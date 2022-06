Weiter Hitze oder viele Gewitter? So wird das Wetter diese Woche im Allgäu

Schwül-warm startet der Montag und die neue Woche. Doch dem Süden drohen schon heute Gewitter. Wie heftig wird es? Unser Allgäu-Wetter in der 7-Tage-Vorschau.

27.06.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Aktualisiert am Montag, 8.52 Uhr: 30 Grad und Sonne satt bescherte den Menschen im Allgäu gestern einen Traum-Sonntag. Auch heute am Montag startet das Wetter zunächst hochsommerlich. Doch schon ab dem frühen Nachmittag drohen Hitzegewitter, die Wind und Schauer in die Region bringen. Wie geht das Allgäu-Wetter weiter?

Mitunter unwetterartige Schauer und Gewitter seien heute besonders im Süden Deutschlands zu erwarten, sagt eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes voraus. "Der Schwerpunkt bei den Unwettern liegt auf dem Starkregen." Innerhalb kurzer Zeit können sich demnach große Regenmengen auf kleinem Raum ergießen – bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sind möglich.

Heftige Regengüsse, Hagel und Sturmböen begleiten den Angaben nach auch die Gewitter am Dienstag. Die DWD-Wetterexpertin sagte unwetterartige Gewitter bis zum Freitag voraus, erst am Samstag beruhige sich die Lage etwas.

Aber nicht nur die Unwetter bringen Gefahren mit sich, auch die Hitze bleibt gefährlich: "In den Nächten kühlt es nur wenig unter 20 Grad ab, sodass eine erhöhte Belastung für den Kreislauf besteht", so die DWD-Meteorologin. Die Menschen sollten ausreichend trinken und die heiße Mittagssonne meiden.

(Wo aktuell Unwetterwarungen gelten, lesen Sie aktuell hier.) Ab Dienstag ziehen dann wieder verstärkt Schauer durch das Allgäu.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu vorau

Montag, 27. Juni: Die neue Woche startet schwül und warm. Ab Nachmittag Schauer und Gewitter.

Die neue Woche startet schwül und warm. Ab Nachmittag Schauer und Gewitter. Dienstag, 28. Juni: Am Vormittag gibt es noch Sonne. Dann ziehen allerdings Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Das Thermometer könnte auf um die 21 Grad absinken.

Am Vormittag gibt es noch Sonne. Dann ziehen allerdings Schauer und Gewitter durch das Allgäu. Das Thermometer könnte auf um die 21 Grad absinken. Mittwoch, 29. Juni: Weiter hohe Gewitter-Gefahr, die Temperaturen steigen wieder etwas. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden.

Weiter hohe Gewitter-Gefahr, die Temperaturen steigen wieder etwas. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden. Donnerstag, 30. Juni: Viel Sonnenschein, häufig trocken, Temperaturen um die 27 Grad. Donnerstag könnte der schönste Tag der Woche werden.

Viel Sonnenschein, häufig trocken, Temperaturen um die 27 Grad. Donnerstag könnte der schönste Tag der Woche werden. Freitag, 1. Juli: Bei Werten bis 23 Grad ist es teilweise sonnig, am Nachmittag ziehen dann Regenschauer auf

Bei Werten bis 23 Grad ist es teilweise sonnig, am Nachmittag ziehen dann Regenschauer auf Samstag, 2. Juli: Es gibt mehr Sonne als am Tag zuvor - der Samstag könnte trocken bleiben. Höchstwerte liegen bei 24 Grad.

Es gibt mehr Sonne als am Tag zuvor - der Samstag könnte trocken bleiben. Höchstwerte liegen bei 24 Grad. Sonntag, 3. Juli: Es wird nochmals wärmer, aber auch das Schauerrisiko nimmt wieder zu.

Es wird nochmals wärmer, aber auch das Schauerrisiko nimmt wieder zu. Montag, 4. Juli: Temperaturen um die 25 Grad, aber auch 50-prozentige Regenwahrscheinlichkeit begleiten uns zum Start in die kommende Woche.

