Regen oder Sonne? Die Wettervorhersage für Sonntag im Allgäu

So wird das Wetter im Allgäu heute am Sonntag, 30.3.25: Der Samstag war trüb und regnerisch im Allgäu. Am Sonntag ist es stellenweise etwas besser. Die komplette Vorhersage für das Allgäu finden Sie hier.

DWD-Warnungen heute für das Allgäu

Für das südliche Oberallgäu gilt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Sturmböen auf einer Höhe über 1500 Meter. Diese können bis zu 80 Stundenkilometer erreichen.

Wie wird das Wetter heute im Allgäu?

In Füssen ist es morgens und abends regnerisch, tagsüber klart es kurz auf bei maximal 12 Grad.

In Kaufbeuren regnet es ebenfalls gegen Abend, tagsüber ist es aber trocken und bewölkt bei 11 Grad.

In Kempten zeigt sich die Sonne tagsüber bei 11 Grad nur kurz, die Wolken dominieren. Gegen Abend kann es regnen.

In Lindau wird es vergleichsweise etwas wärmer, die Temperaturen liegen maximal bei 14 Grad. Gegen Abend regnet es, tagsüber ist es bewölkt.

In Memmingen kann sich die Sonne tagsüber nur ein wenig durchsetzen, es bleibt leicht bewölkt. Abends regnet es.

In Oberstdorf ist es morgens nass, im Laufe des Tages wird es trockener, die Sonne kann sich kurz zeigen. Am Abend regnet es wieder. Höchsttemperatur: 11 Grad.

Allgäu-Wetter: Vorhersage für das Wochenende

Laut DWD wird das Wetter morgen in Bayern und dem Allgäu so: Am Montag aus dichten Wolken zeitweise, in Alpennähe ganztags Regen, in Hochlagen Schnee. Nur in Unter- und Mittelfranken überwiegend trocken. Höchstwerte zwischen 6 Grad im Bayerwald und 13 in Unterfranken. Mäßiger, in Böen teils starker bis stürmischer Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Dienstag in Alpennähe weiterhin Regen, in Südbayern und an den östlichen Mittelgebirgen nur gelegentlich einzelne Tropfen. In Hochlagen als Schnee. Sonst Auflockerungen, vereinzelt Nebel. Tiefstwerte zwischen +2 und -3 Grad. Glätte.

Für Urlauber und Einheimische: Das Wetter im Allgäu für die nächste Woche

So wird das Wetter im Allgäu mit Oberstdorf, Kempten, Memmingen, Immenstadt, Füssen, Lindau, Marktoberdorf und Kaufbeuren heute und in den nächsten sieben Tagen.

Sonntag, 30. März: Wolkig bei um die 10 Grad heute im Allgäu.

Montag, 31. März: Wolkig und um die 7 Grad heute im Allgäu.

Dienstag, 1. April: Leicht bewölkt und windig bei um die 9 Grad heute im Allgäu.

Mittwoch, 2. April: Leicht bewölkt und um die 15 Grad heute im Allgäu.

Donnerstag, 3. April: Sonnig und um die 16 Grad heute im Allgäu.

Freitag, 4. April: Leichte Bewölkung und um die 14 Grad heute im Allgäu.

Wie ist das Klima im Allgäu?

Die Durchschnittstemperaturen im Allgäu liegen im Jahresmittel bei rund 8,2 Grad. Das ist ein Durchschnittswert für Deutschland. Wärmster Monat ist der Juli mit 22 Grad, kältester Monat ist der Januar mit 2 Grad.

Im Allgäu herrscht mehrmals im Jahr Föhn. Durch den Wolkenstau vor den Alpen kommt es regelmäßig zu ergiebigen Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee.

Die Klimatabelle für Kempten, der größten Stadt im Allgäu, zeigt die Klimabedingungen in der Region.

2021: Höchstwert: 30,8 Grad. Tiefstwert: -17,7 Grad. 33 Sommertage über 25 Grad. 136 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2020: Höchstwert: 33 Grad. Tiefstwert: -9,4 Grad. 37 Sommertage über 25 Grad. 112 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2019: Höchstwert: 34,6 Grad. Tiefstwert: -14,6 Grad. 43 Sommertage über 25 Grad. 102 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2018: Höchstwert: 32,9 Grad. Tiefstwert: -16,8 Grad. 63 Sommertage über 25 Grad. 104 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2017: Höchstwert: 32 Grad. Tiefstwert: -23,5 Grad. 49 Sommertage über 25 Grad. 118 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

