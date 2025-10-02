Ringen: Wundertüte aus Oberbayern

Weil der Bayerische Ringer-Verband am Samstagabend sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt in Plattling feiert, wird der Großteil aller Mannschaftskämpfe auf den Tag der Deutschen Einheit vorgezogen. In Westendorf ist deshalb Großkampftag angesagt. Denn neben den drei Herrenteams greifen auch zum ersten Mal die beiden Schülerteams ins Geschehen ein.

Jeden Kampftag eine neue Mannschaft

Höhepunkt ist am Freitagabend der Auftritt des TSV in der Regionalliga Bayern gegen den SC Isaria Unterföhring. Die Oberbayern, derzeit mit 1:5-Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, werden in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick nichts unversucht lassen, um Westendorf in eigener Halle ein Bein zu stellen. „Sie liegen uns überhaupt nicht, weil Unterföhring gefühlt jeden Samstag mit einer anderen Mannschaft aufläuft“, betont Abteilungsleiter Klaus Prestele. Der SC Isaria holte zuletzt einen Punkt beim 14:14 daheim gegen den Oberölsbach.

Beim TSV Westendorf ist der Druck etwas raus

Nach den beiden jüngsten Siegen ist der große Druck beim TSV erst einmal raus. „Uns wird trotzdem nichts geschenkt.“ Zwar sei Westendorf auf dem Papier der Favorit, sagt Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle, doch erwartet er ebenfalls einen engen Kampf. In der Vorsaison gelang den Ostallgäuern ein 18:13-Heimsieg. Spannend dürfte es auch in den anderen Hallen zugehen, wenn Geiselhöring auf Ligaprimus Hallbergmoos und Anger daheim auf Burgebrach trifft.

Alle Kämpfe beim TSV Westendorf: 19.30 Uhr Männer I: SC Isaria Unterföhring. 18 Uhr Männer II: TV Unterdürrbach. 16.30 Uhr Männer III: AC Bad Reichenhall. 15 Uhr Schüler I: SC Isaria Unterföhring. 13.30 Uhr Schüler II: TSV Aichach.

Unterdessen feiern beide Schülerteams ihren Saisonauftakt. In der Bezirksoberliga dürfte laut Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele der ESV München-Ost um die Titelvergabe mitmischen. „Unser Ziel mit den Schülern I ist ein Platz unter die Top drei. Das ist möglich, weil wir eine starke Mannschaft haben.“ Der Auftakt gegen Unterföhring wird zeigen, wohin es sich entwickelt. Die Zweite Mannschaft in der Bezirksliga Gruppe A dient als Sprungbrett für künftige Aufgaben.