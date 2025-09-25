Härtetest für den ESV Buchloe

Ein weiteres Testspiel bestreiten die Buchloer Piraten im Rahmen ihres Vorbereitungsprogramms auf die neue Bayernliga-Saison zum Start in das Wochenende – eines, das interessante Erkenntnisse bringen könnte. Denn wenn die Gennachstädter am Freitag ab 20 Uhr in der heimischen Sparkassenarena beim „Oktoberfest-Heimspiel“ die Riverrats Geretsried empfangen, dann treffen sie ausgerechnet auf den Gegner, mit dem sie es auch zum Ligastart am 12. Oktober zu tun bekommen. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen. Für beide Teams und Trainer steht also ein aufschlussreicher Vergleich bevor.

ESV Buchloe am Freitag live auf SpradeTV

Als beide Teams bereits im Sommer zwei Testspiele vereinbarten – neben dem Duell am Freitag testen die Buchloer nämlich am darauffolgenden Freitag nochmals in Geretsried – war den Verantwortlichen der Spielplan noch nicht bekannt. Dieser will es nun so, dass die Mannschaften zum Ligastart wieder aufeinandertreffen. So duellieren sich die Buchloer mit den Riverrats in den kommenden gut zwei Wochen gleich dreimal.

Nach den beiden Tests geht es beim dritten Aufeinandertreffen am 12. Oktober erstmalig um Punkte, und diesen Start wollen beide Teams natürlich erfolgreich gestalten. Bis dahin haben die Mannschaften in der Vorbereitungsphase nochmals die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Das häufige Aufeinandertreffen ist einerseits schon ein wenig kurios, andererseits bietet es beiden Teams und deren Trainern auch die Gelegenheit, selbst einiges auszuprobieren.

Buchloer Piraten wollen gegen Geretsried Duftmarke setzen

Klar ist: Eine erste Duftmarke setzen wollen sicherlich sowohl die Hausherren als auch die Gäste. Und für die Zuschauer ist auch einiges geboten: Denn mit der Aktion „Oktoberfest-Heimspiel“ dürfen alle, die in Tracht zum Spiel kommen, an diesen Abend zum halben Eintrittspreis ins Stadion. In der ersten Drittelpause gibt es zudem ein Baumstammsägen und in der zweiten Pause läuft Kunstläuferin Marie Hessel ihre Kür.

Dementsprechend unterhaltsam sollte diese Partie werden, zumal es für die Buchloer auch das einzige Spiel des Wochenendes ist. Am Sonntag steht eine Off-Ice Teambuilding-Einheit an. Und mit den Riverrats haben die Pirates sowieso noch eine kleine Rechnung offen, da die Buchloer in der vergangenen Saison in fünf von sechs Aufeinandertreffen den Kürzeren zogen.

Riverrats sind kein Lieblingsgegner der Buchloer

Der ESC ist also alles andere als ein Lieblingsgegner der Freibeuter und hat sich zudem im Sommer nochmals personell kräftig verstärkt. Vier der sechs Neuzugänge kommen aus der Oberliga und so wurde der Abgang von Topscorer Michal Popelka mehr als nur kompensiert. Mit den Stürmern Oliver Ott (Herne) und Niko Fissekis (Bad Tölz) und den Verteidigern Christoph Frankenberg (Riessersee) und Moritz Schug (Halle) wurde sowohl offensiv als auch defensiv reichlich Qualität verpflichtet.

Ebenso wurde im Tor mit Korbinian Sertl einer der besten und beständigsten Bayernliga-Torhüter der vergangenen Jahre vom Ligakonkurrenten Peißenberg nach Geretsried gelotst. Mit den Riverrats wird in dieser Spielzeit also zu rechnen sein.

