Nach einem Sommer-Sonne-Wochenende: Der DWD warnt vor Gewittern im Allgäu

Auch am Sonntag zeigte sich die Sonne wieder ausgiebig. Wie es in der neuen Woche weitergeht und wann wieder Gewitter drohen, lesen Sie hier.

26.06.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Aktualisiert am Sonntag, 15.52 Uhr: Auch am Sonntag gibt es bestes Bade- und Ausflugswetter. Neben wenigen Quell- und Schleierwolken steht dem Allgäu viel Sonnenschein ins Haus. Nach einem schönen Vormittag mit ein paar harmlosen Quellwolken steigt am westlichen Alpenrand am Sonntagnachmittag und -abend das Gewitterrisiko leicht an.

Auch die neue Woche startet sonnig. Die Temperaturen bleiben im Allgäu knapp unter der 30-Grad-Marke. Der Montag beginnt mit mehr Sonne als Wolken. Gegen Nachmittag ziehen allerdings wieder Gewitter mit erhöhtem Unwetterpotential auf. (Wo aktuell Unwetterwarungen gelten, lesen Sie aktuell hier.) Ab Dienstag ziehen dann wieder verstärkt Schauer durch das Allgäu.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Montag, 27. Juni: Auch die neue Woche startet recht schwül und warm. Im Bergland sind Schauer und Gewitter möglich.

Auch die neue Woche startet recht schwül und warm. Im Bergland sind Schauer und Gewitter möglich. Dienstag, 28. Juni: Am Vormittag gibt es noch Sonne. Dann ziehen allerdings Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Das Thermometer könnte sogar etwas absinken auf um die 22 Grad.

Am Vormittag gibt es noch Sonne. Dann ziehen allerdings Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Das Thermometer könnte sogar etwas absinken auf um die 22 Grad. Mittwoch, 29. Juni: Mitte kommender Woche kehrt der Hochsommer mit Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad zurück. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden.

Mitte kommender Woche kehrt der Hochsommer mit Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad zurück. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden. Donnerstag, 30. Juni: Viel Sonnenschein, häufig trocken, im Süden nimmt allerdings die Schauer- und Gewitterneigung wieder zu.

Viel Sonnenschein, häufig trocken, im Süden nimmt allerdings die Schauer- und Gewitterneigung wieder zu. Freitag, 1. Juli: Bei Werten bis 23 Grad ist es teilweise sonnig, am Nachmittag ziehen dann Regenschauer auf

Bei Werten bis 23 Grad ist es teilweise sonnig, am Nachmittag ziehen dann Regenschauer auf Samstag, 2. Juli: Es gibt mehr Sonne als am Tag zuvor, doch es sind vereinzelt ein paar Tropfen drin. Höchstwerte liegen bei 22 Grad.

Es gibt mehr Sonne als am Tag zuvor, doch es sind vereinzelt ein paar Tropfen drin. Höchstwerte liegen bei 22 Grad. Sonntag, 3. Juli: Bei einem Sonne-Wolken-Mix bleibt es trocken. Mit bis zu 23 Grad wird es minimal wärmer.

