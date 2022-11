Sonne und milde Temperaturen im Allgäu: Ist Schnee in Sicht?

Das Wetter im Allgäu präsentiert sich heute überwiegend sonnig und trocken. Doch Regen ist bereits wieder in Sicht. Unsere 7-Tage-Wetter-Vorschau.

11.11.2022 | Stand: 08:03 Uhr

Nach dem wärmsten Sommer hat Europa in diesem Jahr auch den wärmsten je gemessenen Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Dienstag mit. Demnach lagen die Temperaturen im Mittel beinahe zwei Grad über dem Durchschnitt des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020.

Das aktuelle Wetter im Allgäu: Ein Wintereinbruch ist weiterhin nicht zu sehen. Die Temperaturen bleiben in Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und den Allgäuer Landkreisen in den kommenden Tagen konstant bei unteren zweistelligen Werten. Für November ist eine solch lange milde Phase weiterhin ungewöhnlich.

Nur nachts ist inzwischen zu spüren, dass der Winter nicht mehr fern ist. Temperaturen um den Gefrierpunkt sind möglich. Erst Mitte der kommenden Woche soll die Schneefallgrenze in unserer Region aber unter 2000 Meter sinken. In den Tälern und an den Alpen ist weiter kein Schnee in Sicht. Nur in höheren Lagen hält sich derweil der Schnee, wie etwa die Webcam auf dem Fellhorn zeigt.

Blick von der Gipfelstation am Fellhorn nach Südosten Bild: Screenshot: OK-Bergbahnen

Und so geht es weiter beim Wetter im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Freitag, 11. November: Am Freitag zeigt sich im Allgäu meist die Sonne, nur vereinzelt gibt es Wolken. Das Thermometer zeigt maximal 16 Grad an.

Am Freitag zeigt sich im Allgäu meist die Sonne, nur vereinzelt gibt es Wolken. Das Thermometer zeigt maximal 16 Grad an. Samstag, 12. November: Es bleibt trocken und verhältnismäßig warm mit Spitzenwerten von bis zu 15 Grad. Vereinzelt ist mit Wolken zu rechnen. Nachts kann es Frost geben - die Temperaturen sinken auf bis zu -1 Grad.

Es bleibt trocken und verhältnismäßig warm mit Spitzenwerten von bis zu 15 Grad. Vereinzelt ist mit Wolken zu rechnen. Nachts kann es Frost geben - die Temperaturen sinken auf bis zu -1 Grad. Sonntag, 13. November: Es wird nur etwas kühler mit maximal 14 Grad, nachts ist erneut Frost möglich.

Es wird nur etwas kühler mit maximal 14 Grad, nachts ist erneut Frost möglich. Montag, 14. November: Auch die neue Woche startet mild, meist bei zweistelligen Temperaturen. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden des Allgäus kann es Regenschauer geben.

Auch die neue Woche startet mild, meist bei zweistelligen Temperaturen. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden des Allgäus kann es Regenschauer geben. Dienstag, 15. November: Weiter kein großer Wetterumschwung in Sicht. Nachts sinken die Temperaturen nur noch maximal auf 0 Grad. Tagsüber sind erneut Spitzenwerte von 15 Grad drin.

Weiter kein großer Wetterumschwung in Sicht. Nachts sinken die Temperaturen nur noch maximal auf 0 Grad. Tagsüber sind erneut Spitzenwerte von 15 Grad drin. Mittwoch, 16. November: Die Temperaturen sinken zur Mitte der kommenden Woche etwas. Außerdem wird es wieder nass im Allgäu. In höheren Lagen ist auch Schneefall möglich.

Die Temperaturen sinken zur Mitte der kommenden Woche etwas. Außerdem wird es wieder nass im Allgäu. In höheren Lagen ist auch Schneefall möglich. Donnerstag, 17. November: Der Wetterumschwung von Mittwoch hält auch noch am Donnerstag an. Einstellige Temperaturen und Regen sind angesagt.

Die Straßenmeisterei Sonthofen bereitet die Straßen im Oberallgäu auf den anstehenden Winter vor. Insgesamt etwa 16.000 Schneestangen verteilen die Mitarbeiter in den kommenden Wochen im Landkreis - die signalfarbenen Stangen sorgen für zusätzliche Sicherheit bei Schnee und Nebel. Bild: Benjamin Liss

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

