Sonne satt - So heiß wird es im Allgäu am Wochenende

Sonne satt bei hochsommerlichen Temperaturen: Wie heiß es am Wochenende im Allgäu werden kann, lesen Sie in der 7-Tage-Wetter-Vorschau.

17.06.2022 | Stand: 08:51 Uhr

Aktualisiert am Freitag 8.45 Uhr - Nach dem gewittrigen Wetter an Fronleichnam erwartet uns im Allgäu ein sommerliches Wochenende - teils mit Höchsttemperaturen über 30 Grad. Am Freitag gibt es neben ein paar Quellwolken viel Sonne. Die Höchstemperaturen im Allgäu liegen zwischen 24 und 27 Grad.

Am Samstag ist der Himmel laut Deutschen Wetterdienst (DWD) überwiegend klar. Mit viel Sonnenschein wird der Samstag ein hochsommerlicher Tag mit Höchstwerten zwischen 29 und 32 in der Region. Ähnlich sonnig und heiß wird es am Sonntag. Gebietsweise können die Höchstwerte im Allgäu bis zu 33 Grad erreichen - zum Beispiel in Lindau oder Memmingen. Nachmittags können laut DWD allerdings vermehrt Quellwolken von Westen her aufziehen. Vereinzelte Schauer oder Gewitter sind nicht auszuschließen. Mehr lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu voraus:

Freitag, 17. Juni: Am Freitag ist es freundlich, sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen um die 25 Grad.

Am Freitag ist es freundlich, sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen um die 25 Grad. Samstag, 18. Juni: Auch am Wochenende gibt es Sonne satt. Die Temperaturen können Höchstwerte zwischen 29 und 32 Grad erreichen.

Auch am Wochenende gibt es Sonne satt. Die Temperaturen können Höchstwerte zwischen 29 und 32 Grad erreichen. Sonntag, 19. Juni: Am Sonntag ist es durchgehend heiter, die Temperaturen im Allgäu steigen auf bis zu 33 Grad.

Am Sonntag ist es durchgehend heiter, die Temperaturen im Allgäu steigen auf bis zu 33 Grad. Montag, 20. Juni: Viel Sonne bei bis zu 29 Grad, allerdings sind ab Nachmittag Schauer oder teils schwere Gewitter möglich.

Viel Sonne bei bis zu 29 Grad, allerdings sind ab Nachmittag Schauer oder teils schwere Gewitter möglich. Dienstag, 21. Juni: Sonne und Regen, es wird etwas kühler, bis zu 23 Grad.

Sonne und Regen, es wird etwas kühler, bis zu 23 Grad. Mittwoch, 22. Juni: Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte.

Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Donnerstag, 23. Juni: Wechselnd bis stark bewölkt, im Allgäu sind Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte: 20 bis 26 Grad.

