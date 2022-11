Woche im Allgäu startet sonnig - kommt nun ein goldener November?

Nach der ersten Stippvisite des Winters sorgt milde Meeresluft für eine überwiegend heitere Woche. Kommt nun auch ein goldener November? Die 7-Tage-Vorschau.

07.11.2022 | Stand: 07:06 Uhr

Mit einer Durschschnitts-Temperatur von 12,5 Grad Celsius war der vergangene Monat mit der wärmste Oktober seit Aufzeichnungsbeginn. Doch: Der Oktober 2022 ist Geschichte - und mit ihm der goldene Spätherbst?

Die zweite November-Woche startet im Allgäu laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit recht milden Temperaturen von bis zu 17 Grad am Montag - Spitzenwert in Bayern. Der Grund für die wohligen Temperaturen: Nach dem Tief, das vergangene Woche für einen Wetterumschwung gesorgt hat, zeiht nun von Westen her milde Meeresluft nach Bayern. In der Nacht purzeln allerdings die Grade und fangen sich stellenweise erst bei frostigen -1 Grad. In den höheren Lagen hält sich derweil der Schnee, wie etwa die Webcam auf dem Fellhorn zeigt.

Blick von der Gipfelstation am Fellhorn nach Südosten Bild: Screenshot: OK-Bergbahnen

Schnee ja, aber kein nachhaltiger Wintereinbruch im Allgäu

Zwar liegt in den Alpen Schnee, allerdings: "Ein starker und nachhaltiger Wintereinbruch mit Schneefällen auch in den Mittelgebirgen ist noch nicht in Sicht", sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta.

Der Prognose zufolge bleibt es am Montag im Allgäu meist milde und sonnig mit leichter Bewölkung. Niederschläge sind keine zu erwarten, allerdings warnt der DWD in den höheren Lagen in den Alpen vor stürmischen Windböen mit bis zu 70 Kilometern Pro Stunde.

Die Straßenmeisterei Sonthofen bereitet die Straßen im Oberallgäu auf den anstehenden Winter vor. Insgesamt etwa 16.000 Schneestangen verteilen die Mitarbeiter in den kommenden Wochen im Landkreis - die signalfarbenen Stangen sorgen für zusätzliche Sicherheit bei Schnee und Nebel. Bild: Benjamin Liss

In der Nacht zum Dienstag kann es im Allgäu stellenweise zu Frost und Nebel kommen. Und so geht es weiter beim Wetter im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Montag, 7. November : Es wird mild und klar bei Temperaturen von bis zu 17 Grad am Alpenrand

: Es wird mild und klar bei Temperaturen von bis zu 17 Grad am Alpenrand Dienstag, 8. November : In der Nacht sinkt das Thermometer stellenweise under die Null-Grad-Grenze. Tagsüber mehr Wolken, aber dennoch sonnig bei Temperaturen bis zu 18 Grad.

: In der Nacht sinkt das Thermometer stellenweise under die Null-Grad-Grenze. Tagsüber mehr Wolken, aber dennoch sonnig bei Temperaturen bis zu 18 Grad. Mittwoch, 9. November : An den Alpen ziehtén Wolken auf, zu größeren Niederschlägen kommt es aber lediglich im nördlichen Schwaben. Temperaturen weiter milde bei bis zu 16 Grad.

: An den Alpen ziehtén Wolken auf, zu größeren Niederschlägen kommt es aber lediglich im nördlichen Schwaben. Temperaturen weiter milde bei bis zu 16 Grad. Donnerstag, 10. November: Es wird unbeständiger, die Schauer können zurückkehren. Vorerst aber kein weiterer Schnee.

Es wird unbeständiger, die Schauer können zurückkehren. Vorerst aber kein weiterer Schnee. Freitag, 11. November: Ab Freitag geht der Niederschlag zurück, nur noch vereinzelt Regen in Bayern. Die Temperaturen prägt weiterhin die milde Meeresluft, allerings kühlt es langsam ab mit Spitzenwerten bei 14 Grad.

Ab Freitag geht der Niederschlag zurück, nur noch vereinzelt Regen in Bayern. Die Temperaturen prägt weiterhin die milde Meeresluft, allerings kühlt es langsam ab mit Spitzenwerten bei 14 Grad. Samstag, 12. November: Es bleibt überwiegend trocken und verhältnismäßig warm mit Spitzenwerten von über 15 Grad. Vereinzelt ist mit Wolken zu rechnen. Nachts sinken die Temperaturen auf knapp über Null Grad.

Es bleibt überwiegend trocken und verhältnismäßig warm mit Spitzenwerten von über 15 Grad. Vereinzelt ist mit Wolken zu rechnen. Nachts sinken die Temperaturen auf knapp über Null Grad. Sonntag, 13. November: Es wird kühler mit maximal 14 Grad, nachts ist Frost möglich. Niederschlag zeichnet sich keiner ab.

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

