Der Sommer kommt ins Allgäu zurück - nur wie lange?

Es wird wieder trocken und warm im Allgäu. Ob das Allgäu die 30-Grad Marke knackt und wann wieder Gewitter drohen, erfahren Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

23.08.2022 | Stand: 08:26 Uhr

Das Wochenende brachte vielerorts im Allgäu Abkühlung und teilweise heftige Regenfälle. (Lesen Sie dazu auch: Unwetter in Vorarlberg: 1400 Einsätze - Hochwasser teils stärker als 2015) Nun kehrt der Sommer wieder ins Allgäu zurück. Heute am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Im Verlauf der Woche wird es immer wärmer und am kommenden Freitag können die Temperaturen auf bis zu 27 Grad klettern. Auch wenn die Temperaturen stetig steigen, wird die 30-Grad-Marke wird im Allgäu aber laut dem DWD nicht überschritten.

Regen ist am Dienstag und Mittwoch nach aktuellem Stand nicht in Sicht. Erst ab Donnerstag steigt an den Alpen das Schauer- und Gewitterrisiko.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Dienstag, 23. August : Der Dienstag bleibt trocken, die Sonne scheint bis zu 13 Stunden, um die 25 Grad.

: Der Dienstag bleibt trocken, die Sonne scheint bis zu 13 Stunden, um die 25 Grad. Mittwoch, 24. August : Ein schöner Sommertag im Allgäu, um die 25 Grad.

: Ein schöner Sommertag im Allgäu, um die 25 Grad. Donnerstag, 25. August : Erneut viel Sonne am wolkenfreien Himmel, um die 23 Grad. An den Alpen sind gegen Nachmittag Schauer und Gewitter möglich.

: Erneut viel Sonne am wolkenfreien Himmel, um die 23 Grad. An den Alpen sind gegen Nachmittag Schauer und Gewitter möglich. Freitag, 26. August: Es wird wieder heiß im Allgäu bei bis zu 27 Grad

Es wird wieder heiß im Allgäu bei bis zu 27 Grad Samstag, 27. August: Der Samstag wird wieder etwas kühler aber es bleibt sonnig - bis 24 Grad.

Der Samstag wird wieder etwas kühler aber es bleibt sonnig - bis 24 Grad. Sonntag, 28. August: Heiter mit einigen Wolken. Temperaturen liegen bei rund 25 Grad. Im Tagesverlauf sind Gewitter mit Unwetterpotential möglich.

Heiter mit einigen Wolken. Temperaturen liegen bei rund 25 Grad. Im Tagesverlauf sind Gewitter mit Unwetterpotential möglich. Montag, 29. August: Am Montag geht es genau so weiter wie am Dienstag: Wechselnd bewölkt mit leichten Gewitterrisiko im Tagesverlauf.

Bilderstrecke

Hitzewelle im Allgäu: So schützen Sie sich am besten vor Überhitzung - praktische Tipps & Tricks

1 von 7 Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) 2 von 7 Ausreichend trinken, aber keinen Alkohol. Denn der dehydriert den Körper, was zu Kreislaufproblemen führen kann. Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa (Archivbild) Ausreichend trinken, aber keinen Alkohol. Denn der dehydriert den Körper, was zu Kreislaufproblemen führen kann. Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa (Archivbild) 3 von 7 Nächster Tipp: das Tragen von Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Bild: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild) Nächster Tipp: das Tragen von Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Bild: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild) 4 von 7 Durch die Reduzierung elektronischer Geräte in Wohnräumen sinkt auch die Zimmertemperatur. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa Durch die Reduzierung elektronischer Geräte in Wohnräumen sinkt auch die Zimmertemperatur. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa 5 von 7 Das Landratsamt Lindau appeliert, Kinder und Tiere nicht in geparkten Fahrzeugen ausharren zu lassen. Bild: Jonas Walzberg, dpa Das Landratsamt Lindau appeliert, Kinder und Tiere nicht in geparkten Fahrzeugen ausharren zu lassen. Bild: Jonas Walzberg, dpa 6 von 7 Wenn die Sonne zum Fenster reinknallt, hilt die Abschirmung von Fenstern durch Rollos, Vorhänge oder sonstiger Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung. Bild: Christin Klose, dpa Wenn die Sonne zum Fenster reinknallt, hilt die Abschirmung von Fenstern durch Rollos, Vorhänge oder sonstiger Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung. Bild: Christin Klose, dpa 7 von 7 Kühlen Kopf bewahren: Eine regelmäßige Abkühlung mit kaltem Wasser - in Dusche, Bad, mit Hilfe von Wickeln, feuchten Handtüchern, oder Fußbädern - ist essenziell. Bild: Ricardo Rubio,dpa Kühlen Kopf bewahren: Eine regelmäßige Abkühlung mit kaltem Wasser - in Dusche, Bad, mit Hilfe von Wickeln, feuchten Handtüchern, oder Fußbädern - ist essenziell. Bild: Ricardo Rubio,dpa 1 von 7 Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild) Die Temperaturen im Allgäu steigen, die 30-Grad-Marke ist fast geknackt. Das Landratsamt Lindau hat deshalb praktische Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, um bestmöglich durch die heiße Phase zu kommen. Ganz oben auf der Liste: ausreichend trinken. Bild: Christin Klose,dpa (Symbolbild)

Wegen des Dauerregens am Wochenende stiegen die Pegelstände vieler Allgäuer Flüsse rapide an. Im Oberallgäu musste eine Straße wegen eines Hangrutsches gesperrt werden. Nähere Informationen dazu und alle aktuellen Wetterwarnungen für das Allgäu lesen Sie hier.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.