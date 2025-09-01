Icon Menü
Unfall auf der A96 bei Buchloe am Montag (1.9.2025): Wohnmobil-Fahrer tot

Tödlicher Unfall

Wohnmobil-Fahrer stirbt auf der A96 bei Buchloe

Auf der A96 bei Buchloe hat es am Montag einen tödlichen Unfall gegeben. Der Fahrer eines umgebauten Transporters kam ums Leben.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf der A96 bei Buchloe ist am Montag ein Wohnmobil-Fahrer ums Leben gekommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der A96 bei Buchloe ist am Montagnachmittag ein 75-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, kam der Fahrer eines Wohnmobils auf der Autobahn von München Richtung Lindau kurz vor Buchloe mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

    Unfall auf der A96 bei Buchloe: Fahrer stirbt

    Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Feld. Der zum Wohnmobil umgebaute Transporter blieb auf dem Dach liegen. Der 75-jährige Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

    Warum er mit seinem Fahrzeug von der Autobahn abkam, ist noch unklar. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr in Fahrtrichtung Lindau an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu Stau in dem Bereich.

    Weitere Informationen folgen.

    Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

