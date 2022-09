Es herbstet im Allgäu: Wie wird das Wetter zu den kommenden Viehscheiden?

Es wird nass und grau im Allgäu - der Herbst hält Einzug. Wann es wieder sonnig wird und ob die kommenden Viehscheide ins Wasser fallen, lesen Sie hier.

15.09.2022 | Stand: 08:16 Uhr

Das Tief Queenie aus Großbritannien sorgt für ungemütliches Herbstwetter im Allgäu. Bereits am Vormittag beginnt es in den meisten Regionen des Allgäus zu regnen , wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Die dichten Wolken ziehen sich im Tagesverlauf immer mehr in Richtung Alpen zurück, wo es zu kräftigen Gewittern kommen kann. Erst in der Nacht lassen die Schauer nach und es lockert vorübergehend auf, bevor es am Freitag mit Regen und Schnee weitergeht.

Die Höchstwerte liegen am Donnerstag bei etwa 23 Grad. Außerdem legt sich wieder Saharastaub über das Allgäu. Wenn Niederschlag dazu kommt, bildet sich der sogenannte Blutregen.

Im Landkreis Ostallgäu, Oberallgäu und Landkreis Lindau warnt der DWD bis Freitag in Lagen oberhalb von 1000 Metern vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde. In exponierten Lagen kann es sogar Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde geben. Alle aktuellen Warnungen vor Unwettern finden Sie hier.

Wetter im Allgäu: Am Wochenende fällt der erste Schnee

Auch am Wochenende bleibt es nass und kalt. Meteorologen rechnen am Samstag und am Sonntag sogar mit dem ersten Schnee im Allgäu.

Damit werden wohl auch die Viehscheide am kommenden Wochenende zum Beispiel in Blaichach-Gunzesried, Nesselwang und Immenstadt verregnet. Mehr lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen?

Donnerstag, 15. September : Der Donnerstag bringt uns wohl vor allem eins: Regen. In Kempten werden ersten Prognosen nach etwa 15 Liter pro Quadratmeter.

: Der Donnerstag bringt uns wohl vor allem eins: Regen. In Kempten werden ersten Prognosen nach etwa 15 Liter pro Quadratmeter. Freitag, 16. September: Auch am Freitag bleibt es regnerisch im Allgäu. Zumindest für wenige Stunden kommt aber auch die Sonne durch. In der Nacht zum Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1500 Meter.

Auch am Freitag bleibt es regnerisch im Allgäu. Zumindest für wenige Stunden kommt aber auch die Sonne durch. In der Nacht zum Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1500 Meter. Samstag, 17. September: Am Samstag geht es ähnlich weiter: Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Am Samstag geht es ähnlich weiter: Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. Sonntag, 18. September : Auch am Sonntag erwartet und kühles Schauerwetter. Nach einzelnen kurzen Gewittern lässt sich auch die Sonne mal im Allgäu blicken.

: Auch am Sonntag erwartet und kühles Schauerwetter. Nach einzelnen kurzen Gewittern lässt sich auch die Sonne mal im Allgäu blicken. Montag, 19. September: Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter. Temperaturen liegen tagsüber zwischen 13 und 18 Grad. Nacht fallen die Temperaturen auf acht bis drei Grad.

Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter. Temperaturen liegen tagsüber zwischen 13 und 18 Grad. Nacht fallen die Temperaturen auf acht bis drei Grad. Dienstag, 20. September: Am Dienstag ist es bewölkt, einzelne Schauer oder gar Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad.

Am Dienstag ist es bewölkt, einzelne Schauer oder gar Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Mittwoch, 21. September: Es bleibt wolkig und regnerisch. Die Temperaturen liegen bei rund 14 Grad.

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

