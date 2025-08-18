Das sind 7 der besten Wasserspielplätze im Allgäu

Zugegeben: Dieser Sommer kam nur langsam in Fahrt. Pünktlich zu den Sommerferien verdient er diese Bezeichnung aber sehr wohl. Gleich mehrfach wurde in der vergangenen Woche die Marke von 30 Grad geknackt und auch in den kommenden Tagen bleibt es heiß. Für Familien mit Kindern kann das durchaus eine Herausforderung sein. Wasserspielplätze bieten da eine willkommene Abwechslung.

Sie bieten nicht nur Abkühlung, sondern fördern auch die Entwicklung der Heranwachsenden. Viele Kinder haben grundsätzlich Freude daran, mit Wasser zu spielen. Zusätzlich aber fördern Wasserspielplätze auch das Technikverständnis der Kleinen - etwa, in dem sie etwas über die Fließrichtung des Wassers lernen. Auch die motorische Entwicklung der Kinder soll auf Wasserspielplätzen gefördert werden.

Wasserspielplatz Waldwelt Skywalk Allgäu

In der Waldwelt Skywalk in Scheidegg gibt es einen solchen Wasserspielplatz. Der Wasserspielplatz-Bereich soll einladen zum Tüfteln, Bauen und Planschen. Auch im Sand kann gespielt werden. Für besonders heiße Tage ist dieser mit einem großen Sonnensegel ausgestattet.

Burmiweg im Kleinwalsertal

Für etwas ältere Kinder und ihre Familien geeignet ist der Burmiweg im Kleinwalsertal. Auf diesem werden die Elemente Wasser, Stein und Holz spielerisch miteinander verknüpft. Zu bestaunen und bespielen gibt es Schleusen, Gumpen oder Wasserräder - für die Kleinen also sehr viel zu entdecken. Mit Blick auf die herrliche Bergwelt gibt der Weg in Riezlern zudem auch für Erwachsene etwas her.

Abenteuer- und Wasserspielplatz im Kurpark Roßhaupten

Auch am Kurpark in Roßhaupten gibt es einen großen Spielplatz, auf dem das Element Wasser eine Rolle spielt. Die Veranstalter locken die Kleinen mit der „großen Materscherei“.

Was sich dahinter verbirgt: Ein Sandbereich mit Häuschen, Zugeimer und Sandrutsche sowie einer Wasserpumpe mit Wasserlauf. Wer‘s nicht so nass mag, ein Balancier-Drache und eine Hängebrücke trainieren motorische Fähigkeiten, nebenan ist für Groß und Klein zudem eine 18-Loch-Golfanlage.

Erlebnis-Spielplatz in Oberstaufen

Wassermarsch heißt es auch im Oberstaufen Park: Der dortige Spielplatz lädt zum Matschen und Herumspritzen ein. Denn das „kleine Alpenwasser“ fließt quer über den Platz. Pumpen bringen das Wasser an die Oberfläche.

Auf dem Erlebnis-Spielplatz in Oberstaufen können sich Kinder so richtig austoben. Foto: Olaf Winkler (Archivbild)

Geboten sind auch Klettertürme, ein eigener Bereich für sehr junge Kinder und Angebote für ältere Kids. Dort findet sich etwa ein Streetball-Multifunktionsfeld oder ein Fahrradtrail.

Memminger Abenteuer- und Wasserspielplatz

Auch im Memminger Stadtpark Neue Welt spielt auf dem Spielplatz Wasser eine Rolle. Grundsätzlich ist der Spielplatz gestaltet für Kinder jeden Alters. Neben dem Wasserbereich gibt es die Klassiker: Klettergerüste, Schaukeln und Rutschen. Für Erwachsene sind „schattige Bereiche“ zum Ausruhen eingerichtet.

Der Wasserspielplatz in der Neuen Welt in Memmingen ist gleichzeitig Wohlfühloase und ein Ort zum Austoben. Foto: Alexandra Wehr / Pressestelle Stadt Memmingen

Wasserspielplatz in Blaichach

Der Spielplatz befindet sich beim Kraftwerk der Firma Bosch, auf dem Weg in den Haldertobel. Angelegt wurde er in erster Linie, um Kindern beizubringen, wie Wasser zur Energieerzeugung genutzt wird. Der Wasserspielplatz besteht unter anderem aus unterschiedlichen Becken, einer Schwengelpumpe und einem Wasserrad.

Piraten in Immenstadt

In Immenstadt sind die Piraten los - für Kids sicherlich ein herrlicher Spaß. In Bühl am Großen Alpsee gibt es eine Piratenspielplatz. Das Gelände wird grundsätzlich als „ruhig“ beschrieben und bietet ein Piratenspielschiff mit Ausguck, Hängematte und Kletterplanken. Neben einem Wasserspielbereich gibt es dort eine Seilfähre, eine Riesenrutsche, ein Klettergerüst und natürlich Schaukeln. Geeignet ist der Piratenspielplatz für Heranwachsende im Alter von eins bis zwölf.

