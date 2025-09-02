Icon Menü
Illersiedlung in Sonthofen: Haushälterin bestiehlt Arbeitgeber an ihrem letzten Arbeitstag (1.9.2025)

Polizei-Einsatz in Sonthofen

Dreiste Haushälterin bestiehlt Arbeitgeber in Sonthofen - an ihrem letzten Arbeitstag

Ganz schön dreist: An ihrem letzten Arbeitstag bestiehlt eine Haushälterin ihren Arbeitgeber in Sonthofen. Sie hatte aber nicht mit einem Nachbarn gerechnet.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Eine Haushälterin hat an ihrem letzten Arbeitstag ihren ehemaligen Arbeitgeber in der Illersiedlung in Sonthofen bestohlen.
    Eine Haushälterin hat an ihrem letzten Arbeitstag ihren ehemaligen Arbeitgeber in der Illersiedlung in Sonthofen bestohlen. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    An ihrem letzten Arbeitstag hat eine Haushälterin ihren Arbeitgeber in dessen Haus in Sonthofen (Kreis Oberallgäu) bestohlen. Die Sache flog allerdings nur auf, weil ein Nachbar aufmerksam gewesen war.

    Der Anwohner aus der Illersiedlung in Sonthofen bemerkte nach Angaben der Polizei am Montagabend, 1.9.2025, ein verdächtiges Fahrzeug in der Nachbarschaft und rief die Beamten. Als eine Streife eintraf, war der Wagen zwar ein Stück weiter gefahren. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug allerdings in der Nähe.

    Haushälterin bestiehlt Arbeitgeber an ihrem letzten Arbeitstag

    Bei der Kontrolle trafen die Polizisten eine Frau, die zuvor an der vom Nachbarn genannten Adresse als Haushälterin beschäftigt gewesen war. Sie hatte, wie sich schließlich herausstellte, am Montag, 1.9.2025, in dem Haus in der Illersiedlung in Sonthofen ihren letzten Arbeitstag.

    Diesen Tag hatte die Haushälterin genutzt, um sich am Hausstand ihres ehemaligen Arbeitgebers zu bedienen. Die Polizisten fanden bei der Frau mehrere Dinge, die sie bei ihm gestohlen hatte.

    Polizei Sonthofen ermittelt gegen dreiste Diebin

    Die Polizei setzte die Frau nach Aufnahme ihrer Personalien und Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

