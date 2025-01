Wer heute Namenstag hat, hängt davon ab, welchem Heiligen oder Seligen an diesem Tag gedacht wird. In der katholischen Kirche wird vielen Heiligen entweder an ihrem Geburtstag oder ihrem Todestag gedacht. Weil es mehr Heilige als Kalendertage gibt, können auf ein einzelnes Datum mehrere Namenstage fallen. Andersherum können manche Menschen gleich an mehreren Tagen Namenstag feiern, weil ihrem Namenspatron an mehreren Tagen gedacht wird. Das betrifft zum Beispiel Menschen mit dem Namen Maria, Katharina, Christian, Julia, Anna und Josef und Michael.

Wer hat heute Namenstag in Deutschland? Hier ein Namenstag-Kalender, ausgerichtet am katholischen Heiligenkalender.

Namenstag heute im Januar 2025

1.1. - Maria

2.1. - Gregor, Otfried, Dietmar

3.1. - Genoveva, Irma, Odilo

4.1. - Angelika, Christiane

5.1. - Emilia, Johan

6.1. - Raimund

7.1. - Reinhold, Valentin

8.1. - Severin, Erhard, Heiko, Gudula

9.1. - Adrian, Julian, Alice

10.1. - Paul, Leonie

11.1. - Thomas

12.1. - Ernst, Tatjana, Xenia

13.1. - Jutta, Hilmar, Hilaurius

14.1. - Rainer, Felix, Engelmar

15.1. - Arnold, Mauro, Arno, Romedius

16.1. - Marcel, Tilman, Dietwald, Uli

17.1. - Anton, Rosalind

18.1. - Margitta, Ulfried, Uwe

19.1. - Mario, Pia, Martha

20.1. - Fabian, Sebastian, Ursula

21.1.- Agnes, Meinrad, Ines

22.1. - Vinzenz, Dietlinde, Jana

23.1. - Hartmut, Emerentia, Guido

24.1. - Franz, Vera, Thurid, Bernd

25.1. - Wolfram

26.1. - Paula

27.1. - Angela, Alrun, Gerd

28.1. - Manfred, Thomas, Karl, Karolina

29.1. - Gerhard, Gerd, Josef

30.1. - Martina, Adelgunde

31.1. - Johannes, Marcella, Rudbert

Namenstag heute im Februar

1.2. - Brigitta, Brigitte, Reginald, Barbara

2.2. - Bodo, Stephan

3.2. - Blasius, Ansgar, Oskar, Michael

4.2. - Andreas, Veronika, Jenny

5.2. - Agatha, Albuin

6.2. - Dorothea, Doris, Paul

7.2. - Richard, Ava, Ronan

8.2. - Elfrieda, Hieronymus, Philipp

9.2. - Apollonia, Anne-Kathrin, Anna, Katharina

10.2. - Scholastika, Siegmar, Bruno

11.2. - Maria Lourdes, Theodora, Theodor

12.2. - Benedikt, Eulalia

13.2. - Christina, Irmhild, Gisela

14.2. - Valentin, Cyrill, Method

15.2. - Siegfried, Jovita, Georgia

16.2. - Juliana, Liane

17.2. - Alexis, Benignus

18.2. - Constanze, Simon, Simone

19.2. - Irmgard, Irma, Hedwig

20.2. - Corona, Falko, Jacinta

21.2. - Petrus, Gunhild, Enrica, Peter

22.2. - Isabella, Pit

23.2. - Romana, Raffaela

24.2. - Matthias

25.2. - Walburga, Edeltraut

26.2. - Gerlinde, Ottokar, Edigma, Denis, Mechthild

27.2. - Gabriel, Marko, Baldur

28.2. - Roman, Silvana, Oswald, Detlev

29.2. - Oswald (alle vier Jahre)

Namenstag heute im März

1.3. - Albin, Roger, Leontina

2.3. - Agnes, Volker, Karl

3.3. - Camilla, Friedrich, Leif, Kunigunde

4.3. - Kasimir, Edwin, Humbert

5.3. - Dietmar, Gerda, Olivia, Tim

6.3. - Fridolin, Nicola, Rosa, Nicole

7.3. - Felizitas, Reinhard, Volker

8.3. - Johannes, Gerhard

9.3. - Franziska, Barbara, Bruno, Dominik

10.3. - Emil, Gustav

11.3. - Rosina, Alram, Ulrich

12.3. - Almut, Beatrix, Serafina

13.3. - Judith, Pauline, Leander

14.3. - Mathilde, Eva, Evelyn

15.3. - Klemens, Louise

16.3. - Herbert, Rüdiger

17.3. - Gertrud, Gertraud, Patrick

18.3. - Cyrill, Edward, Sibylle

19.3. - Josef, Josefa, Josefine

20.3. - Claudia, Wolfram

21.3. - Christian, Axel, Emilia

22.3. - Lea, Elmar, Reinhilde

23.3. - Otto, Rebekka, Toribio

24.3. - Elias, Karin, Heidelinde

25.3. - Lucia

26.3. - Ludger, Manuel, Manuela, Lara

27.3. - Augusta, Heimo, Ernst

28.3. - Guntram, Ingbert, Willy

29.3. - Helmut, Ludolf, Berthold

30.3. - Amadeus, Diemut

31.3. - Benjamin, Cornelia, Conny, Nelly

Namenstag heute im April

1.4. - Irene, Irina, Hugo

2.4. - Franz, Mirjam, Sandra, Frank

3.4. - Richard, Lisa

4.4. - Isidor, Konrad, Kurt

5.4. - Crescentia, Vinzenz, Juliane

6.4. - Sixtus, William

7.4. - Ralph, Johann Baptist

8.4. - Walter, Beate, Rosemarie

9.4. - Waltraud, Casilda, Hugo

10.4. - Gernot, Holda, Ezechiel, Engelbert

11.4. - Stanislaus, Hildebrand, Reiner

12.4. - Herta, Julius, Zeno

13.4. - Ida, Hermenegild, Gilda, Martin

14.4. - Ernestine, Erna, Elmo

15.4. - Anastasia, Una, Damian

16.4. - Bernadette, Magnus, Joachim

17.4. - Eberhard, Wanda, Isadora, Max

18.4. - Werner, Wigbert

19.4. - Gerold, Emma, Leo, Timo

20.4. - Odetta, Hildegund

21.4. - Alexandra, Anselm

22.4. - Alfred, Kai, Leonidas

23.4. - Georg, Jörg, Jürgen

24.4. - Wilfried, Egbert, Virginia, Marion

25.4. - Markus, Erwin

26.4. - Helene, Consuela

27.4. - Zita, Petrus, Monserrat

28.4. - Hugo, Pierre, Ludwig

29.4. - Katharina, Roswitha, Katja

30.4. - Pauline, Silvio, Pius

Namenstag heute im Mai

1.5. - Josef, Arnold

2.5. - Siegmund, Boris, Zoe

3.5. - Philipp, Jakob, Viola, Alexander

4.5. - Florian, Guido, Valeria

5.5. - Gotthard, Sigrid, Jutta

6.5. - Gundula, Antonia, Britto

7.5. - Gisela, Silke, Notker, Helga

8.5. - Ida, Ulrike, Ulla, Klara

9.5. - Beat, Caroline, Volkmar, Theresia

10.5. - Isidor, Gordian, Liliana, Damian

11.5. - Joachim, Mamertus

12.5. - Pankratius, Imelda, Joana

13.5. - Servatius, Rolanda

14.5. - Bonifatius, Ismar, Pascal, Christian

15.5. - Sophie, Sonja, Hertraud

16.5. - Johann, Nepomuk

17.5. - Dietmar, Pascal, Antonella

18.5. - Erich, Erika, Johannes, Felix

19.5. - Ivo, Yvonne, Kuno

20.5. - Bernhardin, Elfriede, Mira

21.5. - Herrmann, Wiltrud

22.5. - Renate, Julia, Rita, Orwin

23.5. - Désirée, Alma, Renate

24.5. - Dagmar, Esther

25.5. - Urban, Beda, Magdalene, Miriam

26.5. - Marianne, Philipp

27.5. - August, Bruno, Randolph

28.5. - Wilhelm, German

29.5. - Erwin, Irmtraud, Maximin

30.5. - Ferdinand, Johanna

31.5. - Petra, Mechthild, Helma

Namenstag heute im Juni

1.6. - Simeon, Silka, Silvana

2.6. - Armin, Erasmus, Blandina

3.6. - Karl, Silvia, Hildburg, Karoline

4.6. - Eva, Christa, Klothilde, Iona

5.6. - Winfried, Bonifatius, Erika

6.6. - Norbert, Bertrand, Kevin, Alice

7.6. - Robert, Gottlieb, Anita

8.6. - Medardus, Elga, Chlodwig

9.6. - Grazia, Annamaria, Diana

10.6. - Diana, Heinrich, Heinz, Olivia

11.6. - Paula, Barnabas, Alice, Udo

12.6. - Guido, Leo, Florinda

13.6. - Antonius, Bernhard

14.6. - Hartwig, Meinrad

15.6. - Veit, Lothar, Gebhard, Bernhard

16.6. - Benno, Luitgard, Quirin, Julietta

17.6. - Volker, Alena

18.6. - Elisabeth, Ilsa, Marina, Isabella

19.6. - Juliana, Romuald

20.6. - Adalbert, Florentina, Margot

21.6. - Alois, Aloisia, Alban, Ralf

22.6. - Thomas, Rotraud

23.6. - Edeltraud, Ortrud, Marion

24.6. - Johannes, Reingard

25.6. - Eleonora, Ella, Dorothea, Doris

26.6. - David, Konstantin, Vigil, Paul

27.6. - Hemma, Heimo, Cyrill, Daniel

28.6. - Harald, Ekkehard, Irenäus, Senta

29.6. - Peter und Paul, Gero

30.6. - Otto, Bertram, Ehrentrud

Namenstag heute im Juli

1.7. - Dietrich, Aaron, Theobald, Regina

2.7. - Wiltrud, Jakob

3.7. - Thomas, Ramon, Ramona

4.7. - Ulrich, Berta, Elisabeth, Else

5.7. - Albrecht, Kira, Letizia

6.7. - Marietta, Goar, Isaias

7.7. - Willibald, Edda, Firmin

8.7. - Kilian, Amalia, Edgar

9.7. - Veronika, Hermine, Hannes

10.7. - Knud, Engelbert, Raphael, Sascha

11.7. - Olga, Oliver, Benedikt

12.7. - Siegbert, Henriette, Felix, Eleonore

13.7. - Heinrich, Sarah, Arno

14.7. - Roland, Camillo, Goswin

15.7. - Bonaventura, Egon, Björn

16.7. - Carmen, Irmgard

17.7. - Gabriella, Charlotte

18.7. - Arnulf, Ulf, Friedrich

19.7. - Marina, Reto, Bernold

20.7. - Margaretha, Greta, Elias

21.7. - Daniela, Daniel, Stella, Julia

22.7. - Marlene, Verena, Magdalena

23.7. - Brigitta, Birgit, Liborius

24.7. - Christoph, Sieglinde, Luise

25.7. - Jakob, Valentina

26.7. - Anna, Joachim, Gloria

27.7. - Rudolf, Rolf, Pantaleon, Natalie, Berthold

28.7. - Adele, Ada, Innozenz, Benno

29.7. - Martha, Olaf, Ladislaus, Flora

30.7. - Ingeborg, Inga, Petrus

31.7. - Ignatius, Joseph, Herrmann

Namenstag heute im August

1.8. - Alfons, Kenneth, Peter, Uwe

2.8. - Eusebius, Adriana, Julian, Julan

3.8. - Lydia, August, Nikodemus

4.8. - Johannes, Rainer, Reinhard

5.8. - Oswald, Maria

6.8. - Gilbert

7.8. - Cajetan, Afra, Albert

8.8. - Dominik, Cyriak, Elgar

9.8. - Edith, Altmann, Roman

10.8. - Laurent, Lars, Astrid

11.8. - Klara, Philomena, Donald

12.8. - Radegunde, Innozenz, Andreas

13.8. - Hippolyt, Marko, Cassian

14.8. - Meinhard, Maximilian

15.8. - Arnulf

16.8. - Stefan, Rochus, Alfried, Stephanie

17.8. - Gudrun, Hyazinth, Janine, Clara

18.8. - Helena, Rainald, Claudia

19.8. - Sebald, Johann, Julius, Bert

20.8. - Bernhard, Bernd, Ronald, Samuel

21.8. - Pius, Maximilian, Pia

22.8. - Regina, Maria Regina, Sigfried

23.8. - Rosa, Isolde, Zachäus

24.8. - Michaela, Bartholomäus, Isolde

25.8. - Ludwig, Elvira, Ebba, Patricia

26.8. - Miriam, Teresa, Margarita, Patricia

27.8. - Monika, Gebhard, Vivian

28.8. - Augustin, Adelinde, Aline, Vivian

29.8. - Sabina

30.8. - Felix, Heribert, Rebekka

31.8. - Raimund, Aidan, Paulinus, Anja

Namenstag heute im September

1.9. - Verena, Ruth, Ägidius

2.9. - Ingrid, René, Salomon, Franz

3.9. - Sonja, Gregor, Silvia, Phoebe

4.9. - Rosalie, Ida, Iris, Irmgard, Sven

5.9. - Roswitha, Urs, Hermine

6.9. - Magnus, Gundolf, Bertram, Beate

7.9. - Regina, Otto, Ralph

8.9. - Adrian, Otmar

9.9. - Otmar, Edgar, Pedro

10.9. - Diethard, Isabella, Carlo, Niels

11.9. - Helga, Felix, Regula, Louis

12.9. - Maria, Gerfried

13.9. - Notburga, Tobias, Johann

14.9. - Albert, Jens

15.9. - Dolores, Melitta, Melissa

16.9. - Ludmilla, Cornelius

17.9. - Robert, Hildegard, Ariane

18.9. - Lambert, Herlinde, Rica

19.9. - Wilhelmine, Januarius, Thorsten

20.9. - Hertha, Candida, Susanna

21.9. - Matthäus, Deborah, Jonas

22.9. - Mauritius, Emmeram, Gundula

23.9. - Linus, Thekla, Gerhild

24.9. - Rupert, Virgil, Gerhard

25.9. - Klaus, Serge, Irmfried

26.9. - Kosmas, Damian, Cosima

27.9. - Vinzenz, Hiltrud, Dietrich

28.9. - Wenzel, Lioba, Giselher

29.9. - Michael, Michaela, Gabriel, Gabriela

30.9. - Hieronymus, Urs, Victor

Namenstag heute im Oktober

1.10. - Remigius, Theresia, Werner, Andrea, Emanuel

2.10. - Gideon, Bianca, Jaqueline

3.10. - Ewald, Udo, Bianca, Paulina

4.10. - Franz, Edwin, Aurora, Emma, Thea

5.10. - Herwig, Meinolf, Gallina

6.10. - Bruno, Adalbero, Melanie, Brunhild, Gerald

7.10. - Rosa Maria, Justina, Jörg, Denise, Marc

8.10. - Günther, Laura, Hannah, Gerda

9.10. - Sibylle, Sara, Dionys, Elfriede

10.10. - Viktor, Samuel, Gereon, Valerie

11.10. - Alexander, Manuela, Georg

12.10. - Maximilian, Horst, David

13.10. - Koloman, Edward, Andre

14.10. - Burkhard, Calixtus, Alan, Otilie

15.10. - Theresia, Aurelia, Franziska

16.10. - Hedwig, Gallus, Gordon, Carlo

17.10. - Rudolf, Marie-Louise, Adelheid

18.10. - Lukas, Gwenn, Justus, Viviana

19.10. - Frieda, Frida, Isaak, Paul

20.10. - Wendelin, Ira, Irina, Jessica

21.10. - Ursula, Ulla, Celina, Holger

22.10. - Cordula, Salome, Ingbert

23.10. - Johannes, Severin, Uta

24.10. - Anton, Armella, Alois, Aloisia, Victoria

25.10. - Ludwig, Lutz, Darja, Hans

26.10. - Albin, Wieland, Anastacia, Josephine

27.10 - Sabina, Wolfhard, Christa, Stefan

28.10. - Simon, Thaddäus

29.10. - Ermelinda, Melinda, Franco, Grete

30.10. - Dieter, Alfons, Angelo, Sabine

31.10. - Wolfgang, Quentin, Melanie

Namenstag heute im November

1.11. - Harald

2.11. - Angela

3.11. - Hubert, Pirmin, Martin, Silvia

4.11. - Karl, Karla, Modesta, Charles

5.11. - Emmerich, Zacharias

6.11. - Leonhard, Christine, Nina

7.11. - Engelbert, Carina, Tina

8.11. - Gottfried, Willehad, Karina

9.11. - Theodor, Herfried, Roland, Gregor

10.11. - Leo, Andrea, Andreas, Jens, Ted

11.11. - Martin, Senta, Mennas, Leonie

12.11. - Christian, Kunibert

13.11. - Eugen, Stanislaus, Livia, Rene

14.11. - Sidonia, Nikolaus, Karl

15.11. - Leopold, Leopoldine, Albert, Nikolaus

16.11. - Margarita, Otmar, Arthur

17.11. - Gertrud, Hilda, Florin, Walter

18.11. - Odo, Alda, Roman, Bettina

19.11. - Elisabeth, Bettina, Lisa, Roman

20.11. - Edmund, Corbinian, Felix

21.11. - Amalie, Amelia, Rufus, Edmund

22.11. - Cäcilia, Silja, Salvator, Rufus

23.11. - Clemens, Detlef, Salvator

24.11. - Flora, Albert, Chrysogon, Clemens

25.11. - Katharina, Kathrin, Katja, Jasmin

26.11. - Konrad, Kurt, Anneliese

27.11. - Uta, Brunhilde, Albrecht, Ida

28.11. - Berta, Jakob, Albrecht

29.11. - Friedrich, Friederike, Berta

30.11. - Andreas, Andrea, Volkert, Kerstin

Namenstag heute im Dezember

1.12. - Blanka, Natalie, Eligius

2.12. - Bibiana, Lucius, Jan

3.12. - Franz Xaver, Jason

4.12. - Barbara, Johannes

5.12. - Gerald, Reinhard, Niels

6.12. - Nikolaus, Denise, Henrike

7.12. - Ambros, Farah, Benedikte

8.12. - Edith

9.12. - Valerie, Liborius, Reinmar

10.12. - Emma, Imma, Loretta

11.12. - Arthur, Damasus, Tassilo

12.12. - Johanna, Harmann

13.12. - Lucia, Ottilia, Jodok, Johanna

14.12. - Berthold, Johannes

15.12. - Christiane, Nina, Paola

16.12. - Adelheid, Heidi, Elke

17.12. - Lazarus, Jolanda, Viviana

18.12. - Esperanza, Luise, Gratian

19.12. - Susanne, Susanna, Benjamin

20.12. - Julius, Holger, Eike

21.12. - Ingmar, Ingo, Hagar

22.12. - Jutta

23.12. - Victoria, Johannes

24.12. - Adam, Eva

25.12. - niemand

26.12. - Stephan, Stephanie

27.12. - Johannes, Fabiola

28.12. - Hermann, Julia

29.12. - David, Tamara, Jessica

30.12. - Hermine, Minna, Herma

31.12. - Silvester, Melanie

Hinweis: Die Liste, wer heute Namenstag feiern kann, ist nicht vollständig, zumal der Heiligen-Kalender der orthodoxen Kirchen und der Evangelische Namenkalender (zum Beispiel im Fall des Thomastags am 21. Dezember) vom katholischen Namenskalender abweichen.