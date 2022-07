Erst ist es trüb, doch dann kommt die Sonne: So wird das Wetter am Wochenende im Allgäu

Am Wochenende erwartet das Allgäu freundliches Wetter bei angenehmen Temperaturen, bevor es dann nächste Woche heiß wird. Das Wetter in der 7-Tage-Vorschau.

08.07.2022 | Stand: 07:26 Uhr

Aktualisiert am Freitag um 7 Uhr - Auch wenn sich langsam ein Hochdruckeinfluss bemerkbar macht: Das Wetter am Wochenende nimmt nur langsam Anlauf für die Hitzewelle, die für die kommende Woche erwartet wird.

Heute Vormittag gibt es anfangs noch letzte Regenschauer am östlichen Alpenrand, die aber im Laufe des Tags abziehen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ab dem Mittag zeigt sich die Sonne im ganzen Allgäu und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen bleiben dabei wie am Donnerstag allerdings unter der 20 Grad-Marke und liegen im Durchschnitt bei 19 Grad. Dazu weht ein mäßiger Nordwestwind. In der Nacht auf Samstag kann sich gebietsweise Nebel bilden. Mit nur sechs Grad wird es im Oberallgäu dabei am kühlsten.

Das Wetter im Allgäu nimmt am Wochenende Anlauf für die Hitzewelle

Der Samstag bringt dem Allgäu insgesamt heiteres Wetter ohne Regen. Auch die Temperaturen steigen langsam und erreichen in Kempten und Memmingen 22 Grad. In der Nacht auf Sonntag kann es in Alpennähe einzelne Schauer geben. Auch am Sonntag gibt es viel Sonne, wenige Wolken und kaum Regen. Dafür sinken die Temperaturen aber leicht und bleiben vielerorts wieder knapp unter den 20 Grad.

Die von Meteorologen angekündigte Hitzewelle erreicht das Allgäu dann ab Mitte nächster Woche. Während am Montag und Dienstag die Temperaturen in den meisten Allgäuer Orten noch bei 20 bis 24 Grad liegen, erreichen sie am Mittwoch beispielsweise in Kempten und Pfronten voraussichtlich bereits 27 Grad.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu:

Freitag, 8. Juli : Am Freitag bis zum Mittag noch Regenschauer möglich, sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 18 Grad in Oberstdorf und 20 Grad in Memmingen.

: Am Freitag bis zum Mittag noch Regenschauer möglich, sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 18 Grad in Oberstdorf und 20 Grad in Memmingen. Samstag, 9. Juli : In der Nacht kühlt es deutlich ab, stellenweise bis auf 10 Grad, in Alpennähe sogar nur 7 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf über 20 Grad. Es bleibt trocken mit viel Sonnenschein und vereinzelten Wolkenfeldern.

: In der Nacht kühlt es deutlich ab, stellenweise bis auf 10 Grad, in Alpennähe sogar nur 7 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf über 20 Grad. Es bleibt trocken mit viel Sonnenschein und vereinzelten Wolkenfeldern. Sonntag, 10. Juli : Der Sonntag wird ähnlich wie der Samstag meist heiter, vereinzelt etwas wolkig, aber mit maximal 20 Grad ein wenig kühler als am Samstag.

: Der Sonntag wird ähnlich wie der Samstag meist heiter, vereinzelt etwas wolkig, aber mit maximal 20 Grad ein wenig kühler als am Samstag. Montag, 11. Juli: Am Montag wird es freundlich mit viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 22 Grad im Allgäu.

Am Montag wird es freundlich mit viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 22 Grad im Allgäu. Dienstag, 12. Juli: Auch am Dienstag bleibt es im Allgäu trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen, ähnlich wie am Montag, bei guten 20 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es im Allgäu trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen, ähnlich wie am Montag, bei guten 20 Grad. Mittwoch, 13. Juli: Ab Mittwoch klettern die Temperaturen nach oben: Bei 16 Stunden Sonnenschein werden bis zu 27 Grad in Memmingen und bis zu 24 Grad in Oberstdorf erwartet.

Ab Mittwoch klettern die Temperaturen nach oben: Bei 16 Stunden Sonnenschein werden bis zu 27 Grad in Memmingen und bis zu 24 Grad in Oberstdorf erwartet. Donnerstag, 14. Juli: Am Donnerstag kratzen die Temperaturen bei weiterhin viel Sonnenschein zum erstem Mal diese Woche an den 30 Grad.

Am Donnerstag kratzen die Temperaturen bei weiterhin viel Sonnenschein zum erstem Mal diese Woche an den 30 Grad. Freitag, 15. Juli: Auch am Freitag bleibt es mit bis zu 33 Grad voraussichtlich heiß. Regen könnte es nach ersten Prognosen am ehesten in den Bergen geben.

