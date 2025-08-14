Abkühlung im Allgäu – Das sind die fünf größten Badeseen

Wie kühlt man sich an heißen Sommertagen im Allgäu am besten ab? Diese Frage beantworten viele mit einem beherzten Sprung ins erfrischende Wasser. Glücklicherweise gibt es in unserer Region viele Freibäder und Badeseen, an denen Mensch und Tier eine Pause einlegen und eine Runde schwimmen können.
Doch welcher Badesee im Allgäu ist eigentlich der größte? Wir haben die Top 5 aus unserer Region zusammengestellt.
Platz 5 der größten Badeseen im Allgäu: Der Weißensee
Unser Ranking startet mit dem Weißensee, der mit einer Fläche von 1,35 Quadratkilometern Platz 5 erreicht. Er befindet sich im Landkreis Ostallgäu, westlich von Füssen. Das Wasser des Weißensees ist maximal 24,7 Meter tief.
Platz 4 der größten Badeseen im Allgäu: Der Hopfensee
Auf Platz 4 der größten Badeseen im Allgäu landet der Hopfensee. Der 1,94 Quadratkilometer große und maximal 10,4 Meter tiefe See liegt auf dem Stadtgebiet von Füssen und grenzt im Westen an die Gemeinde Hopferau. Bei Touristen besonders beliebt ist das Nordostufer am Kurort Hopfen am See.
Platz 3 der größten Badeseen im Allgäu: Der Große Alpsee
Der Große Alpsee ist etwa 27-mal so groß wie sein kleiner Bruder, der Kleine Alpsee. Und dennoch reicht das nur für Rang 3 in unserem Ranking. Kleines Trostpflaster: Er darf sich immerhin als größter Natursee des Allgäus bezeichnen. Der Große Alpsee besitzt eine Fläche von 2,47 Quadratkilometern, ist bis zu 22,7 Meter tief und liegt acht Kilometer westlich von Immenstadt im Oberallgäu. Aber Vorsicht: Es gibt nicht nur einen Alpsee im Allgäu. Bevor man also blindlings dem Navi folgt, sollte man sich informieren, um welchen es sich genau handelt.
Platz 2 der größten Badeseen im Allgäu: Der Rottachsee
Auf dem zweiten Platz der größten Badeseen liegt der Rottachsee. Der bis zu dreißig Meter tiefe Stausee, der auch Rottachspeicher genannt wird, befindet sich ungefähr 15 Kilometer südlich von Kempten und gehört zu den Gemeinden Oy-Mittelberg und Sulzberg. Er ist ein beliebter Spot für Windsurfer und Wing-Foiler aus der Region - im Sommer wie im Winter.
Mit einer Fläche von rund drei Quadratkilometern ist er zwar der größte See im Oberallgäu, muss sich beim allgäuweiten Ranking aber einem See aus dem Ostallgäu geschlagen geben.
Platz 1 der größten Badeseen im Allgäu: Der Forggensee
Der mit Abstand größte Badesee im Allgäu ist der Forggensee. Er liegt unweit des Hopfensees in der Nähe von Füssen im Ostallgäu und erreicht eine maximale Tiefe von 35,3 Metern. Mit einer Fläche von 15,2 Quadratkilometern ist er sogar der fünftgrößte See Bayerns. Und nicht nur das: Er gilt außerdem als der größte Stausee in Deutschland.
Was die einzelnen Badeseen bieten, wo die besten Badestellen sind und wie sie das kühle Nass erreichen, erfahren Sie hier.
Auch diese Rekorde hat das Allgäu zu bieten
