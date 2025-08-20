Betrunkener Besucher weigert sich zu gehen – Polizei muss anrücken

Am Dienstag gegen 20.15 Uhr ist die Polizei zu einem Streit im Bereich der Ostbahnhofstraße in Kempten ausgerückt. Wie die Beamten mitteilen, weigerte sich ein 32-jähriger Gast, die Wohnung einer Frau zu verlassen.

Sie hatte ihn aufgefordert zu gehen, weil er sich aggressiv verhielt. Doch durch die Aufforderung wurde er nur noch aggressiver und beleidigte die Frau. Außerdem soll er versucht haben, sie zu schlagen.

Streit in Kempten eskaliert

Ein 31-jähriger Hausbewohner mischte sich in den Streit ein. Die Situation eskalierte weiter: Der 32-Jährige und der 31-Jährige schlugen sich gegenseitig.

Die hinzugerufene Polizei nahm den 32-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann sperrte sich jedoch gegen die Maßnahmen und leistete Widerstand. Weil er stark betrunken war, musste er auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben.

Betrunkener Radfahrer stößt dazu

Zudem fuhr ein 55-jähriger Mann mit einem E-Bike zum Unfallort. Weil er knapp zwei Promille hatte, erhält der Radfahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch er leistete Widerstand gegen die Polizei und beleidigte die Beamten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu