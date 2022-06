Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Im Allgäu bleibt es durchwachsen

Auf Hitze folgen Gewitter: Die letzten Juni-Tage bleiben im Allgäu unbeständig. Wann kommt der Sommer zurück? Unser Allgäu-Wetter in der 7-Tage-Vorschau.

28.06.2022 | Stand: 08:24 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 7.50 Uhr: Mit viel Sonne und Hitze hatte am Montag die letzte Juni-Woche begonnen, darauf folgten die ersten Gewitter und kräftige Regenschauer im Allgäu. Kommt der Sommer nun zurück? Nein, leider nicht. Es bleibt weiter unbeständig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Am Dienstag gibt es im Allgäu von allem etwas: Wolken, kurzzeitig Sonne, Schauer und am Alpenrand auch Gewitter (Wo aktuell Unwetterwarungen gelten, lesen Sie aktuell hier.) Die Temperaturen liegen im Schnitt bei schwülen 22 Grad.

Und ähnlich bleibt es bis zum Wochenende: Eine DWD-Wetterexpertin sagte unwetterartige Gewitter bis zum Freitag voraus, erst am Samstag beruhige sich die Lage etwas.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage im Allgäu voraus:

Dienstag, 28. Juni: Ein bunter Mix aus Wolken, Sonne, Regenschauern bestimmt den Dienstag im Allgäu. Die Luft hat sich auf 22 Grad tagsüber abgekühlt, allerdings bleibt es schwül. Am Alpenrand kann es Gewitter geben.

Mittwoch, 29. Juni: Am Mittwoch bleibt es weiter durchwachsen - am Vormittag gibt es im ganzen Allgäu Regenschauer und es bleibt bei 20 bis 22 Grad schwül-warm. Die Gewitter-Gefahr am Alpenrand bleibt hoch.

Donnerstag, 30. Juni: Der Donnerstag soll größtenteils trocken bleiben und der schönste Tag der Woche werden. Viel Sonne und bis zu 26 Grad sind für Kaufbeuren

Freitag, 1. Juli: Der Juli startet dann wenig sommerlich: Allgäuweit ist den ganzen Tag Regen gemeldet. Bei 17 bis 19 Grad bleibt es kühl.

Samstag, 2. Juli: Ab Samstag könnte sich die Wetterlage stabilisieren: Laut Meteorologen soll es überall in der Region trocken bleiben und viel Sonnenschein geben. Und es wird auch wieder wärmer: Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad.

Sonntag, 3. Juli: Der Sonntag wird ähnlich wie der Samstag - viel Sonne, wenig Wolken und Temperaturen von bis zu 24 Grad von Oberstdorf bis Memmingen.

Montag, 4. Juli: Das beständigere Sommer-Wetter soll sich zum Beginn der neuen Woche fortsetzen. Bei bis zu 25 Grad soll es im Allgäu weiter trocken und sonnig bleiben.

