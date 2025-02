TV Neugablonz mit Fortuna im Bunde

Die Faustballer des TV Neugablonz haben in der 2. Bundesliga Süd ihr Ziel erreicht – zwar mit etwas Glück, aber auch nicht unverdient. „Das Team holte sich mit Schützenhilfe die Meisterschaft und die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur Ersten Bundesliga“, berichtet Kapitän Magnus Elstner.

Drei Mannschaften kämpfen um den Titel

Vor dem letzten Saisonspieltag hatten neben dem TVN noch der TV Augsburg (beide 24:4 Punkte) und der TV Segnitz (22:6) die Chance, Meister zu werden – oder einen der beiden vorderen Plätze zu ergattern, die für die Relegation gegen die zwei besten Teams aus der 2. Bundesliga West reichen. Neugablonz hatte an dem Spieltag den Tabellenvierten TV Eibach und den direkten Konkurrenten Segnitz zu Gast.

Über die Bedeutung der Spiele gab es also keinen Zweifel, sagt Elstner: „Im Vorhinein war klar, dass mit zwei Siegen die Meisterschaft nach Neugablonz geholt wird. Dementsprechend motiviert starteten die Männer vor circa 150 Zuschauern gegen den TV Eibach.“

TVN gewinnt Krimi gegen Eibach

Und der TVN ließ den Gästen im ersten Satz keine Chance (11:3). „Der zweite Satz verwandelte sich dann zum Krimi, bei dem beide Teams immer gleich auf lagen und in die Satzverlängerung mussten. Das bessere Ende hatte hier der TVN mit 15:13 Punkten“, erzählt Elstner weiter. Im dritten Satz lag Neugablonz auch schon zurück, aber drehte noch den Abschnitt (11:8). Danach stand das möglicherweise entscheidende Match gegen den TV Segnitz an.

„Dass es ein knapperes Spiel werden würde, war auch direkt im ersten Satz klar, den wir wieder erst in der Verlängerung mit 12:10 gewinnen konnten“, erzählt Elstner. Doch dann gab es einen „Bruch im Neugablonzer Spiel“: Zu viele Fehler konnten auch durch zwischenzeitliche Comebacks nicht wieder gutgemacht werden (11:13). Auch in den beiden nachfolgenden Sätzen schafften es die Neugablonzer nicht, konstant und als Einheit aufzutreten. So gewann Segnitz verdient mit 3:1.

TV Augsburg macht überraschend den Weg für Neugablonz frei

Da der TVS auch Eibach geschlagen hatten, waren Neugablonz und Segnitz nun punktgleich (26:6). Und überraschend kam auch der TV Augsburg nur auf diese Punktzahl, denn der TVA hatte ein Spiel gegen den TSV Grafenau verloren. „Durch das bessere Satzverhältnis steht der TVN allerdings auf Platz eins und holt sich so die Meisterschaft und die Quali für die Aufstiegsspiele“, berichtet Elstner. Der TV Segnitz überholte noch den TV Augsburg und qualifiziert sich als Vizemeister ebenfalls für die Relegationsspiele am 1. März in Neugablonz. „Unsere Revanche bekommen wir also auf jeden Fall“, meint Magnus Elstner dazu.

Zuvor aber können sich die Neugablonzer über einen besonderen Erfolg freuen. Der TVN war zwar schon vorige Saison in der Bundesliga, hatte sich zuvor aber nicht mit einem Titel dafür qualifiziert, erzählt Elstner: „Für uns ist es historisch: Das erste Mal überhaupt, dass wir Meister in der Zweiten Bundesliga werden!“

Der Spieltag in Bildern.

Frauen des TVN behaupten sich im Mittelfeld der Bayernliga

Für die Frauenmannschaft des TVN gab es in der Bayernliga ebenfalls eine gemischte Ausbeute. Neugablonz traf im oberpfälzischen Obertraubling zuerst auf Eibach. „Es entwickelte sich eine spannende und ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um jeden Ball kämpften. Nach einem intensiven Schlagabtausch ging das Spiel über die volle Distanz von fünf Sätzen. Trotz großem Einsatz und starker Phasen musste sich die Mannschaft am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben“, berichtet Anna-Lena Hollmann.

Anschließend war der TVN noch gegen Bamberg gefordert. „Von Beginn an dominierten die Damen das Geschehen und setzten den Gegner mit druckvollen Angriffen und sicherem Spielaufbau unter Druck. Dank einer souveränen Leistung gelang ein verdienter 3:1-Sieg“, erklärt die Abwehrspielerin weiter. Neugablonz bleibt so mit 8:8 Punkten im Mittelfeld der Bayernliga.