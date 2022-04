Bis zu 20 Grad und Sonne satt: Temperaturen im Allgäu steigen

Der Frühling ist zurück: Pünktlich zu den Osterferien klettern die Temperaturen nach oben und es gibt Sonne satt. Bleibt es so an Ostern? Der Wetter-Ausblick.

11.04.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Nachdem das Aprilwetter am Wochenende mit Regen-, Graupel- und Schneeschauern seinem Namen alle Ehre machte, wird es pünktlich zum Wochenstart bis zur Wochenmitte hin immer freundlicher und wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, ist am Montag im Allgäu dank viel Sonne bereits mit Temperaturen bis zu 15 Grad zu rechnen.

Kommt wieder Saharastaub ins Allgäu?

Bis Mitte der Woche klettern die Temperaturen auf bis zu 20 Grad in der Region. Die frühlingshaften Aussichten für die kommenden Tage sind laut DWD jedoch mit etwas Vorsicht zu genießen, da hohe Wolkenfelder und Saharastaub die Temperaturen dämpfen können.

Spätestens ab Karfreitag verschlechtern sich auch die guten Wetterprognosen: Am Osterwochenende wird es merklich kühler und es gibt immer wieder Regen. Lesen Sie hier, was Sie bei schlechtem Wetter im Allgäu unternehmen können.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagt Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Montag, 11. April: Die neue Woche startet trocken und mit viel Sonne: Morgens gibt es noch leichten Frost, im Laufe des Tages steigen die Temperaturen in der Region auf bis zu 15 Grad.

Dienstag, 12. April: Warme Luftströme machen sich laut DWD auch in der Nacht zu Dienstag bemerkbar: Es bleibt größtenteils frostfrei. Der Dienstag setzt den sonnigen Trend des Vortages fort - im gesamten Allgäu werden Temperaturen bis zu 20 Grad und ein wolkenfreier Himmel erwartet.

Mittwoch, 13. April: Die Nacht zu Mittwoch bleibt an den Alpen

Donnerstag, 14. April: Am Donnerstag bleibt das Wetter zunächst ähnlich wie am Mittwoch: Der Tag beginnt mit viel Sonnenschein und es gibt erneut knapp 20 Grad im Allgäu. Ab dem Abend ziehen dann aber Wolken auf und es kann im gesamten Allgäu Schauer und Gewitter geben.

Freitag, 15. April : Am Karfreitag verabschiedet sich das frühlingshafte Wetter zunächst. Es wird mit bis zu 15 Grad etwas kühler, im Tagesverlauf kann es immer wieder regnen. Auch Gewitter werden erwartet. Am trockensten bleibt es laut DWD am ehesten in Richtung Oberstdorf.

Samstag, 16. April : Am Karsamstag wird es nochmal etwas kühler und tagsüber liegen die Temperaturen dann nur noch bei 12 Grad in Memmingen, bei 10 Grad in Füssen und bei 11 Grad in Kempten. Es soll immer wieder Regenschauer geben.

Sonntag, 17. April: In der Nacht zum Ostersonntag ziehen die Wolken ab. Laut Meteorologen könnte der Ostersonntag trocken bleiben - allerdings bei 9 Grad tagsüber auch recht kühl.

Montag, 18. April: Der Ostermontag bleibt voraussichtlich auch regenfrei. Allerdings wird es nochmal etwas kühler und die Temperaturen liegen tagsüber nur noch bei 6 Grad im Allgäu.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.