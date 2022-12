Der Winter kommt - Schnee und Kälte im Allgäu am Wochenende

Nachdem es in den Bergen bereits geschneit hat, ist es nun auch in den tieferen Lagen so weit. Wie wird das Wetter im Allgäu? Die 7-Tage-Wetter-Vorschau.

08.12.2022 | Stand: 08:47 Uhr

Langsam aber sicher kommt der Winter ins Allgäu: Zwar schneit es am Donnerstag noch nicht in der Region, doch eine Kaltfront hält von Norden kommend Einzug und zieht den Schnee nach sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost und damit einhergehender Glätte. Tagsüber liegen die Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt, nachts recht deutlich aber noch einstellig darunter.

Auch am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag kann es auf den Straßen erneut glatt sein: Der DWD warnt vor Frost und Glätte durch gefrierenden Nebel. Mehr dazu lesen Sie hier. Der dichte Nebel sorgt teils für schlechte Sicht von unter 150 Metern.

Der Winter hält im Allgäu Einzug: Kommt der Schnee ins Tal?

Wanderer und die ersten Skifahrer im Oberallgäu bei Oberstdorf, Immenstadt und Füssen können sich freuen: An den Alpen zeigt sich heute ab und an die Sonne, sagt der DWD voraus. Aber auch im Alpenvorland lockert es im Tagesverlauf auf. Wer das nutzen möchte und zum Skifahren will, kann sich hier über die Preise der Allgäuer Skigebiete informieren.

Der erste Schnee oberhalb von 1500 Metern ist schon lange gefallen. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Und so geht es weiter beim Wetter im Allgäu.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Donnerstag, 8. Dezember : Am Donnerstag bleibt es meist bedeckt, doch besonders in den Alpen zeigt sich immer wieder mal die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 Grad tagsüber und bis zu -9 Grad nachts.

: Am Donnerstag bleibt es meist bedeckt, doch besonders in den Alpen zeigt sich immer wieder mal die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 Grad tagsüber und bis zu -9 Grad nachts. Freitag, 9. Dezember: Der Winter kommt: Für das gesamte Allgäu sind Schneefälle angesagt. Besonders in den höheren Lagen schneit es etwas kräftiger. Bis zu 15 Zentimeter können fallen. Auch die Temperaturen sinken weiter. Maximal 3 Grad sind tagsüber drin, nachts hingegen wird es nicht ganz so frostig - zwischen -1 und -3 Grad bewegen sie sich.

Der Winter kommt: Für das gesamte Allgäu sind Schneefälle angesagt. Besonders in den höheren Lagen schneit es etwas kräftiger. Bis zu 15 Zentimeter können fallen. Auch die Temperaturen sinken weiter. Maximal 3 Grad sind tagsüber drin, nachts hingegen wird es nicht ganz so frostig - zwischen -1 und -3 Grad bewegen sie sich. Samstag, 10. Dezember: Die Schneefälle halten am Samstag an und nehmen gar noch zu. Die Temperaturen steigen im Allgäu kaum noch über 0. Nachts wird es wieder etwas kälter.

Die Schneefälle halten am Samstag an und nehmen gar noch zu. Die Temperaturen steigen im Allgäu kaum noch über 0. Nachts wird es wieder etwas kälter. Sonntag, 11. Dezember: Am Sonntag schneit es weiterhin. Und voraussichtlich noch stärker als die Tage zuvor. Zudem wird es noch kälter. Die Höchstwerte liegen bei -1 Grad, die Tiefstwerte bei -10 Grad.

Am Sonntag schneit es weiterhin. Und voraussichtlich noch stärker als die Tage zuvor. Zudem wird es noch kälter. Die Höchstwerte liegen bei -1 Grad, die Tiefstwerte bei -10 Grad. Montag, 12. Dezember: Die Wolken lockern am Montag zumindest im südlichen Allgäu etwas auf, Schneefälle sind aber weiterhin möglich. Es bleibt jedoch kalt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -2 und -12 Grad.

Die Wolken lockern am Montag zumindest im südlichen Allgäu etwas auf, Schneefälle sind aber weiterhin möglich. Es bleibt jedoch kalt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -2 und -12 Grad. Dienstag, 13. Dezember: Es bleibt am Dienstag wolkig, jedoch zeigt sich häufiger die Sonne. Schnee ist keiner zu erwarten. Allerdings bleibt es ähnlich kalt wie am Montag.

Es bleibt am Dienstag wolkig, jedoch zeigt sich häufiger die Sonne. Schnee ist keiner zu erwarten. Allerdings bleibt es ähnlich kalt wie am Montag. Mittwoch, 14. Dezember: Im Vergleich zum Dienstag verändert sich nicht viel. Es bleibt wolkig und kalt. Niederschlag ist auch am Mittwoch nicht zu erwarten.

Blick von der Gipfelstation am Fellhorn nach Südosten Bild: Screenshot: OK-Bergbahnen

Herbst 2022 in Bayern mindestens drittwärmster seit Aufzeichnungsbeginn

Der Herbst 2022 war in Bayern ersten Auswertungen zufolge mindestens der drittwärmste seit Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881. Mit einer vorläufigen Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad könne der Zeitraum zwischen September und einschließlich November sogar noch zum zweitwärmsten bayerischen Herbst seit Messbeginn werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in München mit. Der wärmste bayerische Herbst wurde laut DWD im Jahr 2006 registriert - mit durchschnittlich 10,9 Grad. Auf Platz zwei lag bislang der Herbst 2014 mit 10,1 Grad.

Mit 248 Litern pro Quadratmeter fiel zudem mehr Niederschlag als im langjährigen Schnitt (204), gleichzeitig konnten sich die Bayern mit 350 Stunden über etwas mehr Sonnenschein freuen als im Mittel des Referenzzeitraums (335).

2022 zweitwärmster Sommer seit Aufzeichnungsbeginn: August einer der wärmsten Monate

Schon der Sommer 2022 war im Allgäu und Bayern rekordverdächtig. Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

In Frankreich ist die Situation ähnlich: Wetterdienste erwarten im Südwesten des Landes noch im November Temperaturen von bis zu 30 Grad.

