Feuerwehreinsatz in Seniorenheim St. Michael in Füssen: Was war los?

Einsatz am Abend

Darum rückte die Feuerwehr heute zum Seniorenheim St. Michael in Füssen aus

Feuerwehreinsatz beim Seniorenheim St. Michael in Füssen: Unsere Redaktion erfuhr vor Ort mehr über die Hintergründe.
    Feuerwehr, THW und Rettungskräfte sind am Montagabend zu einem Seniorenheim in Füssen ausgerückt.
    Feuerwehr, THW und Rettungskräfte sind am Montagabend zu einem Seniorenheim in Füssen ausgerückt. Foto: Heinz Sturm

    In Füssen hat es heute Abend am Montag, 25. August, einen Feuerwehreinsatz im Seniorenheim St. Michael gegeben. Laut einem Reporter vor Ort waren neben der Feuerwehr das Technische Hilfswerk (THW) und der Rettungsdienst vor Ort.

    Das steckte hinter dem Feuerwehreinsatz in Füssen

    Wie sich herausstellte, war angebranntes Essen der Auslöser für den Einsatz. Dieses hatte zu einer Rauchentwicklung geführt und so den Alarm ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

