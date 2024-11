Das sind die Gewinner des Weihnachts-Malwettbewerbs in Buchloe

Um die Weihnachtsgrüße des Bürgermeisters wieder zu etwas Besonderem zu machen, hat die Stadt auch in diesem Jahr einen Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus dem Buchloer Stadtgebiet ausgerufen. Zahlreiche Einsendungen mit vielen verschiedenen bunten Motiven erreichten die Organisatoren. Nun stehen die Gewinner fest.

Malwettbewerb 2024 in Buchloe: Jury wählt drei Gewinner aus

Unter den vielen fantasievollen Bildern hat die Jury insgesamt drei Gewinnerbilder ausgewählt. „Der erste Platz überzeugte restlos“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Das Siegermotiv wurde von der zwölfjährigen Sarah Theiss eingereicht. Sie verewigte auf ihrer Karte einige Wahrzeichen Buchloes - darunter der Wasser- sowie der Kirchturm, der Schlauchturm der Feuerwehr und das „Buchloe“-Kunstwerk im Kreisverkehr am Bahnhof. Ihre Einreichung ziert heuer die Weihnachtskarte der Stadt.

Sarah darf sich über eine Familien-Saisonkarte für das Freibad Buchloe freuen. Den zweiten Platz erreichte Simon Bornhäuser (zehn Jahre), er gewinnt einen Gutschein über 50 Euro des hiesigen Gewerbevereins und der dritte Platz ging an Manolo Singer (ebenfalls zehn Jahre). Er gewinnt einen Gutschein des Gewerbevereins Buchloe über 25 Euro.

Über diese Preise dürfen sich die Sieger in Buchloe freuen

In der vergangenen Woche hat Bürgermeister Robert Pöschl die Preise im großen Sitzungssaal des Rathauses feierlich an die drei Gewinner übergeben. „Wir möchten uns ganz herzlich bei allen kleinen und großen Künstlern für die Teilnahme bedanken“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung abschließend. Wer sich selbst einen Eindruck von den tollen Motiven verschaffen möchte, der hat aktuell die Chance dazu. Denn im Rathaus hat die Stadt derzeit die drei Gewinnerbilder und viele weitere eingesendete Weihnachtskarten nach Altersklassen sortiert ausgestellt.