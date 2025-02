Stammzellenspende: Hunderte Menschen kommen nach Oy, um Erasmus Gerlach zu helfen

Der Andrang war groß: 777 Menschen haben sich am Samstag innerhalb von nur vier Stunden in der Schule Oy von der DKMS typisieren lassen, um dem an Leukämie erkrankten Oyer Familienvater Erasmus Gerlach zu helfen. Weitere 400 Tests wurden bereits im Theater in Kempten abgenommen und 400 online bestellt, hieß es am Samstag vor Ort.

Bei der vierstündigen Aktion in Oy waren 40 Helferinnen und Helfer im Einsatz plus zwei ehemalige Spender und zwei Personen von der DKMS.

Das Helferteam verzeichnet durch Geldspenden sowie durch den Verkauf von Muffins und Krapfen rund 8000 Euro an Spenden, die direkt an die DKMS gehen.

Helferbrotzeit, Getränke und das zu verkaufende Gebäck wurden von Privatleuten und Unternehmen gespendet, verkauft wurden 1400 Gebäckstücke. Einen großen Dank richten die Organisatorinnen vor allem an die Gemeinde Oy-Mittelberg, die Schule, die Hausmeister, Feuerwehr, Bäckereien Jost, Speiser, Schuster, Gebath und Eberts in Fischen, Metzgerei Baur, Gasthof Krone und alle private Muffin-Bäckerinnen und -Bäcker.

Eine weitere Aktion für Erasmus Gerlach gibt es kommenden Mittwoch, 19. Februar, von 16 bis 20 Uhr in der Grundschule Altstädten/Sonthofen. Diese wird organisiert von der Theatergruppe „WIR 18“.

Natürlich ist es auch möglich, sich online ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.

