Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Betrunkene Frau in Gaststätte in Füssen wirft mit Biergläsern und beleidigt die Polizei

Unter Alkoholeinfluss

Frau wirft in Füssener Gaststätte mit Biergläsern und beleidigt die Polizei

Eine betrunkene Frau hat am Mittwoch in einer Gaststätte in Füssen mit Biergläsern geworfen und herumgebrüllt. Der Polizei wollte sie sich widersetzen.
Von Luca Riedisser
    • |
    • |
    • |
    Die 47-Jährige versuchte, einen Polizisten zu treten.
    Die 47-Jährige versuchte, einen Polizisten zu treten. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

    Eine betrunkene 47-jährige Frau hat am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Füssener Altstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Grund: Sie soll zunächst mehrere Biergläser durch den Innenhof der Wirtschaft geworfen und herumgebrüllt haben. Nach Angaben der Polizei wurde sie aufgrund ihrer Trunkenheit in Gewahrsam genommen.

    Betrunkene Frau in Füssen wird gegenüber der Polizei gewalttätig

    Doch widerstandslos abführen ließ sich die Frau keineswegs. Sie soll mehrmals versucht haben, nach einem Polizisten zu treten und ihn zu schlagen. Außerdem beleidigte sie die Beamten wohl fortwährend.

    Bei dem Zwischenfall entstand ein geringfügiger Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Frau erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

    Lesen Sie auch: Schreiend und sturzbetrunken: Urlauber in Oberstdorf beleidigt Polizisten und landet in der Zelle

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden