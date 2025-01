Whirlpool auf 1800 Meter Höhe - das macht diese Allgäuer Hütte so besonders

Waschräume, Matratzenlager, einfache Mahlzeiten - üblicherweise sind Berghütten darauf ausgerichtet, das Nötigste zu bieten. Übertriebener Komfort gehört meistens nicht dazu. Einen Whirlpool oder eine Sauna wird man also auf den meisten Hütten vergebens suchen - außer auf einer Hütte im Oberallgäu. Wir stellen sie vor.

Das ist die Enzianhütte in den Allgäuer Alpen

Die Enzianhütte liegt auf 1804 Metern oberhalb des Rappenalptals. Wanderer, die auf dem Weg zu Deutschlands größter DAV-Hütte, der Rappenseehütte, sind, kommen an der Enzianhütte vorbei, wenn sie vom Rappenalptal aufsteigen.

Die Enzianhütte ist keine DAV-Hütte. Letztere sind primär darauf ausgerichtet, als Schutzhütten, Wanderer zu beherbergen. Dazu gehören Betten und Lagerplätze, Waschräume und meist einfache Mahlzeiten - alles, was man braucht, um den nächsten Tag in den Bergen energiegeladen zu starten. Komfort und Luxus wie in Hotels im Tal sucht man jedoch vergeblich: „Unsere Hütten sind keine Hotels, bei bestimmten Gegebenheiten müssen Komfort-Abstriche gemacht werden, wir bitten hier um Verständnis!“, schreibt der Alpenverein dazu. (Eine Übersicht über die Allgäuer DAV-Hütten finden Sie hier.)

Was auf der Hütte geboten ist

Die Enzianhütte hingegen ist eine Privathütte, sie wird seit 1937 von der Familie Schwegler betrieben. Neben 104 Matratzenlagerplätzen und 32 Betten gehören zur Einrichtung der Hütte auch zwei Saunen sowie Indoor- und Outdoor-Massage-Whirlpools. Wer mag, kann im Naturbadeteich baden oder im Heu-Ruheraum entspannen.

Während auf DAV-Hütten um 22 Uhr Ruhezeit ist, gilt auf der Enzianhütte unter der Woche und sonntags die Ruhezeit ab 0 Uhr, samstags ab 1 Uhr nachts.

„Beachtung der eigenen Grenzen beim Alkoholgenuss“: Diese Verhaltensregeln gelten auf der Enzianhütte

Seit 2023 gibt es Verhaltensregeln auf der Enzianhütte - aufgrund übertriebenen Alkoholkonsums wie der Betreiber auf der Website schreibt: „Wir haben bedauerlicherweise in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen auf der Hütte gemacht, insbesondere in Bezug auf übermäßigen Alkoholkonsum und Gruppen, wie auch Junggesellenabschieden.“

So gilt nun unter anderem auf der Hütte:

keine Nutzung eigener Musikboxen

bei Erbrechen in öffentlichen Räumen sofort melden

Einhalten der Hüttenruhe

gemäßigter Alkoholkonsum

Letzteres ist auch ein Kritikpunkt eines Google-Nutzers, der sich über den Alkoholkonsum mancher Gäste beschwert. Überwiegend fallen die Bewertungen jedoch positiv aus. Nutzerinnen und Nutzer loben die Verpflegung, vor allem das Frühstück, und das selbstgebraute Bier.

Zur Enzianhütte gehört die zweithöchstgelegene Privatbrauerei Europas. Auf über 1800 Meter werden in der „Gipfelstürmer-Brauerei“ Weizen, auch alkoholfrei, und Helles gebraut.

Wanderung: Das ist die Tour zur Enzianhütte

Wer die Enzianhütte erreichen will, muss sich zu Fuß aufmachen. Geeigneter Startpunkt ist der Parkplatz der Fellhornbahn-Talstation, wo man entweder selbst parken kann oder mit dem Bus vom Oberstdorfer Bahnhof hinfahren kann. Von dort geht es zu Fuß in Richtung Birgsau und dann nach Einödsbach, Deutschlands südlichster Siedlung. Alternativ kann man auch mit dem Mountain- oder E-Bike bis nach Einödsbach fahren.

Ab hier wechselt man von einer Forststraße auf schmalere Wege. Festes Schuhwerk und entsprechende Ausrüstung sind Pflicht, denn die Tour verläuft irgendwann im hochalpinen Bereich. Etwa drei Stunden sollte man je nach Fitness für den Aufstieg zur Enzianhütte einplanen.

Wer nicht übernachten will, kann die Enzianhütte auch als Zwischenstopp auf dem Weg zur Rappenseehütte nutzen, beispielsweise, wenn man den Heilbronner Weg gehen möchte. Von der Enzianhütte aus kann man aber auch einige Gipfel besteigen, die zu den höchsten der Allgäuer Alpen zählen, etwa der Biberkopf oder der Linkerskopf.

Oder man nutzt die Enzianhütte als Übernachtungsmöglichkeit für eine mehrtägige Hüttentour. In der Nähe liegen neben der Rappenseehütte auch die Mindelheimer Hütte und die Fiderepasshütte (jeweils zwischen fünf und sechs Stunden Gehzeit). Vorschläge für weitere Hüttentouren im Allgäu finden Sie hier.

Die Enzianhütte ist nur im Sommer geöffnet, 2025 von 29. Mai bis 11. Oktober.