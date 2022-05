Es braut sich was an - wann im Allgäu Gewitter drohen

Noch ist das Wetter im Allgäu sommerlich. Doch die ersten Gewitter brauen sich bereits an. Wann im Allgäu Unwetter drohen, lesen Sie im 7-Tage-Wetter.

19.05.2022 | Stand: 09:48 Uhr

Aktualisiert am Donnerstag, 7.55 Uhr - Am Donnerstag ist das Wetter im Allgäu am Vormittag und am Mittag freundlich und sommerlich. Das bleibt aber nich lange so: Ab dem Nachmittag ziehen bereits die ersten Schauer und Gewitter über das Allgäu herein. Mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 32 Grad bleibt es zumindest angenehm warm.

In Deutschland drohen am Donnerstag und am Freitag schwere Unwetter. Hier lesen Sie, welche Gebiete besonders betroffen sind.

In der Nacht zum Freitag bleibt es meist trocken. Zum Start des Wochenendes bekommen wir im Allgäu eine kleine Verschnaufpause vom Regen und den Gewittern. Es ist überwiegend sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 32 Grad. Vereinzelt kann es örtlich jedoch Hitzegewitter geben.

Am Samstag und Sonntag ist es meist wolkig mit vereinzelten Schauern. Mehr dazu lesen Sie unten in unserem 7-Tage-Wetter.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Donnerstag, 19. Mai: Es wird heiß - und wolkig. Das Thermometer klettert auf etwa 26 bis 30 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent.

Freitag, 20. Mai: Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird sommerlich warm mit 25 bis 30 Grad. Im Allgäu kann es örtlich gewittern.

Samstag, 21. Mai: Das Wochenende startet etwas bewölkt und regnerisch. Doch gegen Nachmittag lockern die Wolken auf und es wird mit bis zu 25 Grad warm. Es kann vor allem in Alpennähe Gewitter geben.

Sonntag, 22. Mai: Örtlich kann es stark bewölkt und etwas regnerisch sein. Doch im Allgäu stehen die Chancen auf Sonnenschein - im Vergleich zum Rest von Deutschland - noch am besten.

Montag, 23. Mai : Auch am Montag müssen Allgäuerinnen und Allgäuer mit Gewittern rechnen - lediglich in Richtung Bodensee

Dienstag, 24. Mai: Am Dienstag kann es im Allgäu teils kräftige Gewitter geben. In den Alpen

Mittwoch, 25. Mai: Am Mittwoch kann es am Vormittag noch Gewitter und Schauer geben, im Laufe des Tages klart der Himmel aber auf.

