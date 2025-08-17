Mann liegt ohnmächtig in Blutlache - doch als die Polizei kommt, wird er aggressiv

In Füssen hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen Mann gefunden, der in seiner eigenen Blutlache lag. Wie die Beamten mitteilen, wurde der junge Mann zuvor von einer unbekannten flüchtigen Person verletzt.

Zeugen teilten den Polizisten in der Altstadt mit, dass der verletzte Mann zuvor auch ohnmächtig war. Als die Beamten eintrafen, war er aber wieder ansprechbar - und nicht gerade kooperativ.

Polizei will Verletztem in Füssen helfen - doch der wird aggressiv

Der Mann verneinte laut Polizei jegliche Hilfe der Rettungskräfte und wurde aggressiv. Er wurde schließlich in Handschellen in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht.

Im Laufe der Nacht fanden die Polizisten auch den mutmaßlichen Angreifer. Beide Männer erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

