)

Violinkonzert mit Julian Schad in Mindelheim

Gemeinsam mit Max-Philip Klüser am Klavier spielt Julian Schad am Freitag, 15. November, im Forum Mindelheim. Werken von Mozart über Brahms bis zu Sarasate geben einen Ausschnitt aus dem Repertoire des Duos wieder.

Der gebürtige Mindeheimer Schad ist auf den Bühnen Europas zuhause und außerdem der Erste Konzertmeister des Mindelheimer Orchesters Frisch gestrichen. Klüser feiert ebenfalls internationale Erfolge, obgleich er sich erst mit 20 Jahren komplett dem Klavier zuwandte. Die neue CD des Duos wird in diesem Monat produziert. Das Konzert am Theaterplatz 1 beginnt um 19 Uhr.