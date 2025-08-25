Darum rückte die Feuerwehr heute zum Seniorenheim St. Michael in Füssen aus

In Füssen hat es heute Abend am Montag, 25. August, einen Feuerwehreinsatz im Seniorenheim St. Michael gegeben. Laut einem Reporter vor Ort waren neben der Feuerwehr das Technische Hilfswerk (THW) und der Rettungsdienst vor Ort.
Das steckte hinter dem Feuerwehreinsatz in Füssen
Wie sich herausstellte, war angebranntes Essen der Auslöser für den Einsatz. Dieses hatte zu einer Rauchentwicklung geführt und so den Alarm ausgelöst. Verletzt wurde niemand.
Mehr Nachrichten aus Füssen und dem Ostallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen
- Einwohner: 15.287 (31.12.2024)
- Bürgermeister: Maximilian Eichstetter (CSU)
- Lage: 808 Meter ü. NHN
- Fläche: 43,52 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Füssen: Hohes Schloss Füssen, Festspielhaus Neuschwanstein, Kloster Sankt Mang, Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Eishockey-Verein EV Füssen
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Füssen: Fackelschwimmen im Lech, Festival „Vielsaitig“, Kaisersaalkonzerte, Streetfest, Füssen in der Renaissance, Neuschwanstein-Konzerte
- Homepage: www.füssen.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden