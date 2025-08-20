Wanderer stirbt bei Unglück in den Allgäuer Alpen

Eine Wanderin hat am vergangenen Freitag am Lachenkopf bei Oberstdorf einen unbeaufsichtigten Rucksack gefunden. Die Bergwacht wurde daraufhin verständigt und konnte den Besitzer ermitteln. Dieser war tödlich verunglückt.

Tödlicher Bergunfall bei Oberstdorf: Frau findet besitzerlosen Rucksack

Laut Angaben der Polizei meldete eine Wanderin gegen 15 Uhr einen herrenlosen Rucksack und ein paar Wanderstöcke am Rande eines schmalen Pfads zwischen dem Laufer Eck und Lachenkopf in den Oberstdorfer Hochalpen. Diese schienen offenbar ordentlich am Wegesrand abgelegt worden zu sein.

Da die Beamten über einen längeren Zeitraum keinen Besitzer ausfindig machen konnten und es sich zudem um absturzgefährdetes Gelände handelte, wurde eine Suchaktion aus der Luft eingeleitet. Eine Besatzung der Bergwacht Oberstdorf überflog das Gebiet mit einem Rettungshubschrauber. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte unterhalb der Fundsachen eine abgestürzte Person.

Tödlicher Unfall in den Allgäuer Alpen: Ursache noch unklar

Infolgedessen bargen zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben/Südwest den tödlich verunglückten Mann mithilfe eines Polizeihubschraubers. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 51-jährigen Mann.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0831/9909‑2141 zu melden.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf Einwohner : 9279 (31.12.2024)

Bürgermeister : Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage : 813 Meter ü. NHN

Fläche : 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze , Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee , Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage : www.oberstdorf.de