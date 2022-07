Bis zu 33 Grad: Ab jetzt wird es im Allgäu jeden Tag ein bisschen heißer

Auch im Allgäu startet der Sommer jetzt richtig durch - es wird jeden Tag ein bisschen heißer. Hier das Allgäu-Wetter in der 7-Tage-Vorschau.

10.07.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Die erste echte Hitzewelle des Jahres im Allgäu rückt näher. Ein Hoch sorgt in der kommenden Woche für hochsommerliches Wetter in der Region. Von Montag an wird es jeden Tag ein bisschen wärmer - am kommenden Wochenende sind deutlich über 30 Grad vorhergesagt.

Das Wetter im Allgäu nimmt am Wochenende Anlauf für die Hitzewelle

Während am Montag und Dienstag die Temperaturen in den meisten Allgäuer Orten noch bei 20 bis 24 Grad liegen, erreichen sie am Mittwoch beispielsweise in Kempten und Pfronten voraussichtlich bereits 27 Grad. Und das ist noch nicht alles.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu:

Montag, 11. Juli: Am Montag wird es freundlich mit viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 22 Grad im Allgäu.

Dienstag, 12. Juli: Auch am Dienstag bleibt es im Allgäu trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen bei guten 24 Grad.

Mittwoch, 13. Juli: Ab Mittwoch klettern die Temperaturen nach oben: Bei 16 Stunden Sonnenschein werden bis zu 27 Grad in Memmingen und bis zu 24 Grad in Oberstdorf erwartet.

Donnerstag, 14. Juli: Am Donnerstag kratzen die Temperaturen bei weiterhin viel Sonnenschein zum erstem Mal diese Woche an den 30 Grad. 28 Grad sind auf jeden Fall drin im Allgäu.

Freitag, 15. Juli: Am Freitag ist es mit 27 Grad und mehr heiß. Regen könnte es nach ersten Prognosen am ehesten in den Bergen geben.

Samstag, 16. Juli : 15 Stunden Sonne im Allgäu. um die 29 Grad.

: 15 Stunden Sonne im Allgäu. um die 29 Grad. Sonntag, 17. Juli: Bis zu 33 Grad im Allgäu.

Sommer, Sonne, Abkühlung! Welche Badeseen im Allgäu ganz besonders zu empfehlen sind - und wo es vor allem für Familien spannend ist, lesen Sie hier.

