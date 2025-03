Schneefallgrenze sinkt - wann wird das Allgäu wieder weiß?

So wird das Wetter im Allgäu heute am Montag, 10.3.2025: Die Ferien sind vorbei – genauso wie das Kaiserwetter im Allgäu. Heute dominieren tagsüber die dichten Wolken, vielerorts regnet es auch. Der Abend allerdings wird wieder sehr schön. Kühler wird es auch. In wenigen Tagen ist bei sinkender Schneefallgrenze sogar wieder Schneefall angesagt.

Die Temperaturen erreichen heute 8 Grad in Oberstdorf, 9 Grad in Kempten, 10 Grad in Memmingen oder Kaufbeuren und Füssen sowie 12 Grad in Lindau am Bodensee.

DWD-Warnung heute fürs Allgäu

Für das gesamte Allgäu gelten laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aktuell keine Wetterwarnungen wie Frost oder Schneefall und Glätte. Aber: Oberhalb von 2000 Metern sind Sturmböen möglich!

Wie wird das Wetter heute im Allgäu?

In Füssen kann sich bis zum Nachmittag die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Temperaturen von 8 bis 10 Grad. Abends gibt es in Füssen einen wolkenlosen Himmel.

In Kaufbeuren sind vormittags und auch am Nachmittag anhaltende Schauer zu erwarten bei Werten von 7 bis zu 10 Grad. Keine Wolken am Abend in Kaufbeuren.

In Kempten regnet es bis zum Nachmittag bei Temperaturen von 4 bis 9 Grad. Am Abend gibt es in Kempten einen wolkenlosen Himmel.

In Lindau ist von morgens bis zum Nachmittag der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad. Am Abend gibt es in Lindau keine Wolken.

In Memmingen bleibt der Himmel morgens grau und es regnet. Ferner bleibt vom Nachmittag bis abends die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 4 bis zu 10 Grad. Nachts ist es neblig.

In Oberstdorf fällt vormittags und auch am Nachmittag Regen bei Werten von 4 bis zu 8 Grad. Am Abend ist es in Oberstdorf leicht bewölkt.

Allgäu-Wetter: Vorhersage für morgen, Dienstag, 11.3.25

Am Dienstag nach Nebelauflösung unterschiedlich bewölkt. Vor allem in Franken und im nördlichen Schwaben einzelne Schauer, sonst meist trocken. Höchsttemperatur zwischen 11 Grad am Frankenwald und 15 Grad an Untermain, Donau und Inn. Schwacher, in Franken mäßiger bis frischer Wind aus Südwest.

Icon Galerie 9 Bilder In Deutschland wurden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen einige Rekorde aufgestellt. Auch das Allgäu ist dabei oft vertreten.

Für Urlauber und Einheimische: Das Wetter im Allgäu für die nächste Woche

So wird das Wetter im Allgäu mit Oberstdorf, Kempten, Memmingen, Immenstadt, Füssen, Lindau, Marktoberdorf und Kaufbeuren heute und in den nächsten sieben Tagen.

Dienstag, 11. März: Meist bedeckt und um die 12 Grad heute im Allgäu.

Mittwoch, 12. März: Vielerorts bedeckt und um die 10 Grad heute im Allgäu.

Donnerstag, 13. März: Leichter Regen und um die 5 Grad heute im Allgäu.

Freitag, 14. März: Leichter Schneefall und um die 3 Grad heute im Allgäu.

Samstag, 15. März: Leichter Schneeregen bei 6 Grad heute im Allgäu.

Sonntag, 16. März: Wolken und um die 5 Grad heute im Allgäu.

Montag, 17. März: Leichte Bewölkung bei um die 8 Grad heute im Allgäu.

Dienstag, 18. März: Leicht bewölkt und um die 10 Grad heute im Allgäu.

Wie ist das Klima im Allgäu?

Die Durchschnittstemperaturen im Allgäu liegen im Jahresmittel bei rund 8,2 Grad. Das ist ein Durchschnittswert für Deutschland. Wärmster Monat ist der Juli mit 22 Grad, kältester Monat ist der Januar mit 2 Grad.

Im Allgäu herrscht mehrmals im Jahr Föhn. Durch den Wolkenstau vor den Alpen kommt es regelmäßig zu ergiebigen Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee.

Die Klimatabelle für Kempten, der größten Stadt im Allgäu, zeigt die Klimabedingungen in der Region.

2021: Höchstwert: 30,8 Grad. Tiefstwert: -17,7 Grad. 33 Sommertage über 25 Grad. 136 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2020: Höchstwert: 33 Grad. Tiefstwert: -9,4 Grad. 37 Sommertage über 25 Grad. 112 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2019: Höchstwert: 34,6 Grad. Tiefstwert: -14,6 Grad. 43 Sommertage über 25 Grad. 102 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2018: Höchstwert: 32,9 Grad. Tiefstwert: -16,8 Grad. 63 Sommertage über 25 Grad. 104 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2017: Höchstwert: 32 Grad. Tiefstwert: -23,5 Grad. 49 Sommertage über 25 Grad. 118 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

Icon Galerie 15 Bilder Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen und Lindau? In dieser Bildergalerie stellen wir sie vor.

Was ist die beste Zeit und wann herrscht das beste Wetter für einen Urlaub im Allgäu?

Das Allgäu ist zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter eine Reise wert. Die beste Reisezeit für Allgäu sind folglich Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember.

Die Wintermonate sind vor allem bei den Freunden des Wintersports begehrt: Ski Alpin, Langlauf oder Skitouren, alles ist möglich im Allgäu. Jahr für Jahr beginnt in Oberstdorf die legendäre Vierschanzentournee der Skispringer.

Ist der Schnee getaut, geht’s wieder rauf auf den Berg. Entweder mit einer der beliebten Bergbahnen im Allgäu oder es werden die schönsten Berge mit Wanderschuhen und Wanderstöcken erklommen.

Auch diese Fragen werden zum Wetter im Allgäu gestellt:

Wie ist das Wetter aktuell in Kempten?

Wie warm ist es in Memmingen?

Wie kalt ist es heute in Kaufbeuren?

Was sagt das Regenradar über Füssen?