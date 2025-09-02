Wohnmobil-Fahrer stirbt auf der A96 bei Buchloe - bereits vor dem Unfall

Auf der A96 bei Buchloe ist am Montagnachmittag, 1.9.2025, ein 75-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, kam der Fahrer eines Wohnmobils auf der Autobahn von München Richtung Lindau kurz vor Buchloe mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

Unfall auf der A96 bei Buchloe: Fahrer bewusstlos

Der 75-Jährige war auf der Autobahn 96 bei Landsberg am Lech in seinem Auto bewusstlos geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der Mann vermutlich noch während der Fahrt gestorben.

Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Feld. Der zum Wohnmobil umgebaute Transporter blieb auf dem Dach liegen. Der 75-jährige Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

Polizei: Mann starb schon während der Fahrt

Das Auto habe am Montagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Buchloe-Ost in Richtung Lindau zunächst die Mittelleitplanke gestreift, dann die komplette Fahrbahn gequert und sei schließlich von der Autobahn abgekommen. Der Fahrer sei auf ein Ackerfeld gefahren und habe sich dort überschlagen.

Nach Polizeiangaben wurden keine Lenkbewegungen oder Bremsversuche festgestellt. Es sei nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen davon auszugehen, dass der Mann bewusstlos wurde und schon während der Fahrt starb.

A96 zwischen Landsberg und Buchloe stundenlang nur einseitig befahrbar

Während der Unfallaufnahme leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr in Fahrtrichtung Lindau an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu Stau in dem Bereich.

Die Autobahn 96 war in Fahrtrichtung Lindau für mehrere Stunden nur auf einer Spur befahrbar. Seit Montagabend sind alle Spuren wieder frei.

Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Buchloe

Einwohner: 13.815 (Stand: 31.12.2024)

Fläche: 36,18 Quadratkilometer

Lage: 627 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis: Ostallgäu

Regierungsbezirk: Schwaben

Bundesland: Bayern

Bürgermeister : Robert Pöschl (CSU)

Postleitzahl: 86807

Vorwahl: 08241

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Buchloe: Volkssternwarte Buchloe , Heimatmuseum Buchloe, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Schloss Rio, Haus der Begegnung, Schwabenhalle, Kirche St. Georg und Wendelin auf dem Lindenberg, Wasserturm Lindenberg

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Buchloe: Bauernmarkt, Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, Christkindlmarkt , Kleintiermarkt, Lange Sommernacht , Nacht der Lichter, Frauenfeuer, Jugendkulturfestival „Soundart“

Homepage : www.buchloe.de