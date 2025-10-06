Falscher Arzt am Telefon: Betrüger erbeutet mehr als 10.000 Euro

Am Mittwochnachmittag hat ein Betrüger eine 81-jährige Sonthofenerin um mehr als 10.000 Euro betrogen, wie die Polizei mitteilt. Am Telefon gab sich der bislang unbekannte Täter als angeblicher Oberarzt eines großen Münchner Klinikums aus.

Falscher Oberarzt am Telefon: Viel Geld für ein angeblich teures Medikament

Die Schwiegertochter der 81-Jährigen sei in der Klinik und benötige nun wegen einer schweren Krankheit ein teures Medikament, sagte der angebliche Oberarzt am Telefon. Er brachte die 81-Jährige schließlich dazu, einen fünfstelligen Betrag und Schmuck an einen zweiten Täter zu übergeben. Die Übergabe des Geldes und Schmucks fand noch am selben Tag in der Burgsiedlung in Sonthofen statt.

Der Mann, der das Geld und den Schmuck entgegennahm, wird auf circa 50 Jahre und 1,60 Meter bis 1,70 Meter geschätzt. Er trug laut Polizei bei der Übergabe eine Sonnenbrille, ein helles Sakko und eine helle Hose.

Zeugen, die am Mittwochnachmittag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0831/99090 zu melden. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt.

Betrugsfälle im Allgäu: Zwei Schockanrufe in zwei Tagen

Nur einen Tag später, am Donnerstag, erhielt eine 54-Jährige in Buchloe ebenfalls einen Anruf über das Festnetztelefon von einem angeblichen Mitarbeiter eines Münchner Klinikums, wie die Polizei bekannt gibt. Die Tochter der 54-Jährigen leide an einer schweren Krebserkrankung, sagte der Mann am Telefon.

Die Tochter brauche nun ein sehr teures Medikament, für das eine Anzahlung in Höhe von 150.000 Euro nötig sei. Nach Rücksprache mit ihrem Ehemann erkannte sie den Trickbetrug und beendete das Telefonat. Sie erstatte anschließend Anzeige bei der Buchloer Polizei.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Sonthofen im Allgäu