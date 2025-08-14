Frau wirft in Füssener Gaststätte mit Biergläsern und beleidigt die Polizei

Eine betrunkene 47-jährige Frau hat am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Füssener Altstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Grund: Sie soll zunächst mehrere Biergläser durch den Innenhof der Wirtschaft geworfen und herumgebrüllt haben. Nach Angaben der Polizei wurde sie aufgrund ihrer Trunkenheit in Gewahrsam genommen.
Betrunkene Frau in Füssen wird gegenüber der Polizei gewalttätig
Doch widerstandslos abführen ließ sich die Frau keineswegs. Sie soll mehrmals versucht haben, nach einem Polizisten zu treten und ihn zu schlagen. Außerdem beleidigte sie die Beamten wohl fortwährend.
Bei dem Zwischenfall entstand ein geringfügiger Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Frau erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen
- Einwohner: 15.287 (31.12.2024)
- Bürgermeister: Maximilian Eichstetter (CSU)
- Lage: 808 Meter ü. NHN
- Fläche: 43,52 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Füssen: Hohes Schloss Füssen, Festspielhaus Neuschwanstein, Kloster Sankt Mang, Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Eishockey-Verein EV Füssen
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Füssen: Fackelschwimmen im Lech, Festival „Vielsaitig“, Kaisersaalkonzerte, Streetfest, Füssen in der Renaissance, Neuschwanstein-Konzerte
- Homepage: www.füssen.de
