Der erste Schnee fällt im Allgäu: Wie wird das Wetter am Wochenende?

Viel Regen und sogar der erste Schnee: Ein ungemütliches Wochenende steht dem Allgäu bevor. Wann das Wetter wieder besser werden soll, lesen Sie hier.

16.09.2022 | Stand: 10:14 Uhr

An diesem Freitag regnet es zeitweise weiter am Alpenrand und im Alpenvorland. Im Allgäu kann ab und an die Sonne aus den Wolken spitzeln. Die Höchstwerte in der Region liegen im Schnitt bei 14 Grad Celsius, am Bodensee bis zu 18 Grad. Ursache ist nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ein Tief mit Kern bei Finnland, das kühle Meeresluft nach Bayern lenkt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sinkt die Schneefallgrenze von anfangs 2000 Höhenmetern auf etwa 1500. Oberhalb davon soll es bis Samstagfrüh zwischen 5 und 15 Zentimeter Neuschnee geben, lokal sind sogar 20 Zentimeter möglich. "In Allgäuer Alpen - etwa auf dem Nebelhorn und dem Fellhorn - schneit es also auf jeden Fall", sagt Meteorologe Jürgen Schmidt, Geschäftsführer des Wetterdiensts Wetterkontor, im Interview.

Schneefallgrenze bei etwa 1500 Meter in den Alpen

Am Samstag bleibt es an den Alpen und im südlichen Vorland bedeckt, zeitweise regnet es. Die Schneefallgrenze bleibt bei 1500 Metern. Sonst rasch wechselnde Bewölkung und häufige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. An den Alpen örtlich nur 8, sonst 10 bis 15 Grad Celsius. Es weht ein frischer, in Böen starker Westwind.

In der Nacht zum Sonntag folgt bei vielen Wolken gebietsweise, an den Alpen anhaltender Regen. Frühwerte zwischen 9 und 4 Grad.

Derzeit liegen keine Unwetter-Warungen vor. Am Wochenende bis zum Sonntag gibt es laut DWD gebietsweise an den Alpen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter Dauerregen innerhalb von 48 Stunden. Alle aktuellen Warnungen vor Unwettern finden Sie hier.

Wetter im Allgäu: Am Wochenende fällt der erste Schnee

Am Wochenende bleibt es im Allgäu nass und kalt. Meteorologen rechnen am Samstag und am Sonntag mit dem ersten Schnee im Allgäu.

Damit werden wohl auch die Viehscheide am kommenden Wochenende zum Beispiel in Blaichach-Gunzesried, Nesselwang und Immenstadt verregnet. Mehr lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Samstag, 17. September: Zeitweise Regen an den Alpen, die Schneefallgrenze verharrt bei 1500 Meter. Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 15 Grad.

Zeitweise Regen an den Alpen, die Schneefallgrenze verharrt bei 1500 Meter. Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 15 Grad. Sonntag, 18. September : Der Himmel ist meist stark bewölkt. Sonst nur einzelne Schauer, besonders im Allgäu gelegentlich Sonne bei bis zu 16 Grad.

: Der Himmel ist meist stark bewölkt. Sonst nur einzelne Schauer, besonders im Allgäu gelegentlich Sonne bei bis zu 16 Grad. Montag, 19. September: Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter. Im Südwesten Bayerns gibt es allerdings größere Auflockerungen mit längeren sonnigen Abschnitten. Höchsttemperaturen 11 bis 16 Grad.

Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter. Im Südwesten Bayerns gibt es allerdings größere Auflockerungen mit längeren sonnigen Abschnitten. Höchsttemperaturen 11 bis 16 Grad. Dienstag, 20. September: Im Allgäu soll es meist trocken bleiben. Höchstwerte bei 12 bis 15 Grad. In der Nacht auf Mittwoch ziehen wieder Wolken auf.

Im Allgäu soll es meist trocken bleiben. Höchstwerte bei 12 bis 15 Grad. In der Nacht auf Mittwoch ziehen wieder Wolken auf. Mittwoch, 21. September: Im Süden Bayerns bleibt es freundlich und trocken. Die temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad, am Bodensee

Im Süden Bayerns bleibt es freundlich und trocken. Die temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad, am Donnerstag, 22. September: Auch am Donnerstag bleibt es im Süden sonnig und trocken. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Mäßiger Wind aus Nordost.

Auch am Donnerstag bleibt es im Süden sonnig und trocken. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Mäßiger Wind aus Nordost. Freitag, 23. September: Anfangs bleibt es im Allgäu freundlich, zum Wochenende wird es leicht wechselhaft und mild.

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Drohen wieder heftige Gewitter und Unwetter? Nähere Informationen dazu und alle aktuellen Wetterwarnungen für das Allgäu lesen Sie immer hier.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.