Wanderer stürzt am Tegelberg in den Tod

Bei einem tragischen Alpinunfall ist am Samstagmittag (18.10.2025) ein 62-jähriger Wanderer nahe den Königsschlössern im Ostallgäu ums Leben gekommen.

Tödlicher Bergunfall am Tegelberg am Samstag

Der Mann war nach Polizeiangaben auf dem Weg zum Branderschrofen - dem höchsten Punkt des Tegelbergs - als das Unglück geschah. Er stürzte demnach alleinbeteiligt an einer teils mit einem Seil gesicherten Stelle und fiel über rund 100 Meter in die Tiefe.

Obwohl Ersthelfer zügig mit Reanimationsmaßnahmen begannen, konnte der per Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das teilt die Polizei mit.

Tragisches Unglück auf dem Weg zum Branderschrofen - Polizei ermittelt

Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei soll jetzt den genauen Unfallhergang ermitteln. Im Einsatz waren neben den Berg-Spezialisten der Polizei auch Beamte aus Füssen, ein Polizeihubschrauber und Mitglieder der Füssener Bergwacht.

Das ist der Tegelberg nahe Füssen und Schwangau

Der Tegelberg gilt als Hausberg von Schwangau und zählt zu den Ammergauer Alpen. Ganz in der Nähe befinden sich Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau.

Der höchste Punkt des Tegelbergs ist der Branderschrofen, mit einer Höhe von 1881 Metern über dem Meeresspiegel. Das Panorama-Restaurant an der Bergstation der Tegelbergbahn liegt auf 1730 Metern.

Verschiedene Touren auf den Branderschrofen werden auf Wander-Portalen gemeinhin als „schwer“ bezeichnet. Wanderer sollten eine gute Kondition mitbringen. „Gute Trittsicherheit, festes Schuhwerk und alpine Erfahrung“ seien notwendig.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen