Kleine Vereine werden weiterhin unterstützt

Wie sollen 2025 erhaltene externe Spendengelder an die Vereine verteilt werden? Der Sozialausschuss Waal diskutierte bei seinem Treffen ein neues Spendenkonzept.

Änderungen im Spendenkonzept der Sparkasse

Bei der Sparkasse Allgäu gab es bezüglich ihres Spendenkonzepts eine Änderung. Es werden keine Pauschalbeträge mehr, wie in der Vergangenheit, an Kommunen und Gemeinden zur Verfügung gestellt. Zukünftig möchte das Geldinstitut Einzelprojekte gezielter fördern. Erster Bürgermeister Robert Protschka ist zuversichtlich und rechnet auch künftig mit einer guten Unterstützung durch die Sparkasse, wenn Waal entsprechende Projekte vorstellen kann. Einige Ideen liegen bereits auf dem Tisch. Allerdings entfallen durch die Änderung für dieses Jahr die erwarteten 1500 Euro. Die Raiffeisenbank Kirchweihtal hat ihren Spendenbetrag 2025 für Waal nach oben angepasst. Statt der erwarteten 3200 Euro gab es 3700 Euro.

Gemeinde Waal will vermehrt kleinere Vereine unterstützen

Von einigen Vereinen liegen der Gemeinde Anträge für konkrete Vorhaben vor. Man will aber auch in diesem Jahr wieder kleinere Vereine unterstützen, die über Mitgliedsbeiträge keine großen Rücklagen bilden können. Im Ausschuss waren sich alle einig, die Spende der Raiffeisenbank wie folgt zu verteilen: Die Burgschützen und FFW Emmenhausen bekommen 700 Euro, jeweils 300 Euro erhalten die Schützen Waalhaupten, der Förderverein Wasserwacht, der Frauen- und Mütterkreis und der Helferkreis Waal. Die Musikgesellschaft Harmonie Waal bekommt 400 Euro, ebenso die Musikkapelle Waalhaupten. Und der TV Waal (alle Abteilungen) erhält 1000 Euro.

Da der Unterhalt des Passionsspielhauses in der Regel mit höheren Summen verbunden ist, sollen allfällige Zuschüsse für den Passionsspielverein über den laufenden Haushalt gedeckt werden. Im vergangenen Jahr flossen insgesamt 11.500 Euro aus der Gemeindekasse in die Vereinsförderung.